Új vevőre talált az ikonikus budapesti szálloda

A Danubius Hotels Zrt. megállapodást kötött a Market Asset Management Zrt-vel a Hotel Budapest – ismertebb nevén, Körszálló – eladásáról.

A Danubius Hotels szállodalánc a Hotel Budapest 15 hónapig tartó, pandémia alatti üzemszünete után, 2021 szeptemberétől bérbe adta a szállodát. A bérbevevő, Hotel & More Szállodák Zrt. azóta kollégiumként és nagyvállalati dolgozói szálláshelyként működteti a hotelt. A szállodát a tulajdonosváltást követően a Hotel & More továbbra is üzemelteti. A Danubius Hotels Zrt. a bérbeadás óta a Körszállóban nem foglalkoztat munkatársakat, így a szállodalánc munkavállalóit az eladás nem érinti.

Az 1967-ben átadott szálloda teljeskörű felújításra, műszaki modernizációra szorul, amely hatalmas beruházást igényel. „Fő fókuszunk az általunk működtetett szállodáink és szolgáltatásaink megújítása és magas színvonalú fejlesztése. A Hotel Budapest értékesítése is ezt a célunkat erősíti. Szállodáink korszerűsítésére a tavalyi évben 5 milliárd forintot, idei terveinkre ennek közel a kétszeresét fordítjuk.” – mondta el Kovács Balázs, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója.

„Vállalatunk küldetése, hogy az országban egyedülálló, prémium ingatlanportfóliót hozzunk létre, és azt tulajdonosi szemlélettel, sikeresen és hatékonyan menedzseljük. Vállalatunk célja olyan magas minőségű ingatlanok létrehozása, amelyek fenntartható értéknövekedést hoznak, és minden esetben hozzájárulnak az épített környezet színvonalának növeléséhez. A Körszálló épület vonatkozásában is magas hozzáadott értékű beruházást tervezünk, melynek részletei még kidolgozás alatt állnak.” – nyilatkozta Makra Sándor, a Market Asset Management Zrt. vezérigazgatója.