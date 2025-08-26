Új zöld épület minősítés magyar részvétellel

Az elmúlt hetekben megjelent a világ vezető fenntarthatósági épületminősítési rendszerének legújabb verziója. A magyar szakemberek bevonásával is megalkotott BREEAM New Construction Version 7 (V7) jelentősen szigorítja az energetikai és környezetvédelmi követelményeket, és új irányt mutat az ESG-megfelelés és a nettó zéró kibocsátás felé vezető úton. A hazai ingatlanpiac is reagál a fenntarthatósági elvárásokra.

A BREEAM változása a hazai ingatlanpiacra is hatást gyakorol Barta Zsombor, a fenntartható ingatlanpiaci tanácsadással foglalkozó Greenbors Consulting alapító partnere szerint. „Miközben az új építőipari beruházások volumene visszaesett az elmúlt években, egyre több fejlesztő dönt a meglévő épületek zöldítése mellett. A zöld minősítéssel rendelkező kereskedelmi célú épületek száma folyamatosan növekszik Magyarországon, ezen belül a BREEAM minősítések 2023 és 2024 között 54 százalékkal.”

A fenntartható ingatlanfejlesztések növekedésének egyik fő oka Bartha szerint, hogy a pénzügyi és befektetői szektor egyértelműen elkezdte beárazni a fenntarthatóságot. Ez azt jelenti, hogy a fenntarthatósági kritériumoknak meg nem felelő projektek hátrányosabb helyzetbe kerülnek finanszírozási és piaci szempontjából is. Így a zöld minősítések megszerzése egyre inkább versenyelőnyt eredményez Magyarországon is.

A vezető büszke arra, hogy szakértőik részt vettek a BREEAM New Construction Version 7 nemzetközi fejlesztésében. Az új verzió kereskedelmi ingatlanfejlesztők, beruházók és tulajdonosok számára kulcsfontosságú változásai:

Szigorúbb energia- és karbonküszöbök

Kötelező életciklus-elemzés és újrahasznosított anyaghasználat

A tervezési szándék helyett mért teljesítményre épülő értékelés

Teljesen digitalizált platform

Egyszerűsített értékelés vegyes funkciójú épületekre

