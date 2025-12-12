Kezdőlap Edukáció Újabb 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben oktatók bére 2026 január 1-jével
Edukáció
Újabb 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben oktatók bére 2026 január 1-jével

AzÜzlet.hu

Hankó Balázs

Újabb 10 százalékkal emelkedik 2026. január 1-vel a szakképzésben dolgozó oktatók bére – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön a szakképzési béremelésről tartott sajtótájékoztatón.

Hozzátette, ezzel 24 ezer oktató bére növekszik, erre a célra a magyar költségvetésből 32 milliárd forintot biztosítanak. A béremelés minden fenntartó esetében biztosított – jelentette ki.

A januári emelés révén elérik, hogy minimum bruttó 775 ezer forint lesz a szakképzésben dolgozók havi fizetése. Átlagosan ez 890 ezer forintot jelent, a legkiválóbbak több mint 1 millió forintot fognak havonta hazavinni.

A miniszter felidézte, 2020 óta ez az ötödik béremelés, 30 százalékkal kezdődött, majd folytatódott 15 százalékkal, 32 százalékkal, 21 százalékkal, most pedig újabb 10 százalékos béremelés lesz, vagyis 2010 óta két és félszeresre emelkednek a bérek.

A fiatal szakemberek őszi Európa-bajnokságán a szoftverfejlesztés, a webfejlesztés, a rendszerüzemeltetés és az Ipar 4.0 szakmákban 4 aranyérmet szereztek a magyar fiatalok, a két ezüstérem közül az egyik az ipari robotika, az öt bronzéremből pedig az egyik a mechatronika szakmákban volt.

Azaz az ország szakképzése a legmodernebb szakmákban, hivatásokban Európa élén áll. Az, hogy a világban is ott helyünk, mutatja, hogy az OECD munkaerőpiaci megfelelőségi elemzése alapján Magyarország bronzérmes – fogalmazott a miniszter.

A tárcavezető elmondta azt is, hogy a megújult szakképzésnek köszönhetően motiváltak az oktatók is, bérüket folyamatosan fejlesztik. Az egész képzés a duális gyakorlatra épül, tízből minden ötödik, vagyis minden második fiatal gyakorlati helyen is tanul.

Hankó Balázs elmondta, hogy az elmúlt éveket is figyelembe véve 400 milliárd forinttól újul meg a magyar szakképzés, most is 100 milliárdos infrastruktúra fejlesztés van folyamatban a 21. századi szakképző intézményfejlesztési programban, és 70 milliárd forintnyi európai uniós forrás áll rendelkezésre akár a felzárkóztató Dobbantó programban, vagy akár az ágazati tudásközpontokban, amelyek a világ élvonalába visznek bennünket.

A diákok ösztöndíjat, bért kaphatnak. Az ösztöndíj összege elérheti a havi 60 ezer forintot, a duális bér összege pedig a 169 ezer forintot is – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Kovács Attila, a Budapesti Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum igazgatója elmondta, az újabb béremelés nagy lehetőséget ad a szakképző intézményeknek, technikumokban arra, hogy bevonzzák és megtartsák a magasan kvalifikált szakembereket a szakképzésben.

