Újabb 20 milliót hozott a magyar IT-cég lusta macskája

A másfél éve startolt hazai IT-startupot a Hiventures inkubációs tőkeprogramjával már az induláskor is támogatta. A kockázatitőke-befektető az Inkubáció + program keretei között most újabb 20 millió forintot fektetett be a cicás cégbe.

A Lazy Felix egy Chrome böngészőhöz készült bővítmény, amely lehetővé teszi, hogy ne kelljen többé letölteni egy fájlt az internetről csak azért, hogy aztán újra feltöltsük egy másik online felületre, például egy blogbejegyzéshez vagy egy prezentációhoz. Ennek a bővítménynek a segítségével közvetlenül a böngészőben választhatunk ki és használhatunk képeket, anélkül, hogy a saját eszközünkre letöltenénk őket, így időt és energiát takarítva meg.

Györfi András, a Lazy Felix ötletgazdája, újságíróként dolgozik, és a napi munkájában szerzett tapasztalatai inspirálták a Lazy Felix létrehozását. Az újságírói feladatok során gyakran szüksége volt képek használatára az írásaihoz. Azonban mindig zavarónak találta, hogy egy újságcikkhez fotót csak akkor tudott feltölteni egy online felületre, ha előtte letöltötte azt egy másik online forrásról. Ezt a procedúrát teljesen feleslegesnek érezte, és az idő múlásával egyre több letöltött fájl okozott átláthatatlan káoszt a számítógépén.

Így segít mindenkinek Félix, a naplopó

Így született meg az ötlet a Lazy Felix bővítmény létrehozására, amely megszabadítja az embereket a képek felesleges le-és feltöltögetésével járó kellemetlenségtől, és az ezzel járó felesleges adatforgalomtól. A Lazy Felix lehetővé teszi, hogy a felhasználók közvetlenül a felületen válasszanak ki és használjanak képeket anélkül, hogy előtte letöltenék azokat, ezáltal hatékonyabbá és rendezettebbé téve a munkafolyamatot. A brand alapját Félix, az alapító lusta cicájának jelleme szolgáltatta.

„Azt a kényelmet, könnyedséget, gondtalanságot szeretnénk az emberek mindennapi munkájába csempészni, amit a macskák minden nap játszi könnyedséggel művelnek. A logó, a színek, a weboldal mind-mind tudatosan ennek mentén készült el: a Lazy Felix egy játékos, szerethető, kedves márka, nem csak a tervek, hanem a visszajelzések alapján is” – árulta el Györfi.

Indulhat az intenzív marketing

Az első 1000 felhasználó már az indulást követően, szinte hirdetés nélkül telepítette és kipróbálta az applikációt. A friss támogatásból a marketingköltségeket és a termékfejlesztést fogják fedezni. A tervek szerint a következő tíz hónapban 10.000 új felhasználó ismerkedhet meg a Lazy Felix előnyeivel.

„Nagyon fontos ez a friss tőkebefektetés, mert ezzel el tudjuk kezdeni azt az intenzív marketingmunkát, amivel bizonyíthatjuk a termék piacképességét. Marketing nélkül ez sajnos nem menne. A céljaink között szerepel, hogy elkanyarodjunk a képfájloktól és pdf-eket, videókat és egyéb fájltípusokat is tudjunk kezelni. Kialakítjuk a KKV-k és nagyvállalatok számára szóló csomagajánlatokat, a backend a céges ügyfelek szerverére kerülhet majd” – árulta el az alapító.

Hozzátette, a program hamarosan képszerkesztő funkcióval is bővül, teljes felhő-élményre törekednek a fejlesztésekkel, hogy semmit ne kelljen a gépünkre tölteni.