Újabb 30 ezer gyermek környezeti nevelését segíti az Iskolában az Erdő Program

Lezárult a jelentkezés az Iskolában az Erdő Program őszi ütemére, melynek keretében újabb 500 intézmény 30 ezer diákja vehet részt erdőpedagógiai foglalkozásokon. Így idén összesen 1000 iskola 60 ezer diákjához jut el a program, melynek célja, hogy hazánk legfontosabb zöldvagyonáról, az erdőről kapcsolatos ismereteket élményszerűen adja át az általános iskolásoknak.

Az országos lefedettségű Iskolában az Erdő Programban köznevelési intézmények pályázhattak erdei iskolai tematikus foglalkozások lebonyolítására. A legtöbben Pest vármegyéből, Budapestről, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből jelentkeztek. A legaktívabb, legtöbb pályázatot benyújtó városok között szerepel Debrecen, Győr és Sopron. Mint ahogy a program előző ütemében is, most is egy nap alatt betelt a regisztráció.

Az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett programban az állami erdészeti társaságok erdőpedagógusai 20-30 fős csoportoknak, osztályoknak tartanak tematikus foglalkozásokat, melyek októbertől indulnak.

Az előadásokon a 6-14 éves diákok széles körű ismereteket szerezhetnek az erdők növény- és állatvilágáról, közelebb kerülhetnek a fenntartható gazdálkodás témaköréhez, valamint betekintést nyerhetnek az erdőket kezelő szakemberek, az erdészek munkájába is. Mindez azért fontos, mert a 2 millió hektár magyar erdő az ország legfontosabb klímavédelmi zöld infrastruktúráját jelenti.

Újdonság, hogy az őszi foglalkozásokhoz gyógypedagógiai intézmények is csatlakoztak, így az oda járó gyermekek is részt vehetnek a programokban.

Az Iskolában az Erdő Program az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi rendszerének (ETS rendszer) kvóta felhasználásából valósul meg az Energiaügyi Minisztérium támogatásával, az Agrárminisztérium közreműködésével és az Országos Erdészeti Egyesület koordinálásával.