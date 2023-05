Újabb bankcsőd az Egyesült Államokban, Joe Biden is megszólalt

Az amerikai elnök szerint az újabb amerikai bankcsőd nyomán a hatóságok megfelelően cselekedtek, a betéteseket sikerült megvédeni és nem az adófizetőknek kell fizetniük a beavatkozás árát.

Joe Biden hétfőn a First Republic Bank gyors állami átvételére és azonnali tovább értékesítésére reagálva egy fehér házi eseményen úgy reagált, hogy az újabb intézkedéssel sikerült garantálni a bankrendszer biztonságát és stabilitását, ide értve az amerikai kisvállalkozások védelmét, és képességüket arra, hogy fizethessék dolgozóik bérét. Az elnök ugyanakkor megjegyezte, hogy miközben a közelmúlt banki csődjei idején is sikerült garantálni a betétesek pénzét, addig a részvényesek elveszítették befektetéseiket.

Az elnök megismételte felhívását a Kongresszus felé, hogy alkosson jogszabályt a banki vezetők elszámoltathatóságáról és felelősségre vonhatóságáról, valamint szigorítsanak a nagy és regionális bankokra vonatkozó felügyeleti szabályokon.

Az amerikai pénzügyi hatóságok hétfőn jelentették be, hogy a JPMorgan Chase veszi meg a First Republic Bank döntő részét, miután a San Franciscó-i pénzintézet megmentésére indított kísérlet kudarcba fulladt. A Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC) a hétvégén megpróbált gyorsan vevőt találni a nyilvánvalóan működésképtelenné vált pénzintézetre, aukciót hirdetett, amire a legnagyobb amerikai bankok ajánlatait várták vasárnap délutánig. A hatóság célja a piaci bizonytalanság elkerülése volt a hétvégi intézkedéssel, és a First Republic Bank új tulajdonosát még a hétfői tőzsdenyitás előtt be akarták jelenteni.

A First Republic Bank eszközállományát tekintve az Egyesült Államok 14. legnagyobb kereskedelmi bankja volt, 8 államban működtetett fiókokat. Összeomlása az amerikai banktörténet második legnagyobb csődje. A pénzintézet a FDIC április 13-i adatai szerint mintegy 229 milliárd dollár eszköz- és 104 milliárd dollár betétállománnyal rendelkezett.

Az újabb bank bedőlésével együtt az elmúlt két hónapban az amerikai pénzügyi történelem első, második és harmadik legnagyobb pénzintézeti csődjei következtek be.

Március elején, a szintén kaliforniai székhelyű Silicon Valley Bank összeomlása volt az első, majd a Signature Bank is működésképtelenné vált. A betétbiztosítás (FDIC) akkor átvette a két bank irányítását, és garantálta, hogy a nem biztosított betétek sem vesznek el. Az intézkedés csak a Silicon Valley esetében 20 milliárd dollárba került, amit a betétbiztosítási alapból fedezett a hatóság. Ezt most el akarta kerülni a FDIC.

A First Republic Bank már akkor, március elején, csődközeli helyzetbe került, de a legnagyobb amerikai bankok 30 milliárd dollár tőkét biztosítottak számára, hogy a felszínen tartsák, a mentőakció ugyanakkor sikertelennek bizonyult.

Annak ellenére, hogy a JP Morgan Chase gyorsan vevőként jelentkezett, az amerikai adófizetőknek közvetetten, a betétbiztosítási alapon keresztül, újabb 13 milliárd dollárjába került az ismételt bankmentés is.

Az eset nyomán hétfőn a Szenátus pénzügyi bizottságának elnöke, Sherrod Brown szintén szigorúbb szabályokat sürgetett a nagybankok működésére vonatkozóan.