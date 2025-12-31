Kezdőlap Gazdaság Újabb családi adócsökkentések lépnek életbe január 1-jétől
Újabb családi adócsökkentések lépnek életbe január 1-jétől

Jó hír a gyermekes családoknak, hogy január 1-jétől újabb nagy családi adócsökkentések lépnek életbe, vagyis újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény és adómentességet kapnak a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a a Facebookra szerdán feltöltött videónyilatkozatában.

Ez utóbbi egy átlagkereset esetében havonta 109 ezer forinttal több jövedelmet jelent, illetve teljes jövedelmük után adómentességet kapnak a 30 év alatti anyák is – közölte Hankó Balázs. Ezekkel a lépésekkel a kormány folytatja azt a családbarát adópolitikát, amelyet több mint 15 éve építenek- tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy bevezették és folyamatosan bővítik a családi adórendszert.- sorolta – írta az MTI.

A nemzeti kormány az adócsökkentés politikáját választotta. A dolgozó szülőknek kevesebb teher, több pénz a családoknál“.

