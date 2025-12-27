Kezdőlap Agrár Újabb földterületek megvásárlására nyílik lehetőség - vételi ajánlat 2026. január 16-ig
Újabb földterületek megvásárlására nyílik lehetőség – vételi ajánlat 2026. január 16-ig

Bódi Ágnes

A földértékesítési program következő ütemében több mint ezer településen nyílik lehetőség 10 hektárnál kisebb területű, állami tulajdonú földrészlet megvásárlására. A földrészletekre 30 napig, azaz 2026. január 16-ig lehet vételi ajánlatot tenni az Agrárminisztérium Elektronikus Pályázati Rendszerének (EPR) felületén.

 Az eladásra kerülő földek egyrészt az osztatlan közös tulajdon felszámolását, másrészt pedig az állami földvagyon-portfólió tisztítását szolgálják. 

Az agrártárca  a magyar gazdálkodók földhöz jutását folyamatosan támogatja, annak érdekében, hogy biztonságos, jó minőségű hazai élelmiszerek kerüljenek a magyar családok asztalára. 

A decemberben folytatódó földértékesítési program során több mint 2700 db összesen 1500 hektár földterületet kínálnak eladásra. Az értékesítési hirdetmény az Agrárminisztérium, mint a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv honlapján elérhető (https://foldalap.am.gov.hu/), vételi ajánlat a következő elektronikus oldalon tehető: https://epr.am.gov.hu/. A vételi ajánlatot tevők a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) rendszeren keresztül, egyedi azonosítással (Digitális Állampolgárság Program (DÁP) mobilalkalmazás, vagy Ügyfélkapu+ igénybevételével) tudnak belépni az EPR felületére.

