Újabb hajótársaság juthat el a Bahamák leghíresebb magánsziget csoportjára

Új, Karib-térségbeli útvonalakat jelentett be a díjnyertes Celebrity Cruises hajótársaság. A 2024-2025-ös téli szezonra négy luxushajójuk (Celebrity Apex, Celebrity Constellation, Celebrity Equinox és Celebrity Summit) közül választhat az, aki a Karib-térségben kalandozna. Jó hír a Bahamák szerelmeseinek, hogy ezentúl a meseszép CocoCay privát szigetcsoporton is kiköthetnek a hajóik – adta hírül a társaság magyar képviseletét ellátó Tengerjáró Kft.

A hajótársaságok megszokott útvonalától eltérő és hosszabb utakat kínáló Celebrity ajánlataiban az is talál újdonságot, aki nem először száll tengerre. A társaság közel 300 desztinációt kínál 16 hajóból álló flottájával, most pedig újabb 40 izgalmas, augusztus végétől foglalható útvonalat jelentettek be.

„Nagy örömmel és izgalommal mutatjuk be ezeket az új desztinációkat, amelyek segítségével vendégeink felfedezhetik a Karib-térség lenyűgöző világát és természeti kincseit” – mondta Laura Hodges Bethge, a Celebrity Cruises elnöke.

Az utasok három floridai kikötőből indulhatnak, melyek a következők: a Florida központi részén található Port Canaveral, a nyugat Floridában lévő Port Tampa Bay és a dél-floridai Port Everglades. A foglalható lehetőségek között mindenki talál majd kedvére valót, hiszen 7 vagy akár 9 éjszakás utazásokat is választhatunk a programkínálatból. Olyan trópusi célpontokra juthatunk el a hajókkal, mint Belize, Bimini, a Nagy-Kajmán-sziget vagy San Juan – tudtuk meg a Celebrity Cruises hazai képviseletét ellátó Tengerjáró Kft. közleményéből.

Első alkalommal Orlando vizeiről

Az új program részeként a Celebrity bővíti a Fort Lauderdale-i Port Evergladesből induló kínálatát két díjnyertes hajóval, melyek a Celebrity Apex és a Celebrity Summit. 2024. október 23. és 2025. március 8. között az utasok öt új, 6-7 éjszakás hajóútra is vállalkozhatnak a Celebrity Apex fedélzetén. Olyan helyekre juthatnak el, mint St. Maarten, San Juan, Nagy-Kajmán szigetek és Mexikó, valamint a CocoCay szigetre is.

Ez az első alkalom, hogy Celebrity-s hajó, még pedig a Celebrity Equinox, Orlando kikötőjéből, Port Canaveralból indul: 2024. november 21. és 2025. április 19-ig bezárólag 20 új útvonal közül választhatnak az érdeklődők. A tengerjáró tavasszal két alkalommal: március 1-jén és március 15-én köt majd ki a CocoCay szigeten.

Perfect Day a Bahamákon

A „Perfect Day at CocoCay” elnevezésű program, a Bahamákon található Berry Islands privát szigetcsoport, CocoCay szigetén eltöltött napot jelenti. A Coco Beach Clubban fűtött medence, és lenyűgöző ételkínálat várja vendégeit a Bahamákon.

A csodálatos szigetet érinti néhány útján mind a Celebrity Apex, Celebrity Equinox és Celebrity Summit tengerjáró is. A részletekről a Celebrity Cruises hazai képviseletét ellátó Tengerjáró Kft. tud tájékoztatást adni.