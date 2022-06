Újabb mozgalmas hónapon van túl a magyar tőzsde

Ismét mozgalmas hónapot tudhat maga mögött a Budapesti Értéktőzsde: a továbbra is fennálló háborús helyzet, annak gazdasági hatásai, valamint a hazai makrogazdasági fejlemények továbbra is meghatározták a befektetői hangulatot – közölte a BÉT.

Az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai, egyebek között az akadozó ellátási láncok, a továbbra is kiemelkedően magas infláció és nyersanyagárak, valamint a gazdaságpolitikai bejelentések is hatást gyakoroltak a hazai tőkepiacra. A bizonytalan befektetői hangulat az európai tőzsdék mellett, enyhébb mértékben ugyan, de a tengerentúli és ázsiai piacokat is érintette.

A BUX index jelentős visszaesést elszenvedve 39 397 ponton zárta a hónapot, amely 9,4 százalékos csökkenés áprilishoz képest. A legmagasabb értéket május 3-án produkálta a BUX index, ekkor 43 593 ponton zárt.

A hazai blue chipek közül ismételten az OTP bizonyult a húzóerőnek. A bankpapír több mint 262,5 milliárdos forgalmat bonyolított le májusban, amely a teljes részvénypiaci forgalom legnagyobb részét, 65,7 százalékát adta. A második helyen a Mol zárt 85,4 milliárd forinttal, amelyet a Richter követett 39,4 milliárdos eredménnyel. Utóbbi részvényárfolyama emelkedni tudott májusban, 1,2 százalékkal áprilisi záróértéke fölé kerekedve.

Májusban az azonnali részvénypiac 399,5 milliárdnyi forgalmat bonyolított le, amely átlagosan 18 milliárd forint egy napra vetítve.

Májusban összesen 3 új kibocsátóval bővült a BÉT részvényszegmense. A napelemrendszerekre specializálódott EU-Solar és a kiberbiztonság területén aktív ViVeTech részvényeivel a BÉT Xtend piacán kezdődött meg a kereskedés, míg a humánerőforrás-szegmenst képviselő eSense papírjai a szabályozott piacon, a Standard kategóriában debütáltak.

A befektetési szolgáltatók közül májusban újfent a Wood&Company zárt az első helyen, a társaság 236,7 milliárdos forgalmat bonyolított a hónapban. A második helyen a Concorde végzett 188,8 milliárdos forgalommal, míg a harmadik helyet az Erste Bank szerezte meg közel 125,6 milliárd forinttal. A közlemény szerint jelentős állomás a tőzsdetagok körében, hogy a magyarországi gyökerekkel, globális eléréssel rendelkező befektetési szolgáltató, az Interactive Brokers árjegyzésével bővült a BUX ETF.

Az árupiacon áprilishoz képest enyhe visszaesés volt, a határidős gabona szekció 876 millió forintos forgalmat bonyolított le májusban. A teljes forgalomból 90,4 százalékkal a fenntartható takarmánykukorica részesült a legmagasabb mértékben, összesen 791,6 millió forinttal, amelyet a fenntartható takarmányárpa és az euro búza követett 8,1 és 1,5 százalékkal.