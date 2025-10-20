Kezdőlap Turizmus Újabb nemzetközi elismerés Máltának!
Turizmus
Újabb nemzetközi elismerés Máltának!

A VisitMalta Incentives & Meetings, Málta  kongresszusi irodája elnyerte a „Destination Marketing Leader” díjat a rangos Cvent Excellence Awards Europe gálán.

A Cvent CONNECT Europe konferencián megrendezett díjátadó azokat az iparági szereplőket ismeri el, akik kiemelkedő módon alkalmazzák a Cvent technológiát az rendezvényszervezés és vendéglátás területén, innovatív megoldásaikkal pedig mérhető eredményeket érnek el.

A VisitMalta Incentives & Meetings (VMIM) kiemelkedő elismerésben részesült a Cvent CONNECT Europe konferencián, ahol a Cvent Excellence Awards keretében a „Destination Marketing Leader” díjat nyerte el. A díjátadóra Londonban, az InterContinental London – The O2 szállodában került sor október 16-án. Az eseményt egyidejűleg világszerte online is közvetítették. A több száz jelölt közül kiválasztott VMIM a Cvent technológia hatékony alkalmazásával érdemelte ki az elismerést, amelynek segítségével sikeresen növelte Málta ismertségét, összekötötte a rendezvényszervezőket a megfelelő helyszínekkel és szállodákkal, valamint új eseményeket vonzott a szigetekre.

A díj különösen értékes, hiszen a VisitMalta Incentives & Meetings olyan, nagyobb és régebb óta működő kongresszusi irodákkal versenyzett, amelyek már régóta jelen vannak a nemzetközi piacon.

„Ez az elismerés büszkeséggel és alázattal tölt el bennünket – nemcsak mint szervezetet, hanem mint desztinációt is” – mondta Alaine Ciantar, a VisitMalta Incentives & Meetings igazgatója. „Hálásak vagyunk a Cvent-nek, hogy ebben az új kategóriában díjaztak bennünket. Ez a siker csapatunk elkötelezettségét tükrözi az innovatív marketing és a mérhető eredmények iránt.”

„Ügyfeleink folyamatos inspirációt jelentenek számunkra, hiszen lenyűgöző módon használják a Cvent megoldásait rendezvényeik fejlesztésére és MICE stratégiáik megerősítésére, egyértelmű üzleti eredményeket elérve” – mondta Andreas Heckmann, a Cvent ügyfélkapcsolati igazgatója. „Az idei díjazottak valóban az innováció élvonalában járnak, és kiváló példái annak, hogyan lehet a technológiát, a stratégiát és a kreativitást ötvözni. Büszkék vagyunk rá, hogy részesei lehetünk sikereiknek.”

A Cvent Excellence Awards a rendezvényszervezés, vendéglátás és marketing területének legkiemelkedőbb szereplőit díjazza, akik technológiai megoldásokkal képesek kiemelkedő élményeket nyújtani és üzleti növekedést elérni. A jelöltek értékelése szigorú szempontok alapján történt, különös tekintettel az együttműködés elősegítésére, a programhatékonyságra és a szervezeti eredményekre. A díjazottak példát mutatnak az iparág számára, és megerősítik a Cvent elkötelezettségét az innováció és ügyfelei támogatása iránt.

A Cvent a világ egyik vezető rendezvényszervezési, vendéglátóipari és technológiai szolgáltatója, több mint 5 000 alkalmazottal és 24 000 ügyféllel világszerte. 1999-es alapítása óta átfogó eseménymarketing- és menedzsmentplatformot kínál, valamint egy globális piacteret, ahol a rendezvényszervezők és helyszínek együttműködhetnek emlékezetes események létrehozásában. A Cvent megoldásai optimalizálják a teljes rendezvényszervezési folyamatot, és világszerte több millió esemény lebonyolítását tették és teszik lehetővé.

Igazi HR kihívás: hogyan tartsuk meg és motiváljuk a fiatal generációt. AzÜzlet november 17.-i HR konferenciája azt is megmutatja, hogyan építhetünk jól működő, többgenerációs munkahelyet. Jelentkezés: azuzletkonferenciakozpont.hu/hr-konferencia-2025

Újabb nemzetközi elismerés Máltának!

Turizmus
A VisitMalta Incentives & Meetings, Málta  kongresszusi irodája elnyerte a „Destination Marketing Leader” díjat a rangos Cvent Excellence Awards Europe gálán.
Újabb nemzetközi elismerés Máltának!

A VisitMalta Incentives & Meetings, Málta  kongresszusi irodája elnyerte a „Destination Marketing Leader” díjat a rangos Cvent Excellence Awards Europe gálán.

Stratégiai partner lett a WING és az Accent Hotel Management

A partnerség révén közösen együttműködve is képesek a jövőben harmadik felek számára megbízható, professzionális üzemeltetési és projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtani.
