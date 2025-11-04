Kezdőlap Turizmus Újabb nemzetközi szállodát nyitott Budapesten az Accent
Turizmus
Kevesebb, mint 20 év alatt a hazai alapítású Accent Hotel Management az ország vezető, független szállodaüzemeltetőjévé nőtte ki magát. Több mint 2000 szobát számláló portfóliójuk most újabb budapesti egységgel bővül, ami a huszonkilencedik hotel a sorban. Francia szállodabefektető beruházásaként, Stühmer Frigyes egykori csokoládégyárában, a Szentkirályi utcában nyílt meg októberben a YOU Hotel Budapest, melynek üzemeltetését az Accent Hotel Management látja el.

A projekt egy háromoldalú nemzetközi együttműködés eredménye. A YOU Hotel Budapest a francia Esnée család második projektje az általuk alapított YOU Hotels márka égisze alatt. Egyúttal a szálloda csatlakozik az Accor Handwritten Collection portfóliójához, ezáltal elérhetővé válik a francia szállodaóriás globális értékesítési hálózatán. Működtetéséért pedig a magyar Accent Hotel Management, Magyarország legnagyobb független szállodaüzemeltetője felel. A különleges koncepciójú négycsillagos szálloda 94 szobával, extravagáns, modern belsőépítészettel, változatos szobatípus-kínálattal, rugalmas szolgáltatásokkal és közösségi élményekre építő terekkel várja vendégeit a város szívében.

Az Accent Hotel Managementnek nem ez az első nemzetközi együttműködése, hiszen úgynevezett white label szállodaüzemeltetőként a Marriott és a Best Western szállodaláncokhoz tartozó hoteleket is működtetnek franchise struktúrában. A szentkirályi utcai YOU Hotel Budapest az első olyan szállodájuk, ami a francia Accor szállodalánc kollekciómárkájának értékesítési és marketingelőnyeit, valamint a szállodatulajdonosok saját YOU Hotels márkakoncepciójának sztenderdjeit egyesíti.

„Hatalmas sikerként értékeljük, hogy a nyugat-európai piacon több mint 100 szállodát birtokló és üzemeltető francia Esnée család a magyarországi projektjének működtetésével minket bízott meg. Tevékenységünkben kiemelkedő szereppel bír az üzleti bizalom és a partneri kapcsolat, ami a YOU Hotel Budapest tulajdonosaival kialakított együttműködésünkre is maximálisan igaz.” – értékelte Csordás Imre, az Accent Hotel Management ügyvezető tulajdonosa legújabb szállodaprojektjüket.

2007-ben az Accent Hotel Managementet alapító magyar szakemberek víziói közé tartozott, hogy a nemzetközi szintéren népszerű, ámde itthon akkor még kevésbé ismert, „szendvics modellnek” is nevezett üzemeltetési struktúrát meghonosítsák Magyarországon. Ezekben az együttműködésekben a szállodatulajdonos mint befektető bízza meg a helyi ismeretekkel rendelkező szállodaüzemeltetőt, hogy működtesse a nemzetközi szállodalánc sztenderdjeinek megfelelően kialakított hotelt, amire a franchise partner névhasználati jogot biztosít. Így egy népszerű szállodamárka globális ismertségét a helyi üzemeltető a piac-specifikus tapasztalataival ötvözi – mindezt a szálloda hozamának maximalizálása érdekében.

Az együttműködés megköveteli, hogy a szállodaüzemeltető olyan bizonyított szakértelemmel bírjon a hotelek működtetésének területén, ami lehetővé teszi, hogy a nemzetközi franchise partner rábízza a névhasználati jogot.

„Az elmúlt közel húsz évben úttörőként honosítottuk meg a független szálloda üzemeltetetés szemléletét Magyarországon. Kialakítottuk rugalmas és adaptív működésünket, melynek lelke, hogy kiemelkedő szakemberek segítségével olyan infrastruktúrát és rendszert építünk, ami lehetővé teszi különböző méretű és kategóriájú szállodák hatékony üzemeltetését pénzügyileg átlátható, gazdaságos és professzionális módon. Szervezetünk és hátterünk képes arra, hogy a legnevesebb nemzetközi szállodaláncok szigorú franchise elvárásainak is megfelelő, magas szintű üzemelést biztosítson szállodáinkban, miközben a hotelek tulajdonosai élvezhetik a helyi üzemeltetőpartner által kínált előnyöket, ideértve a rugalmasságot, a kommunikációt, az elérhetőséget és a piaci szinergiák kiaknázását.” – emelte ki Kerek Péter az Accent Hotel Management stratégiáért felelős ügyvezető helyettese.

A YOU Hotel Budapest újabb szembetűnő példája annak, hogy a helyi szállodaüzemeltetői szakértelemnek döntő szerepe van a szállodai beruházások sikerében, legyen szó akár hazai vagy nemzetközi befektető projektjéről. Az Accent Hotel Management célja, hogy a szállodaüzemeltetés terén megszerzett értékes tapasztalatait, valamint szaktudását, ami a nemzetközi szállodaláncok világmárkáinak is megfelelő színvonalú üzemeltetést garantálja, újabb hotelprojektekben kamatoztassa Magyarországon és Ausztriában egyaránt.

