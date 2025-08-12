Kezdőlap Hírek Újabb szabadstrand nyílt a fővárosban
Újabb szabadstrand nyílt a fővárosban

Kedden megnyílt a főváros legújabb szabadstrandja, a Duna-fürdő Árasztó-part Újbudán.

Emlékeztettek, a Duna-fürdő létrehozásáról tavasz végén született a döntés. A főváros a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt.-t kérte fel, hogy vizsgálja meg, hol és hogyan lehet a fővárosi Duna-partszakaszokon fürdőhelyeket kialakítani.

Hozzátették, a Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand kialakítása a fővárosi önkormányzat kezdeményezésére, a XI. kerületi önkormányzattal együttműködve valósult meg.

A fürdőhely alkalmasságát a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vizsgálata igazolta, így újabb fővárosi Duna-partszakaszon nyílik lehetőség a strandolásra – írták.

A BGYH honlapján közölte, a szabadstrand augusztus 31-ig minden nap 10-18 óra között tart nyitva, az időjárástól, a vízállástól és a vízminőségtől függően. A szabadstrand megközelíthető a 33-as autóbusszal, valamint kerékpárral a gáton kijelölt bicikliúton.

A strandot üzemeltető BGYH a megnyitót követően az MTI-vel közölte, hogy a társaság akkreditált laboratóriuma ez év márciusa óta rendszeresen méri a vízminőséget a Duna kiválasztott pontjain. A vízminőségvizsgálatok eredményei biztatók voltak, a víz fürdőzésre alkalmas lehet.

A folyó vízminőségének javulását jól mutatja, hogy víz tisztaságára rendkívül érzékeny, és már kihaltnak hitt Dunavirágzás, azaz a dunai kérész visszatért a Dunára és Budapestre.

Felidézik, a Duna budapesti szakaszán fürdőzésre új helyet kialakítani és üzemeltetni az illetékes szakhatóságok engedélyével lehet a vonatkozó jogszabály alapján. A BGYH a tervezett Duna-fürdők létesítéséhez ez év április közepén elindította az engedélyezési folyamatot.

A Duna-fürdő Árasztó-part (szabadstrand) immár második a fővárosban – az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által üzemeltetett Római Plázs után. A Duna-fürdő üzemeltetését a BGYH végzi épített fürdőihöz hasonlóan a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően.

A Dunában való fürdőzéshez szükséges szolgáltatások a hatósági elvárásoknak megfelelően rendelkezésre állnak Árasztó-parton (mosdó, zuhany, ivóvíz a helyszínen, egészségügyi ellátás és vízimentő szolgálat biztosított).

A fürdőzők biztonsága érdekében a Duna vízminőségét az üzemelés időszakában is folyamatosan mérik, nyomon követik. A Duna-fürdő nyitvatartását vízminőség, a folyó vízállása és a csapadékos időjárás befolyásolhatja.

A Duna-fürdő létrejöttében közreműködött Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a Fővárosi Vízművek Zrt., a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, a civil szervezetek és kiemelten a Valyo Egyesület.(Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.)

