Újabb támogatás segítségével fejlődik a Berek Világa Látogatóközpont

Fotó: Pelsőczy Csaba

A vizes élőhelyek a természet legfajgazdagabb, legértékesebb de egyben legsérülékenyebb területei, ezért védelmük mindannyiunk közös felelőssége – jelentette ki Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára szerdán a Berek Világa Látogatóközpontban tartott projektnyitó eseményen, Fonyódon.  A fejlesztés célja, hogy az Ordacsehi-berek, a Balaton délnyugati térségének egyedülálló, titokzatos mocsárvilága megőrizze természeti értékeit, valamint a szemléletformálás és környezeti-nevelés magasabb színvonalú legyen és a kor követelményeinek megfeleljen

 Az államtitkár a rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, hogy  Fonyód joggal vált híressé mocsaras területeiről, az ide látogatók igazi természeti kincsekre bukkanhatnak, számos ritka és védett növény- és állatfaj él itt. Ezek között olyan különlegességek is találhatók, mint a lápi csalán, a mocsári tőzegpáfrány és különböző orchideafélék. Az állatvilág is rendkívül gazdag: a lápi szitakötőtől és a mocsári póctól kezdve a réti csíkon és a mocsári békán át egészen a mocsári teknősig és a nagykócsagig számtalan faj talál itt otthonra. A cigányréce és a rétisas is ebben a mocsaras területen találja meg ideális élőhelyét – fejtette ki dr. Rácz András.

Kifejtette, hazánk mindig élen járt a vizes élőhelyek védelmében, ezt a most induló 435 millió forint értékű uniós fejlesztés is továbberősíti. A KEHOP Plusz projekt keretében megvalósuló  Berek világa látogatóközpont fejlesztése a kor követelményeinek megfelelően fogja népszerűsíteni a Nagyberek világát. A beruházás részeként az Ordacsehi-berekben csaknem 165 hektáron egy olyan mintaterület hoznak létre, amely a megkezdett élőhely rekonstrukciók mellett, a hagyományos állattartás segítségével biztosítja a terület hosszú távú fenntartását és természeti értékeinek megőrzését. A fejlesztések után a látogatóközpont lehetőséget nyújt majd például 1-1,5 órás sétára a kilátópontokkal, megfigyelőhelyekkel, pihenőhelyekkel ellátott tanösvényen a Berekben, valamint a kiállítás és főépület közvetlen közelében kialakításra kerülő kültéri fogadótér, játszótérrel és akadálymentes ösvénnyel további 1-2 óra tartalmas eltöltését teszi lehetővé a látogatók számára. A terület alkalmas helyszínné válik szabadtéri környezeti-nevelési foglalkozások megtartásához is. A program a Natura 2000 élőhelyek megőrzését szolgáló gazdálkodási gyakorlat bemutatását, oktatását célzó, szemléletformáló kiadványokkal és rendezvénnyel is erősíteni fogja a helyi lakosság, gazdálkodók természetvédelem iránti elköteleződését. – hangsúlyozta Rácz András. /AM Sajtóiroda/

Agrár

Már benyújthatók a tanyafejlesztési pályázat támogatási kérelmei

A kormány célja, hogy olyan fejlesztési lehetőségeket biztosítson a tanyán élők számára, amelyek hozzájárulnak az élhető környezet fenntartásához, a korszerű infrastruktúra kiépítéséhez, valamint a lakhatási körülmények javításához. Ezért az Agrárminisztérium uniós társfinanszírozással 15 milliárd forint keretösszegű pályázati lehetőséggel támogatja a tanyák fejlesztését. A támogatási kérelmek benyújtására 2025. szeptember 4-től van lehetőség.
Agrár

Egyre nagyobb a kereslet külföldön a kiváló minőségű magyar bárányhúsra

A juhtartás a legfenntarthatóbb állattenyésztési ágazatok közé tartozik, a szektor stabilitását a jelentős mértékű export biztosítja, ugyanis a magyar juh- és bárányhús egyre ismertebb és keresettebb a nemzetközi piacon. Fontos, hogy a fogyasztók a hazai bárányhús vásárlásával nem csupán egészséges és kiváló minőségű fehérjeforráshoz juthatnak, de a magyar állattartókat is segíthetik – jelentette ki Tarpataki Tamás a Juh- és bárányhúsfogyasztást népszerűsítő spanyol–magyar nyitórendezvényen, Budapesten.
Agrár

Az erdészeti kutatások számítanak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kulcsának

Nemzetközi viszonylatban is komoly érdeklődésre tartanak számot azok a kísérletek, amelyek az őshonos fafajok déli származásainak hazai viselkedését vizsgálják.
Fővárosi kormányhivatal: postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz

Gazdaság
Postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz.
A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból

Cégvilág
A kockázatkezelés világa sokszor hasonlít egy sakkjátszmához: a sikerhez előrelátás, türelem és a megfelelő időben meghozott, számított döntések kellenek. Az elmúlt másfél évtizedben e terület a banki működés egyik alappillére lett, és ebben a Morgan Stanley budapesti irodája globális szinten is kulcsszerepet játszik. A Polgár Judit Világsakkfesztiválját hatodik éve támogató Morgan Stanley budapesti irodájának új vezetője, Mayer Dániel – aki a kockázatkezelési részleg éléről érkezik a posztra – öt példán keresztül mutatja be a két terület közötti párhuzamokat.
Az erős márka építése és védelme létfontosságú!

Gazdaság
„A márkaépítés egyenlő az üzleti stratégiával” – ezzel az üzenettel rendezik meg Magyarországon első alkalommal a Change The Game konferenciát. Az eseményen a résztvevők arra a kérdésre kapnak majd választ, hogyan maradhat egy cég akkor is sikeres, amikor a piacot már nem a termékek, hanem az értékek és a gyors alkalmazkodás képessége uralja. Az esemény öt kulcsfontosságú területre fókuszál: a gazdasági, társadalmi, környezeti (ESG), technológiai és geopolitikai dimenziókra. Az előadók konkrét példákon keresztül mutatják be, hogy a globális trendek – az AI forradalmától a klímaváltozás hatásain át – miként írják át egy magyar KKV mindennapi működését és túlélési esélyeit is.
Gazdaság

Fővárosi kormányhivatal: postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz

Postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz.
Bank

Csökkent a K&H Bank adózás utáni nyeresége az első fél évben

A K&H Bank adózás utáni nyeresége 50,2 milliárd forintra csökkent az első fél évben az egy évvel korábbi 66,9 milliárd forint után, a pénzintézet eredményét 31 milliárd forinttal rontották az időszakban elszámolt kormányzati intézkedések.
Gazdaság

Varga Mihály: a jegybank a bizonytalan világgazdasági környezetben is őrzi a stabilitást

A külső körülmények szükségessé teszik azt a stabilitásorientált monetáris politikát, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytat.
Agrár

Egyre nagyobb a kereslet külföldön a kiváló minőségű magyar bárányhúsra

A juhtartás a legfenntarthatóbb állattenyésztési ágazatok közé tartozik, a szektor stabilitását a jelentős mértékű export biztosítja, ugyanis a magyar juh- és bárányhús egyre ismertebb és keresettebb a nemzetközi piacon. Fontos, hogy a fogyasztók a hazai bárányhús vásárlásával nem csupán egészséges és kiváló minőségű fehérjeforráshoz juthatnak, de a magyar állattartókat is segíthetik – jelentette ki Tarpataki Tamás a Juh- és bárányhúsfogyasztást népszerűsítő spanyol–magyar nyitórendezvényen, Budapesten.
Gazdaság

Júliusban valósággal felrobbant a személyi hitelek piaca

Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, július hónapra vonatkozó adatai. A jegybanki adatsorok alapján elmondható, hogy a személyi hitelek piaca rekordot döntött, miközben a lakáshitelek és a szabad felhasználású jelzáloghitelek terén minimális visszaesést hozott a július. A személyi hitelekhez hasonlóan a babaváró és a munkáshitel esetében is nőni tudott a kihelyezés, igaz, jóval szerényebb mértékben, mint a személyi hiteleknél. A júliusi hónap lendületes voltát az is mutatja, hogy az új kihelyezések mértéke a személyi hitelek és a jelzáloghitelek piacán is meghaladta a szezonálisan kiigazított adatokat.
Gazdaság

Rossz hírünk van! Nem mindenki tud majd 10 százalékos önerővel Otthon Start hitelt felvenni

Az Otthon Start akár egy meglévő 50 százalékos lakástulajdonnal is felvehető, ez azonban már kizárja a 10 százalékos önerőt, amihez 50 százalékot nem elérő tulajdoni hányada lehet csak valakinek.
Hírek

Kiderült, mikor jön a jubileumi, 10. Zsolnay Fényfesztivál!

2026 nyarán Pécs ismét a fények fővárosává válik: július 2–5. között rendezik meg a 10. Zsolnay Fényfesztivált, Magyarország legnagyobb fényünnepét. A négy nap alatt a mediterrán hangulatú belváros különleges programokkal telik meg: látványos fényfestések és mapping verseny, a várost bejáró Fény Útja installációk, egyedi tűzzsonglőr produkciók, valamint változatos utcaművészeti és zenei programok várják a látogatókat.
Agrár

Több pályázati lehetőséggel is támogatja az agrártárca a díszkertészeket

A díszkertészek munkájukkal élhetőbbé, szebbé és jobbá teszik világunkat, az ágazat szereplői ezért is számíthatnak a kormány támogatására.
Gazdaság

Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Magyar Posta

Fővárosi kormányhivatal: postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti...

Postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz.

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból

A kockázatkezelés világa sokszor hasonlít egy sakkjátszmához: a sikerhez előrelátás, türelem és a megfelelő időben meghozott, számított döntések kellenek. Az elmúlt másfél évtizedben e terület a banki működés egyik alappillére lett, és ebben a Morgan Stanley budapesti irodája globális szinten is kulcsszerepet játszik. A Polgár Judit Világsakkfesztiválját hatodik éve támogató Morgan Stanley budapesti irodájának új vezetője, Mayer Dániel – aki a kockázatkezelési részleg éléről érkezik a posztra – öt példán keresztül mutatja be a két terület közötti párhuzamokat.
