Újabb támogatás segítségével fejlődik a Berek Világa Látogatóközpont

A vizes élőhelyek a természet legfajgazdagabb, legértékesebb de egyben legsérülékenyebb területei, ezért védelmük mindannyiunk közös felelőssége – jelentette ki Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára szerdán a Berek Világa Látogatóközpontban tartott projektnyitó eseményen, Fonyódon. A fejlesztés célja, hogy az Ordacsehi-berek, a Balaton délnyugati térségének egyedülálló, titokzatos mocsárvilága megőrizze természeti értékeit, valamint a szemléletformálás és környezeti-nevelés magasabb színvonalú legyen és a kor követelményeinek megfeleljen

Az államtitkár a rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, hogy Fonyód joggal vált híressé mocsaras területeiről, az ide látogatók igazi természeti kincsekre bukkanhatnak, számos ritka és védett növény- és állatfaj él itt. Ezek között olyan különlegességek is találhatók, mint a lápi csalán, a mocsári tőzegpáfrány és különböző orchideafélék. Az állatvilág is rendkívül gazdag: a lápi szitakötőtől és a mocsári póctól kezdve a réti csíkon és a mocsári békán át egészen a mocsári teknősig és a nagykócsagig számtalan faj talál itt otthonra. A cigányréce és a rétisas is ebben a mocsaras területen találja meg ideális élőhelyét – fejtette ki dr. Rácz András.

Kifejtette, hazánk mindig élen járt a vizes élőhelyek védelmében, ezt a most induló 435 millió forint értékű uniós fejlesztés is továbberősíti. A KEHOP Plusz projekt keretében megvalósuló Berek világa látogatóközpont fejlesztése a kor követelményeinek megfelelően fogja népszerűsíteni a Nagyberek világát. A beruházás részeként az Ordacsehi-berekben csaknem 165 hektáron egy olyan mintaterület hoznak létre, amely a megkezdett élőhely rekonstrukciók mellett, a hagyományos állattartás segítségével biztosítja a terület hosszú távú fenntartását és természeti értékeinek megőrzését. A fejlesztések után a látogatóközpont lehetőséget nyújt majd például 1-1,5 órás sétára a kilátópontokkal, megfigyelőhelyekkel, pihenőhelyekkel ellátott tanösvényen a Berekben, valamint a kiállítás és főépület közvetlen közelében kialakításra kerülő kültéri fogadótér, játszótérrel és akadálymentes ösvénnyel további 1-2 óra tartalmas eltöltését teszi lehetővé a látogatók számára. A terület alkalmas helyszínné válik szabadtéri környezeti-nevelési foglalkozások megtartásához is. A program a Natura 2000 élőhelyek megőrzését szolgáló gazdálkodási gyakorlat bemutatását, oktatását célzó, szemléletformáló kiadványokkal és rendezvénnyel is erősíteni fogja a helyi lakosság, gazdálkodók természetvédelem iránti elköteleződését. – hangsúlyozta Rácz András. /AM Sajtóiroda/