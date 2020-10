Újraindul az Emirates budapesti járata

Október 21-től újraindul az Emirates Budapest és Dubaj közötti járata. A dubaji légitársaság Boeing 777-es gépe hetente kétszer repül a két város között.

Néhány napig a nyári menetrendet követik a gépek, október 25-től azonban már téli menetrend szerint közlekednek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Dubaj között a járatok. A légitársaság szélestörzsű gépének köszönhetően jelentős teherszállító kapacitást is kínál, amely segítheti a magyar gazdaságot, a kereskedelmi kapcsolatok fellendülését a járvány idején is.

Az Emirates rugalmas jegyfoglalási feltételeket biztosít magyar utasai számára. Minden 2021. március 31. előtt vásárolt Emirates-repülőjegy esetében lehetőség van az átfoglalásra, illetve a megvásárolt, de fel nem használt jegyek esetében a légitársaság biztosítja a jegyek érvényességének további két évvel való meghosszabbítását vagy a jegyek utazási kuponként való felhasználását.

A légitársaság átfogó higiéniai intézkedéseket vezetett be a járvánnyal kapcsolatban. A Budapestről induló gépre kizárólag érvényes, kinyomtatott, angol vagy arab nyelvű, negatív PCR-teszttel lehet felszállni (a Dubajból Budapestre induláskor erre nincs szükség, más indulóhelyszínek esetében a helyi szabályozások mérvadóak).

Az utasok beszálláskor higiéniai készletet kapnak, és a repülés idején, illetve a repülőtereken is kötelező végig a maszk viselése. A repülőgépeket speciális, vírusölő vegyszerrel fertőtlenítik rendszeresen. A kabin levegőjének tisztaságáról az úgynevezett HEPA rendszer gondoskodik, amely a vírusok és gombák 99,9 százalékát kiszűri, így a gépen utazás közben 2-3 percenként teljesen kicserélődik a levegő. A légikísérők egyenruhájukon felül erre a célra gyártott védőfelszerelést viselnek.