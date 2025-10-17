Kezdőlap Hírek Újraindult a kereskedés a Pensum Group részvényeivel
Hírek
Újraindult a kereskedés a Pensum Group részvényeivel

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóváhagyása után csütörtökön újraindult a kereskedés a Pensum Group Nyrt. részvényeivel – közölte a tőzsdei társaság a BÉT honlapján.

A Pensum közleményében emlékeztetett: a kereskedés szüneteltetésére azt követően került sor, hogy a társaság érdekkörén kívül álló okok miatt szükségessé vált a 2022-es évi beszámolójának ismételt könyvvizsgálata. Miután a vállalat az ehhez szükséges lépéseket időben megtette és a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal október 15-én közzétette a 2022. évről szóló éves jelentését, a Pensum részvényeivel újraindulhatott a kereskedelem-írta az MTI.

A 2012-ben alapított, humánerőforrás-szolgáltatások, főként a munkaerő-kölcsönzés területén működő vállalat árbevétele tavaly 8,663 milliárd forintra emelkedett az előző évi 4,845 milliárd forintról. Adózott eredménye ugyanebben az időszakban 1,935 milliárd forintra nőtt 1,316 milliárd forintról.

Bank

Megállapodás született a kilencedik amerikai beruházásról Donald Trump hivatalba lépése óta

Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta.
Gazdaság

A bruttó átlagkereset 683 300 forint volt, 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
Autóipar

Rekordszámú elektromos járművet adtak el a világon szeptemberben

Rekordszámú, 2,1 millió elektromos járművet adtak el a világon szeptemberben részben az erős kínai kereslet, valamint az adókedvezmények lejárta előtt megugrott amerikai vásárlások hatására.
Hírek

Elindult az ingyenes Fenntartható Turizmus Index kalkulátor

Elindult a Fenntartható Turizmus Index kalkulátor –Ingyenes, GSTC kritériumok alapján működő önértékelő rendszer a CROSSDEST projekt keretében
Tovább
Agrár

Soha ennyi forrás nem jutott a magyar vidékre

Közel négyszázezer pályázatot támogatott, több mint 2942 milliárd forint uniós és hazai forrásból az előző uniós költségvetési ciklusban meghirdetett Vidékfejlesztési Program, aminek utolsó támogatásait az idén év végéig fizetjük ki.
Tovább
Építőipar

Zöld utat kaptak a fontos közlekedési projektek

Az építési és közlekedési miniszter által benyújtott előterjesztések alapján a kormány több jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztés megvalósítását támogatja - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) .
Tovább
Bank

Az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása ügyében

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Tovább
Gazdaság

Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább

