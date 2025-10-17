Újraindult a kereskedés a Pensum Group részvényeivel

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jóváhagyása után csütörtökön újraindult a kereskedés a Pensum Group Nyrt. részvényeivel – közölte a tőzsdei társaság a BÉT honlapján.

A Pensum közleményében emlékeztetett: a kereskedés szüneteltetésére azt követően került sor, hogy a társaság érdekkörén kívül álló okok miatt szükségessé vált a 2022-es évi beszámolójának ismételt könyvvizsgálata. Miután a vállalat az ehhez szükséges lépéseket időben megtette és a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal október 15-én közzétette a 2022. évről szóló éves jelentését, a Pensum részvényeivel újraindulhatott a kereskedelem-írta az MTI.

A 2012-ben alapított, humánerőforrás-szolgáltatások, főként a munkaerő-kölcsönzés területén működő vállalat árbevétele tavaly 8,663 milliárd forintra emelkedett az előző évi 4,845 milliárd forintról. Adózott eredménye ugyanebben az időszakban 1,935 milliárd forintra nőtt 1,316 milliárd forintról.