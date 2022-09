Ukrajna tudja, hogy az idő Oroszországnak játszik

Ukrajna szövetségeseinek mindent meg kell tenniük, hogy segítsenek Oroszország inváziójának gyors befejezésében, mivel Moszkva még hosszú ideig hajlandó harcolni – mondta Denisz Smihál ukrán miniszterelnök.

“Tudjuk, hogy az idő Oroszország oldalára fog játszani, ezért nekünk, szövetségeseinkkel, partnereinkkel együtt” mindent meg kell tennünk, “hogy minél hamarabb befejezzük ezt a háborút” – jelentette ki Smihál a Bloomberg TV-nek adott brüsszeli interjújában. Oroszországnak “érdeke, hogy hosszabb ideig tartson a háború“, ami “kihívás mindannyiunk számára” – tette hozzá.

Ukrajna katonai sikereket ér el a déli régióiban és északon is – mondta Smihál anélkül, hogy részletezte volna, és reményét fejezte ki, hogy az ukránok képesek lesznek felszabadítani Ukrajna nemzetközileg elismert határokon belüli teljes területét, beleértve a Krímet is.

Az egyre mélyülő energiaválság megoldására siető vezetőkkel szemben Smihál kijelentette, hogy Ukrajna a háború ellenére teljesíti az európai fogyasztók felé fennálló összes gáztranzit-kötelezettségét, és a jelenlegi mennyiség ötszörösét is képes lenne átpumpálni. Ukrajna készen áll a villamosenergia-áramlás fokozására is, még akkor is, ha az energiaexport képessége attól függ, hogy az ország “meg tudja-e menteni” a zaporizzsjai atomerőművet – mondta.

Az erőmű, amelyik Európa legnagyobbja, Smihál szerint az egyik termelőegységét hűtésre használja, miután hétfőn ismét lekapcsolták az ország energiarendszeréhez vezető áramkapcsolatot. Ez nem mehet így sokáig, mert javításokra van szükség – mondta, és meghívott egy Ukrajna által ellenőrzött békéltető missziót a helyszínre.

Az erőmű közelében zajló harcok miatt jelenleg nem lehet elvégezni a javításokat – közölte korábban Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter a Facebookon.

Az ukrán hadsereg “bizonyítható haladást” ért el ellentámadásában, több irányban is előrenyomult, és területeket biztosított keleten és délen – közölte a Háborút Tanulmányozó Intézet szeptember 4-én.

Mivel az ország területének mintegy ötödét Vlagyimir Putyin orosz elnök csapatai tartják megszállva, Ukrajna egyre inkább a nyugati partnerei által szállított nagy pontosságú fegyverekkel veszi célba a frontvonal mögötti orosz parancsnoki állásokat, lőszerraktárakat és katonai logisztikát.