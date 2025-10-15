Ultrafriss és házias kényelmi vonalon erősít a SPAR

A SPAR Magyarország üllői enjoy. convenience üzeme új mérföldkőhöz érkezett: a vállalat immár saját hűtött flottával juttatja el naponta az ultrafriss, védőgázmentesen csomagolt kényelmi ételeket a SPAR és City SPAR áruházakba. Az új rendszer révén a vásárlók országszerte szélesebb, frissebb és háziasabb kínálattal találkozhatnak, miközben a cég célja, hogy 2026-ig több mint száz üzletben elérhetővé tegye az új kategóriát.

Az üllői üzem fejlesztéseinek köszönhetően a termékek éjszaka és hajnalban készülnek, így másnap reggel már a boltok polcain várják a vásárlókat. A kínálatban megtalálhatóak olyan ultrafriss saláták, mint a tonhalas, a magyaros csirkemelles vagy a klasszikus görög változat, valamint többféle szendvics és friss gyümölcssaláta is.

A védőgázmentes csomagolás technológiája révén az ételek megőrzik házias jellegüket – mintha frissen a konyhából kerülnének az üzletekbe. A vállalat saját hűtött járműflottája naponta szállítja az árut, amelynek köre folyamatosan bővül: jelenleg már közel 20 boltban érhető el az ultrafriss kínálat, és az év végéig újabb autóval is bővül a flotta.

Szezonális gyümölcssaláták az enjoy. hűtőkben

Az enjoy. termékfejlesztési csapat egy külső partnerrel közösen szezonális gyümölcssalátákat is bevezetett, amelyek 240 grammos kiszerelésben már országszerte kaphatók. A vásárlók körében kifejezetten népszerű újdonságok hamarosan kisebb, 140 grammos változatban is megjelennek, így még kényelmesebbé válik a fogyasztásuk. A színes, friss kombinációk télen is elérhetők lesznek – a szezonális kínálatot követve.

Megújult hidegkonyhai pultok

A SPAR üzletek hidegkonyhai pultjai is teljesen megújultak: a korábbi lédig saláták helyett előre csomagolt, 150–300 grammos kiszerelésekben kínálják a majonézes salátákat. Az új csomagolás egységesebb megjelenést és hosszabb eltarthatóságot biztosít – a termékek minősége akár 12–17 napig is megőrizhető, ami jelentősen csökkenti az élelmiszerpazarlást.

A nyári szezon kedvencei – például a tzatziki, a coleslaw és a franciasaláta – kiemelkedő, 20–30%-kal magasabb forgalmat hoztak, míg az őszi-téli kínálatban visszatér a népszerű lencsesaláta is.

„Az enjoy. üzem fejlesztései egyszerre szolgálják vásárlóink kényelmét, üzleteink hatékony működését és a minőségi élelmiszerkínálat bővítését. Egyedülálló a piacon, hogy a saját kiszállításnak köszönhetően ultrafriss, védőgázmentes termékek kerülhetnek egy kiskereskedelmi hálózatba” – hangsúlyozta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A vállalat célja, hogy 2026 végére már legalább 100 üzletben elérhetőek legyenek az ultrafriss kategóriás termékek, ezzel is tovább erősítve a SPAR elkötelezettségét a frissesség, a minőség és a vásárlói élmény iránt.

Sikertörténet enjoy. módra

A 2018-ban megnyitott üllői üzem a SPAR saját márkás termékkínálatának egyik kulcsfontosságú pillére. A modern gyártástechnológia, a magas szintű élelmiszerbiztonság és a folyamatos innováció révén az enjoy. termékcsalád mára a kényelmi kategória meghatározó szereplője lett. A szendvicsektől a salátákon át a hidegkonyhai különlegességekig a vásárlók megbízható, friss és minőségi választékot találnak az üzletek hűtőpultjaiban.

