Kezdőlap Mozaik Ultrafriss és házias kényelmi vonalon erősít a SPAR
Mozaik
No menu items!

Ultrafriss és házias kényelmi vonalon erősít a SPAR

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A SPAR Magyarország üllői enjoy. convenience üzeme új mérföldkőhöz érkezett: a vállalat immár saját hűtött flottával juttatja el naponta az ultrafriss, védőgázmentesen csomagolt kényelmi ételeket a SPAR és City SPAR áruházakba. Az új rendszer révén a vásárlók országszerte szélesebb, frissebb és háziasabb kínálattal találkozhatnak, miközben a cég célja, hogy 2026-ig több mint száz üzletben elérhetővé tegye az új kategóriát.

Az üllői üzem fejlesztéseinek köszönhetően a termékek éjszaka és hajnalban készülnek, így másnap reggel már a boltok polcain várják a vásárlókat. A kínálatban megtalálhatóak olyan ultrafriss saláták, mint a tonhalas, a magyaros csirkemelles vagy a klasszikus görög változat, valamint többféle szendvics és friss gyümölcssaláta is.

A védőgázmentes csomagolás technológiája révén az ételek megőrzik házias jellegüket – mintha frissen a konyhából kerülnének az üzletekbe. A vállalat saját hűtött járműflottája naponta szállítja az árut, amelynek köre folyamatosan bővül: jelenleg már közel 20 boltban érhető el az ultrafriss kínálat, és az év végéig újabb autóval is bővül a flotta.

Szezonális gyümölcssaláták az enjoy. hűtőkben

Az enjoy. termékfejlesztési csapat egy külső partnerrel közösen szezonális gyümölcssalátákat is bevezetett, amelyek 240 grammos kiszerelésben már országszerte kaphatók. A vásárlók körében kifejezetten népszerű újdonságok hamarosan kisebb, 140 grammos változatban is megjelennek, így még kényelmesebbé válik a fogyasztásuk. A színes, friss kombinációk télen is elérhetők lesznek – a szezonális kínálatot követve.

Megújult hidegkonyhai pultok

A SPAR üzletek hidegkonyhai pultjai is teljesen megújultak: a korábbi lédig saláták helyett előre csomagolt, 150–300 grammos kiszerelésekben kínálják a majonézes salátákat. Az új csomagolás egységesebb megjelenést és hosszabb eltarthatóságot biztosít – a termékek minősége akár 12–17 napig is megőrizhető, ami jelentősen csökkenti az élelmiszerpazarlást.

A nyári szezon kedvencei – például a tzatziki, a coleslaw és a franciasaláta – kiemelkedő, 20–30%-kal magasabb forgalmat hoztak, míg az őszi-téli kínálatban visszatér a népszerű lencsesaláta is.

„Az enjoy. üzem fejlesztései egyszerre szolgálják vásárlóink kényelmét, üzleteink hatékony működését és a minőségi élelmiszerkínálat bővítését. Egyedülálló a piacon, hogy a saját kiszállításnak köszönhetően ultrafriss, védőgázmentes termékek kerülhetnek egy kiskereskedelmi hálózatba” – hangsúlyozta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A vállalat célja, hogy 2026 végére már legalább 100 üzletben elérhetőek legyenek az ultrafriss kategóriás termékek, ezzel is tovább erősítve a SPAR elkötelezettségét a frissesség, a minőség és a vásárlói élmény iránt.

Sikertörténet enjoy. módra

A 2018-ban megnyitott üllői üzem a SPAR saját márkás termékkínálatának egyik kulcsfontosságú pillére. A modern gyártástechnológia, a magas szintű élelmiszerbiztonság és a folyamatos innováció révén az enjoy. termékcsalád mára a kényelmi kategória meghatározó szereplője lett. A szendvicsektől a salátákon át a hidegkonyhai különlegességekig a vásárlók megbízható, friss és minőségi választékot találnak az üzletek hűtőpultjaiban.

-azüzlet-

Kapcsolódó cikkek

Mozaik

Székesfehérváron nyitott áruházat a Mömax: 45 új munkahely született

Székesfehérvár új, több ezer négyzetméteres bútoráruházával bővült a hazai kiskereskedelmi kínálat: a Mömax Magyarországon tizennegyedik egységét nyitotta meg a város Holland fasorán. Az ünnepélyes...
Tovább
Mozaik

BÉT – Nem zárható ki a negatív korrekció a nyitásban

Nem zárható ki a negatív korrekció hétfőn a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén
Tovább
Mozaik

A Lufthansa kiszívja a pénzt a Swiss-ből

A Lufthansa-csoport vezetése újabb szigorú átszervezési intézkedéseket jelentett be, amelyek hatására a tulajdonában lévő svájci Swiss légitársaságnak jelentős pénzügyi áldozatokat kell hoznia. A német...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

MNB: már hét banknál elérhető a Minősített Vállalati Hitel

Gazdaság
A banki pályázatok elbírálása még nem zárult le, így a hét nagybankhoz hamarosan újabb hitelintézet is csatlakozhat
Tovább

A fiatalok után most a vásárlóképes közönség is a TikTokon van

Hírek
Magyarország egyik vezető short-form specialista ügynökségének szakértői szerint a TikTok és a hasonló platformok jelenleg a legfontosabb marketingcsatornák, amelyek megfelelő stratégiával a brandépítés mellett a bevételszerzés motorjává is válhatnak.
Tovább

Új hitelkonstrukcióval támogatja a kormány legkisebb gazdálkodókat

Élelmiszeripar
A hitel egyszerűsített bírálat mellett, önerő nélkül vehető majd igénybe a Széchenyi Kártya Program keretében.
Tovább

Hazai és nemzetközi sikertörténetek nőnek a Dunakanyar kapujában

Menedzser-Kihívások
Esztergom látképe Fotó:Esztergom.hu Esztergomot évszázadok óta a magyar történelem egyik...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

MNB: már hét banknál elérhető a Minősített Vállalati Hitel

A banki pályázatok elbírálása még nem zárult le, így a hét nagybankhoz hamarosan újabb hitelintézet is csatlakozhat
Tovább
Hírek

A fiatalok után most a vásárlóképes közönség is a TikTokon van

Magyarország egyik vezető short-form specialista ügynökségének szakértői szerint a TikTok és a hasonló platformok jelenleg a legfontosabb marketingcsatornák, amelyek megfelelő stratégiával a brandépítés mellett a bevételszerzés motorjává is válhatnak.
Tovább
Élelmiszeripar

Új hitelkonstrukcióval támogatja a kormány legkisebb gazdálkodókat

A hitel egyszerűsített bírálat mellett, önerő nélkül vehető majd igénybe a Széchenyi Kártya Program keretében.
Tovább
Építőipar

Kisebb volt az építőipari termelés volumene augusztusban

2025 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.
Tovább
Gazdaság

A köztartozásmentesség a KOMA adatbázisban szerepléssel is igazolható

A köztartozásmentesség egyszerűbben is igazolható, ha valaki kéri felvételét, és szerepel a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA) az a legtöbb esetben kiváltja a nullás igazolást.
Tovább
Gazdaság

Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.
Tovább
Hírek

Szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram

A szeptemberi adatokból látszik, hogy a fix 3 százalékos hitelprogram "szuperstartot vett", megmozdult az ingatlan- és a hitelpiac, az építőipar és az albérletpiac is.
Tovább
Hírek

A hazai természetvédelem egyik kiemelt feladata a földtudományi természeti értékek megóvása

Az élettelen természeti értékek megóvása kulcsfontosságú feladat, ezért a hazai nemzeti park igazgatóságok az elmúlt egy évtizedben mintegy 160 barlangban végeztek állagmegóvó, illetve rekonstrukciós beavatkozásokat.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Ultrafriss és házias kényelmi vonalon erősít a SPAR

A SPAR Magyarország üllői enjoy. convenience üzeme új mérföldkőhöz érkezett: a vállalat immár saját hűtött flottával juttatja el naponta az ultrafriss, védőgázmentesen csomagolt kényelmi...

Székesfehérváron nyitott áruházat a Mömax: 45 új munkahely született

Székesfehérvár új, több ezer négyzetméteres bútoráruházával bővült a hazai kiskereskedelmi kínálat: a Mömax Magyarországon tizennegyedik egységét nyitotta meg a város Holland fasorán. Az ünnepélyes...
© 2025 | www.azuzlet.hu