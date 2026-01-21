Hirdetés
Uniós építőipari fókusz: közvetlen hatások a magyar beruházási piacra

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Fotó:freepik

Az uniós építőipari prioritások közvetlenül befolyásolhatják a magyar beruházási piac alakulását is a következő években. A vízvédelem, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a megfizethető lakhatás előtérbe kerülése nemcsak szakpolitikai, hanem kivitelezési, kapacitás- és finanszírozási kérdéseket is felvet. A soros uniós elnökséget betöltő Ciprus programja ezekre a területekre épít, miközben az építésgazdaságot az Európai Unió stratégiai ágazatai közé emeli.

„A ciprusi elnökség eltökélten fog dolgozni azon, hogy új lendületet adjon az európai építésnek, és jelentősen hozzájáruljon a közös célok eléréséhez” – hangsúlyozta Nikosz Hrisztodoulides, a Ciprusi Köztársaság elnöke. Ehhez kapcsolódva Koji László az ÉVOSZ elnöke kiemelte: az építőipar jelentősége uniós szinten az energiabiztonság, a lakhatás, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a versenyképesség területén is meghatározó. Az ágazat szerepe túlmutat a klasszikus kivitelezési feladatokon: a beruházások minősége, technológiai tartalma és időzítése egyre inkább stratégiai kérdéssé válik.

A ciprusi elnökség hivatalos programja kiemelt prioritásként kezeli a vízvédelem ügyét és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást. Ennek részeként támogatja az Európai Vízvédelmi Stratégia végrehajtását, amely a tiszta és megfizethető vízhez való hozzáférés biztosítását, a vízfogyasztás csökkentését, a vízhatékonyság javítását, valamint a vízhiány kezelését célozza. Ezek a célok Magyarországon is jelentős építési és infrastrukturális beruházásokat generálhatnak.

Az építőipar a lakossági, állami és önkormányzati fejlesztésekben víztakarékos megoldásokkal és korszerű technológiákkal tud hozzájárulni a célok eléréséhez. Ugyanakkor az ÉVOSZ álláspontja szerint az országos vízgazdálkodási programok megvalósításához elegendő építőanyag- és kivitelezői kapacitás áll rendelkezésre.

Kiemelt szerepet kap a készülő európai klímaalkalmazkodási terv is, amely az ellenálló képesség növelését célozza. A klímaváltozás hatásaira adott válaszok Magyarországon is együtt járnak az építési-beruházási aktivitás átalakulásával, különösen a víztechnológiák, az energiahatékony megoldások és az innovatív kivitelezési módszerek területén.

A ciprusi elnökség másik hangsúlyos területe a megfizethető lakhatás. Az ÉVOSZ számításai szerint a magyarországi Otthon Start program keretében 2026-ban mintegy 20 ezer új lakás kivitelezése indulhat el a megfizethető lakáskategóriában. A program a megfizethetőség felső határát 1,5 millió forint négyzetméterenkénti árszinten határozza meg, ami érdemben befolyásolhatja a lakásfejlesztések műszaki és költségszerkezetét. A témában 2026 májusában megrendezésre kerülő lakhatási miniszteri konferencia magas szintű uniós fórumot teremt a tagállamok közötti stratégiai párbeszédhez és tapasztalatcseréhez.

Az ÉVOSZ szerint indokolt lenne, hogy a 2028–2034 közötti többéves uniós költségvetési keretben az építésgazdaság önálló fejezetet kapjon. Ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy az ágazat stabilabb finanszírozási háttérrel, kiszámíthatóbb feltételek mellett járuljon hozzá az Európai Unió gazdasági és társadalmi céljainak megvalósításához.

Kocsis Erika

