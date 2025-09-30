Uniós forrás is segíti a szabadidős infrastruktúra javítását – Szénpataki kulcsosház

A következő években 65 milliárd forint értékű EU-s támogatási forrásra lehet pályázni az egészség megőrzését szolgáló szabadidős és rekreációt segítő infrastruktúra fejlesztéséhez – mondta a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára kedden egy a Börzsönyben épült kulcsos ház felújítása alkalmával tartott átadási ünnepségen.
Révész Máriusz tájékoztatása szerint az uniós forrásokat a környezet ökológiai terhelésének csökkentésére kívánják felhasználni, többi között parkolók, erdei vasút állomások bővítése, kalandparkok kialakítása szerepel a tervek között. Emlékeztetett arra is, hogy hazai forrásokból az elmúlt években szerte az országban 120 turistaházat újítottak fel.
E munkálatokra azért is nagy szükség van, mert az erdőjárás, gyaloglás, túra kerékpározás iránt növekednek az igények, felmérések szerint jelenleg a lakosság mintegy 60 százaléka vesz részt- váltakozó rendszerességgel az effajta szabadidős programokban.
Révész Máriusz arról is beszélt, hogy a Börzsöny közepén a Szokolya közelében a Szénpataki kulcsosház felújításához az állam 30 millió forintos támogatással járult hozzá. A 32 ágyas, konyhával is felszerelt épület eredetileg erdei favágók munkásszállójaként funkcionált, az utóbbi években az állaga leromlott, megérett a korszerűsítésre.