Uniós forrás is segíti a szabadidős infrastruktúra javítását – Szénpataki kulcsosház

A következő években 65 milliárd forint értékű EU-s támogatási forrásra lehet pályázni az egészség megőrzését szolgáló szabadidős és rekreációt segítő infrastruktúra fejlesztéséhez – mondta a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára kedden egy a Börzsönyben épült kulcsos ház felújítása alkalmával tartott átadási ünnepségen.

Révész Máriusz tájékoztatása szerint az uniós forrásokat a környezet ökológiai terhelésének csökkentésére kívánják felhasználni, többi között parkolók, erdei vasút állomások bővítése, kalandparkok kialakítása szerepel a tervek között. Emlékeztetett arra is, hogy hazai forrásokból az elmúlt években szerte az országban 120 turistaházat újítottak fel.