Uniós forrás is segíti a szabadidős infrastruktúra javítását – Szénpataki kulcsosház

Fotó: Természerjáró

A következő években 65 milliárd forint értékű EU-s támogatási forrásra lehet pályázni az egészség megőrzését szolgáló szabadidős és rekreációt segítő infrastruktúra fejlesztéséhez – mondta a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára kedden egy a Börzsönyben épült kulcsos ház felújítása alkalmával tartott átadási ünnepségen.

Révész Máriusz tájékoztatása szerint az uniós forrásokat a környezet ökológiai terhelésének csökkentésére kívánják felhasználni, többi között parkolók, erdei vasút állomások bővítése, kalandparkok kialakítása szerepel a tervek között. Emlékeztetett arra is, hogy hazai forrásokból az elmúlt években szerte az országban 120 turistaházat újítottak fel.

E munkálatokra azért is nagy szükség van, mert az erdőjárás, gyaloglás, túra kerékpározás iránt növekednek az igények, felmérések szerint jelenleg a lakosság mintegy 60 százaléka vesz részt- váltakozó rendszerességgel az effajta szabadidős programokban.

Révész Máriusz arról is beszélt, hogy a Börzsöny közepén a Szokolya közelében a Szénpataki kulcsosház felújításához az állam 30 millió forintos támogatással járult hozzá. A 32 ágyas, konyhával is felszerelt épület eredetileg erdei favágók munkásszállójaként funkcionált, az utóbbi években az állaga leromlott, megérett a korszerűsítésre.

Két magyar jó gyakorlat is a világ 100 legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezése között

A Green Destinations világkonferenciáján mutatták be az idei TOP100 legjobb fenntarthatósági jó gyakorlat versenyének díjazottjait.
Madárország látogatóközpont nyílt a Sváb hegyen csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból

A Madárország látogatóközpont néven a Sváb hegyen,  a létesítmény  csaknem csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból valósult meg.
KSH: augusztusban a vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

2025 augusztusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál.
Az erdőjárás, gyaloglás, túra kerékpározás iránt növekednek az igények, felmérések szerint jelenleg a lakosság mintegy 60 százaléka vesz részt- váltakozó rendszerességgel az effajta szabadidős programokban.
