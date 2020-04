Utazási irodák: visszafizetés helyett vouchert!

Drámai helyzetbe kerülnek az utazási irodák, ha nem sikerül módosítani a jogszabályt, amely kimondja: 14 napon belül vissza kell adniuk az utasoknak a lemondott utak árát. Az Utazó magazinnak Molnár Judit a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke azt mondta: a probléma gyökere, hogy a szolgáltatók sem fizetnek az irodáknak.

A MUISZ elnöke kifejtette: miközben az irodák ismét bebizonyították létük fontosságát azzal, hogy a koronavírus járvány kitörésekor a világ minden pontjáról biztosították utasaik hazatérését, egyszerre érte őket két csapás: nem jöttek új megrendelések és megkezdődött a befizetett utak lemondása.

A szövetség ezért is küzdött annak érdekében, hogy a szakma bekerüljön a kormány által meghatározott veszélyeztetett tevékenységi körbe – ez a lobby munka végül sikerre vezetett. A MUISZ és a Magyar Beutaztatók Szövetsége, a MABEUSZ is aláírta azt az előterjesztést, amit a Nemzeti Fuvarozó Ipartestület tett a kormány felé azért, hogy az az ágazat is kerüljön be a védett körbe. Ha az sikerül, akkor a szintén bajba került buszos utaztatók is nagy tehertől szabadulhatnak meg.

Az utazási irodák azonban még így is végveszélyben vannak, mert a hatályos kormányrendelet szerint, ha egy utazás ellehetetlenül, az utazási irodának 14 napon belül vissza kell fizetnie az utasnak a befizetett összeget.

Ez a pénz viszont nem áll az irodák rendelkezésére, mert ők azt tovább utalták a szolgáltatóknak – légitársaságoknak, szállodáknak, hajóstársaságoknak – akik viszont ezt nem adják vissza, hanem egy évre szóló vouchert adnak helyette, mert ők is bajban vannak. A magyar irodák – európai uniós társaikhoz hasonlóan – ezért csak akkor kerülhetik el a csődöt, ha a fennálló jogszabály megváltozik, lehetővé téve, hogy készpénz helyett ők is egy évre szóló vouchert adjanak az utasaiknak.