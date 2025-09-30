Kezdőlap Gazdaság Utolsó nap: jogvesztő határidőkre figyelmeztet a NAV
Utolsó nap: jogvesztő határidőkre figyelmeztet a NAV

Most, a keddi napon még visszaigényelhetik a külföldön megfizetett áfát a hazai vállalkozások ugyancsak szeptember 30-ig regisztrálhatnak a NAV-nál azok a civil szervezetek, amelyek 2026-tól szeretnének 1 százalékos szja-felajánlásokat fogadni. Mindkét határidő jogvesztő – figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (NAV).

A magyar vállalkozások a más uniós tagállamban vásárolt áruk, szolgáltatások áfatartalmát egyszerűen, közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) igényelhetik vissza, nem kell a beszerzés országában regisztrálniuk vagy adószámot igényelniük. A gazdálkodóknak a 25ELEKAFA jelű űrlapot kell a NAV-hoz benyújtaniuk, a formailag és tartalmilag megfelelő kérelmet a hivatal automatikusan megküldi a visszatérítés tagállamának. Tavaly szeptember 30-ig mintegy 31 ezer magyar áfa-visszatérítési kérelmet továbbított a NAV az érintett tagállamokhoz.

Azoknak a civil szervezeteknek pedig, amelyek 2026-tól igényt tartanak a magánszemélyek 1 százalékos felajánlásaira, és korábban még nem regisztráltak, a 25EGYREG jelű adatlapot kell beadniuk a NAV-hoz szeptember 30-ig. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért aki már regisztrált civil kedvezményezett, annak nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot. A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája a NAV honlapján található – tette hozzá az adóhatóság.

A csendes kilépés után a munkavállalóknál véget ér a „996” mágia

Több vállalatnál kísérleteznek a munkaidő-korlátozással, kötelező pihenőidőkkel, sőt, olyan megoldásokkal is, amelyek arra ösztönzik a dolgozókat, hogy valóban kapcsolódjanak ki hétvégén
Nagy Márton: a minimálbér kétszámjegyű emelkedésére van esély

A hazai napelem-kapacitás ugyan ugrásszerűen megnőtt, de a megtermelt áramot nem tároljuk. A technológia már megvan, ezt be kell szerelni, a kormány program indítását tervezi ezen a területen - közölte a nemzetgazdasági miniszter.
Állatok Világnapja: őszi túrák veszélyeire figyelmeztetnek a szakértők

Az Állatok Világnapja emlékeztet arra, hogy a felelős állattartás egész éves feladat – és minden séta, minden kirándulás egy újabb alkalom arra, hogy bizonyítsuk gondoskodásunkat.
Harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon 2016 óta

Élelmiszeripar
Nyolc év alatt harmadával csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon egy tavalyi év végi felmérés szerint. Míg 2016-ben fejenként évente átlagosan 33,1 kilogramm élelmiszer került a kukába, ez a mennyiség 2024-re 21,5 kilogrammra csökkent, azonban az élelmiszerhulladék mennyisége évente még így is 206 ezer tonnát tesz ki.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Csaknem 1400 fogyasztói beadvány érkezett fél év alatt a fogyasztóvédelmi hatósághoz

Az év első fél évben 1383 fogyasztói beadvány érkezett a kormányhivatalokhoz, a legtöbb panasz a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó számlázással, és elszámolással volt összefüggésben.
Tovább
Agrár

Hétfőn hirdetnek eredményt a falusi kisboltok működési támogatási pályázatán

Tavasszal hirdette meg a kormányzat a falusi kisboltok működési támogatását célzó pályázatot, amelyen hétfőn hirdetnek eredményt.
Tovább
Edukáció

Összesen 15 milliárd forint értékben segítik a szakképzést további két projekttel

A szakképzésben tanuló magyar fiatalok az Euroskills 2025 versenyen 4 arany, 2 ezüst, 5 bronz és 5 kiválósági érmet szereztek.
Tovább
Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hírek

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Tovább

