Üzlettel debütált Budapesten az olasz profi kozmetikai márka

Márkabolttal és egyben oktatóközponttal lépett a magyar piacra a Vagheggi. Igaz, az olasz professzionális fitokozmetikai márka nem új szereplő nálunk, hiszen termékei már 15 éve jelen vannak hazánkban, a cég eddig csak nagykereskedőként építette a márkát, amelynek termékei kizárólag a kozmetikusok számára voltak elérhetők.

A több mint kétéves előkészítő munka után most megnyitott budapesti üzlet a márka első, Veronában debütáló referenciaüzletének mintájára lett kialakítva. A márkaüzlet különlegessége, hogy a szalon mellett egy oktatóközpont is helyet kapott, ahol a magyar kozmetikusok számára tartott tréningek mellett nem csak szakemberek számára is tartanak bemutatókat.

A Vagheggi sikeres jelenlétét igazolja, hogy az olasz márka már több mint 800 aktív szépségszalonnal dolgozik együtt Magyarországon, miközben az elmúlt öt évben nagyjából megduplázták a területi képviselőik számát. Az új márkabolt ugyanakkor arra is jó lehetőség, hogy a koronavírus-járvány idején kényszerűségből hosszú időre bezárt szépségszalonok újjáéledésével együtt az olasz márka is személyes jelenléttel és oktatással erősítse magyarországi jelenlétét.

Kocsis Erika