Vállalati e-autó program: több mint ötezer nyertesnek utaltak már támogatást

Az e-autók

Több mint ötezer nyertesnek utaltak már támogatást a vállalati e-autó programban, a megemelt keretösszeg bő feléből több mint 5600 tisztán elektromos gépkocsit szerezhettek be a hazai cégek. A pályázati lehetőség december elsejéig még nyitva áll a flottáik zöldítését tervező gazdasági társaságok előtt – hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium keddi Facebook-bejegyzésében.

Mint írták, a nyertesek eddig közel 22 milliárd forintot kaptak kézhez.

Gyors ütemben halad a támogatások odaítélése is: már mintegy hétezer vállalkozás tudhatja nyertesnek magát.

Az eredeti, 30 milliárd forintos keretösszeg kimerült ugyan, de az ősz eleji megemelésével 40 milliárd forintra nőtt a teljes forrásmennyiség. A tisztán elektromos autók üzemeltetése, karbantartása olcsóbb a hagyományos hajtásúakénál, ezért is érdemes még pályázni – írta az EM.

