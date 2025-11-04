Vállalati e-autó program: több mint ötezer nyertesnek utaltak már támogatást

Több mint ötezer nyertesnek utaltak már támogatást a vállalati e-autó programban, a megemelt keretösszeg bő feléből több mint 5600 tisztán elektromos gépkocsit szerezhettek be a hazai cégek. A pályázati lehetőség december elsejéig még nyitva áll a flottáik zöldítését tervező gazdasági társaságok előtt – hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium keddi Facebook-bejegyzésében.

Mint írták, a nyertesek eddig közel 22 milliárd forintot kaptak kézhez.

Gyors ütemben halad a támogatások odaítélése is: már mintegy hétezer vállalkozás tudhatja nyertesnek magát.