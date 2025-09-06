Vállalati innovációs pályázatok indulnak 182 milliárd forint értékben a GINOP Pluszban

A következő napokban két vállalati innovációs pályázat indul, összesen 182 milliárd forint értékben a GINOP Pluszban – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára pénteken sajtótájékoztatón Budapesten.

A pályázatok közül az egyik az innovatív magyar vállalkozások termékfejlesztésének támogatását célzó fókuszterületi pályázat, a másik pedig a mikro és kisvállalkozások üzleti folyamatainak innovációját támogató pályázat. Előbbinek a második, utóbbinak a harmadik szakasza indul el – ismertette Bódis László.

A termékfejlesztési pályázat keretösszege 107 milliárd forint, amelyből az első szakaszban 5 milliárd forintot osztottak ki, így a mostani második szakaszban még több mint százmilliárd forintnyi forrás áll rendelkezésre.

Az üzleti folyamatok innovációjának támogatására a teljes keret 75 milliárd forint, amelyből még szintén jelentős összeg elérhető, ugyanis a program eddigi szakaszaiban a vállalkozások 34 milliárd forint támogatást igényeltek.

A fókuszterületi pályázatok első szakaszát követően kikérték a vállalkozások véleményét, a visszajelzések alapján pedig módosítottak a második szakaszon.

Ennek megfelelően a fókuszterületi innovációs projektek támogatása című pályázatban két alprogramot hirdettek meg. Az első alprogramban mikro, kis- és középvállalkozások pályázhatnak 100 és 600 millió forint közötti támogatásra, termék- és technológiai fejlesztésre.

A támogatásért cserébe azt várják tőlük, hogy hozzanak létre új termékeket, technológiákat, szolgáltatásokat és ezeket vigyék sikeresen a piacra, és védjék is meg lehetőség szerint szabadalommal vagy más ipari jogvédelmi oltalommal.

A második alprogramban az elérhető támogatás mértéke már 600 millió forinttól 1,2 milliárd forintig terjedhet. Itt azonban a projekt végrehajtását követően azt is elvárják az érintett vállalkozásoktól, hogy az új termékeikből árbevételt realizáljanak 2-3 éven belül.

A fókuszterületi innovációs projektek támogatására a vállalkozások november 4-től nyújthatják be pályázataikat két héten át. A pályázat harmadik szakaszában pedig a vállalkozások jövő év elejétől vehetnek részt.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) ingyenes projektfejlesztési szolgáltatásával támogatja a vállalkozásokat, hogy pályázataikban minél professzionálisabb fejlesztési tervek álljanak össze.

Bódis László az MTI érdeklődésére elmondta, hogy a fókuszterületi innovációs projektek támogatására szolgáló pályázatban három területet emeltek ki: az első a digitális megújulás területe, ide tartoznak a modern technológiák, mint például a Mesterséges Intelligencia, a robotizáció és az automatizáció.

A második az egészséges élet területe, amely kiterjed a medikai eszközfejlesztésekre és a biotechnológiai fejlesztésekre is. A harmadik nagy fókuszterület pedig a hazai energiarendszer és az agrárium klímasemleges megújítása. Mindezek mellett fontos, hogy azokat a nagyon magas színvonalú projektek sem zárják ki, amelyek egyik kategóriába sem rendezhetőek be.

A 75 milliárd forintos keretösszegű (kkv-k innovációs képességének támogatása) pályázatnál, a mikro és kisvállalkozások üzleti folyamatainak innovációjának támogatásánál a cél a pályázó cégek hatékonyabb működése, így a pályázatban a résztvevők gyártástechnológiai modernizációra, üzleti modelljük, illetve marketing szerkezetük megújítására igényelhetnek támogatást.

A vállalkozások számára erre szeptember 9-től lesz lehetőség két héten át, később pedig decemberben, mert akkor indítják el a pályázat negyedik szakaszát.

A pályázati lehetőségekről bővebb információkat az érdeklődők a palyazat.gov.hu oldalon olvashatnak.