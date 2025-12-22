Kezdőlap Gazdaság Vállalati kötvényei feltételrendszerének módosításáról állapodott meg a 4iG a befektetőivel
Vállalati kötvényei feltételrendszerének módosításáról állapodott meg a 4iG a befektetőivel

Módosul a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvényprogramja (NKP II.) keretében kibocsátott 4iG-kötvények feltételrendszere, miután a vállalatcsoport megállapodott erről a kötvények intézményi és banki befektetőivel – közölte a 4iG.

A megállapodás alapján a kötvények tőketörlesztése a kamatfizetések folyamatos teljesítése mellett a futamidő végén, 2031-ben egy összegben esedékes. Az új feltételrendszer a finanszírozók részéről a társaság eredményes növekedési pályájának és megerősödött pénzügyi teljesítményének elismerését, valamint a befektetők hosszú távú bizalmát tükrözi a közlemény szerint.

Az új finanszírozási szerkezet összhangban áll a 4iG hosszú távú növekedési stratégiájával, miközben kiszámítható és stabil keretet biztosít a cégcsoport számára, növeli a pénzügyi mozgásterét, jelentős forrásokat szabadít fel a stratégiai prioritások számára, többek között az űr- és védelmi ipari, a távközlési és digitálisinfrastruktúra-beruházásokhoz, valamint célzott akvizíciókhoz.

A 4iG 2021 és 2024 között kiemelkedő növekedést ért el, az árbevétel több mint hétszeresére, az EBITDA pedig közel húszszorosára nőtt. Ez a teljesítmény jól szemlélteti a 4iG nagyléptékű növekedését, eredménytermelő képességének megerősödését, valamint azt a pénzügyi stabilitást, amely megalapozta a kötvényprogram új feltételeinek kialakítását – írták az MTI közleményben.

A 4iG a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás kibocsátója. Részvényei pénteken 4200 forinton zártak, árfolyamuk az utóbbi egy évben 902 és 4965 forint között változott.

