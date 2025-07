Vállalati tömegközlekedésre szoktatnák át a dolgozókat

Autó helyett céges busszal munkába járni nemcsak olcsóbb és kényelmesebb lehet, hanem mérhetően környezetkímélőbb is – ezt bizonyítja az Audi Hungaria példája, ahol már el is indult az a program, amelyben a dolgozókat a vállalati közösségi közlekedés felé terelik. A teljesen magyar fejlesztésű MyBusDirect szoftver nemcsak optimalizálja a céges járatokat, de pontos adatokkal is szolgál a fenntarthatósági jelentésekhez.

A gazdasági nehézségek és a fenntarthatósági célok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a vállalatokra, hogy optimalizálják működésüket. A magyar fejlesztésű MyBusDirect forradalmasítja a dolgozói szállítást, jelentős költségmegtakarítást és mérhető környezeti előnyöket kínálva a vállalatoknak. Éppen ezért a felhasználói oldalt képviselő Busz.hu ügyvezetője, Éber Ákos úgy fogalmazott az innovációról, hogy: a rendszer bevezetése valódi piaci versenyelőnyt jelent a buszos szolgáltató cégek számára. Demeter József, a saját bevallása szerint nem buszos, hanem informatikai szolgáltató cégként működő MyBusDirect Zrt. kereskedelmi és marketing igazgatója azt mondja: a covid-19 idején élesedett ki igazán a flottamenedzsmentet, a telematikát és a szinte végletekig vállalatra szabható rendszert ötvöző szoftvermegoldás. Az ötletet az adta, hogy a munkavállalókat szállító buszok telítettségét járványügyi előírások szabályozták, így a vállalatok részéről hamarosan megjelent az igény, hogy bizonyos utasszám fölött riasszon a rendszer. Nemzetközi szinten is a legjobb innováció Persze számos más kívánalom is érkezett. Az elvárások között volt, ami a költségcsökkentésre irányult, mások a kötelező adatszolgáltatáshoz kinyerhető mérési eredményeket szerették volna látni. Ilyen és ehhez hasonló igények mentén indult el az a fejlesztés, ami idén egy nemzetközi (thaiföldi Minőség-Innováció Nemzetközi verseny) és egy hazai (Magyar Minőség Innováció Nemzeti díj) versenyen a kisvállalati kategória legjobbjának járó díjban csúcsosodott ki. Hogy a MyBusDirect Zrt. szoftvere mennyire tekinthető valódi innovációnak, erre volt kíváncsi Bangkokban a thaiföldi Tudományos Akadémia egyik prominense is. Kérdésére Demeter József csak annyit válaszolt, hogy innováció az, amit 26 ország sok száz pályamunkája közül a legújszerűbbnek választanak a beszélgetés helyszínéül szolgáló nemzetközi innovációs versenyen… Lehet egy busszal kevesebb? A MyBusDirect rendszerének lényege ugyanis mindössze annyi, hogy a vállalatok az azonos útvonalon közlekedő dolgozóikat ne külön-külön, hanem a díjat költségarányosan megosztva egy járművel juttassák el a munkahelyükre és vissza, miközben a szoftver egzakt, méréseken alapuló adatokat szolgáltat a munkáltatóknak és a szállítást végző vállalatoknak. A megoldás előnye, hogy a fentieken túl nemcsak a cégek, de az egyes vállatok részlegei közötti költségmegosztásra is képes, miközben az utazóközönségnek számos kényelmi szolgáltatást (helyfoglaló applikáció, online menetrend) nyújt. Nem véletlenül nyilatkozott úgy a rendszer felhasználójaként dr. Steiner Arnold, a Medicor elnök-vezérigazgatója, hogy a MyBusDirect rendszere alapjaiban értelmezi újra azt, amit a dolgozói szállításról gondolunk. ESG scope 3 adatszolgáltatás pontos számokkal Az Európai Unió az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében (2030-ra legalább 40%-os csökkentést, 2050-re viszont a karbonsemlegesség elérését tűzte ki célul) a vállalatokat fenntarthatósági jelentés készítésére kötelezte. A többi között például az ESG scope 3-ban (nem közvetlenül a vállalat tevékenységéhez kapcsolódó üvegházhatású gázkibocsátás) az egyes dolgozók munkába járási karbonlábnyomáról is nyilatkoznia kell a munkáltatónak. Ennek viszont előfeltétele a konkrét adatok begyűjtése. Sok esetben csak becsült értékek állnak rendelkezésre az adatszolgáltatáshoz, a MyBusDirect rendszere viszont a betöltött információk alapján a GHG protokoll (a szén-dioxid-kibocsátás mérésére és jelentésére hivatott nemzetközi szabványrendszer) szerinti pontos kimutatást készít a járművek fogyasztásáról, a megtett útról, a károsanyag-kibocsátásról (nitrogén-dioxid, kén-dioxid stb.). A kinyert adatokból a szoftver karbonegyenértéket számol, ami alapján aztán kiszámítható az utasokra lebontott munkába járási karbonlábnyom. A jövő a vállalati tömegközlekedés Azok a vállalatok, amelyek nemcsak a fenntarthatósági keretrendszer kötelezettségei miatt, de saját elhatározásból is előnyben részesítik a zöldebb megoldásokat, már felfedezték a rendszerben rejlő lehetőségeket. A társaság AUDI HUNGARIA Zrt.-vel indított közös programjának célja, hogy a személyautóval munkába járó dolgozókat átszoktassák a vállalati tömegközlekedésre. A változástól azt remélik az Audinál, hogy a járatok kihasználtságának növelésével és a jellemzően autónként egy utas rendszerének kiváltásával javul majd a vállalat károsanyag-kibocsátási mutatója. A teljes egészében magyar fejlesztésű szoftver a környezetterhelés csökkentése mellett nem meglepő módon mégis a költségeiket redukálni kívánó vállalatoknál arat nagy sikert. A fluktuáció a társaságoktól a munkásjáratok, menetrendek igényekhez igazítása okán e téren is nagyfokú rugalmasságot vár el, a MyBusDirect adatszolgáltatása pedig megfelelő kiinduló pontot biztosít a megalapozott döntésekhez. Demeter Jozsef ennek szemléltetésére két példát hoz fel. “Ügyfeleink közül két, egymáshoz közeli telephelyű vállalkozás korábban külön-külön szolgáltatóval szállíttatta dolgozóit, gyakran kihasználatlan buszokkal. Miután a két cég rendszerünkkel optimalizálta járatait, éves szinten közösen 33 millió forintos megtakarítást ért el (ez a két vállalat teljes büdzséjének 7%-a). Nem mellékesen ezáltal havi szinten mintegy másfél tonnával kevesebb széndioxid került a levegőbe. Egy másik vállalkozás szintén költségracionalizálási céllal a korábbi három buszos járatát kettőre redukálta. Az év végi összesítésnél az derült ki, hogy havi szinten 18 ezer, éves szinten 216 ezer eurót spóroltak meg így, miközben a környezetüket havonta 5 és fél tonnával kevesebb szén-dioxiddal szennyezték. Bangkok és Budapest után a zrt. most a tengerentúlt veszi célba és innovációjukkal az ottani piacon is meg kívánják vetni a lábukat. Hogy ez mikor következik be, azt egyelőre nem lehet tudni, de annyi bizonyos, hogy ameddig lesznek ingázó dolgozók, addig lesz létjogosultsága a MyBusDirectnek is.