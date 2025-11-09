Kezdőlap Energia Vállalatoknak üzleti lehetőséget is hozhatnak az új uniós fenntarthatósági követelmények
EnergiaZöld üzlet
No menu items!

Vállalatoknak üzleti lehetőséget is hozhatnak az új uniós fenntarthatósági követelmények

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Az Európai Unió 2026-tól fokozatosan hatályba lépő új előírásai a csomagolási és csomagolási hulladékról (PPWR) új üzleti lehetőségeket is teremtenek a kötelezettségek mellett az érintett cégek számára, amennyiben fel tudnak készülni a szigorú fenntarthatósági követelményekre – hívta fel a figyelmet az EY.

A tanácsadó cég kiemelte: a PPWR célja a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése, az újrahasználat és újrahasznosítás arányának növelése, ezáltal a körforgásos gazdasági modellre történő áttérés ösztönzése.

Az MTI közleményben ismertetik: a PPWR előírásai 2026. augusztusától fokozatosan lépnek hatályba, és 2030. január 1-jétől már minden forgalomba hozott csomagolásnak meg kell felelnie a szigorú, uniós fenntarthatósági követelményeknek. A szabályozást közvetlenül kell alkalmazni az Európai Unió egész területén, így Magyarországon is.

Fülöp Attila szerint az EY Magyarország partnerét, aki kifejtette: a rendelet nem csupán a csomagolóanyag-gyártókat és forgalmazókat érinti, hanem minden gazdasági szereplőt, aki valamilyen módon kapcsolatba kerül csomagolással – a gyártótól az importőrig, a logisztikai szolgáltatókon át a kiskereskedőkig.

A vállalatoknak a következő hónapokban fel kell mérniük, hogy milyen szerepkörben érintettek a változásokban, és meg kell vizsgálniuk, hogy a jelenlegi csomagolási portfóliójuk megfelel-e az új elvárásoknak. Ezenfelül, a fenntarthatósági követelmények betartása technológiai fejlesztéseket igényelhet (például gyártósor beszerzése, átalakítása), emellett új anyagok vagy alapanyagok bevezetése, illetve beszállítói lánc-átalakítása is szükségessé válhat.

A felkészülés időigényes folyamat, hiszen a jogszabály értelmezése, a termékportfólió átalakítása és az új csomagolások fejlesztése hónapokat, összetettebb esetekben akár éveket is igényelhet. A cégeknek érdemes már most megkezdeniük a belső auditokat és a megfelelőségi kockázatok feltérképezését, valamint kijelölni a felelős szervezeti egységeket – emelte ki közleményében az EY.

A tanácsadó cég szerint a fenntartható csomagolási megoldások fejlesztése új piaci pozíciókat és márkaértéket is teremthet. Azok a vállalatok, amelyek időben áttervezik a folyamataikat, előnybe kerülhetnek az európai piacon, és jobban kihasználhatják a körforgásos gazdaságban rejlő üzleti lehetőségeket.

Kapcsolódó cikkek

Energia

Szijjártó Péter: Magyarország korlátlan időre kapta a szankciók alóli mentességet

Magyarország korlátlan időre kapta a mentességet a szankciók alól, erről állapodott meg a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök
Tovább
Energia

Minden szállítás szankciós mentességet kap a Barátság és a Török Áramlat vezetékeken keresztül

Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól Magyarország vonatkozásában mindennemű szállításra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken keresztül.
Tovább
Energia

Földhővel zöldülhet a hazai áramtermelés

"A Jedlik Ányos Energetikai Program 12 milliárd forinttal ösztönzi a geotermikus energiára alapozott villamosenergia- és hőtermelő rendszerek kialakítását. A pályázatokat a csütörtökön megjelent végleges felhívás szerint jövő január végétől lehet benyújtani. A kormány minden eddigit felülmúló forrásmennyiséggel segíti elő, hogy a geotermia a hazai zöldgazdaság húzóágazatává váljon".
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Vállalatoknak üzleti lehetőséget is hozhatnak az új uniós fenntarthatósági követelmények

Energia
Az Európai Unió 2026-tól fokozatosan hatályba lépő új előírásai a csomagolási és csomagolási hulladékról (PPWR) új üzleti lehetőségeket is teremtenek a kötelezettségek mellett az érintett cégek számára, amennyiben fel tudnak készülni a szigorú fenntarthatósági követelményekre.
Tovább

Alacsonyabb forgalom mellett minimális mértékben csökkent a BUX

Gazdaság
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest alig változott: 13,25 ponttal, 0,01 százalékkal csökkenve 107 306,66 ponton fejezte be a hetet.
Tovább

Szijjártó Péter: Magyarország korlátlan időre kapta a szankciók alóli mentességet

Energia
Magyarország korlátlan időre kapta a mentességet a szankciók alól, erről állapodott meg a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök
Tovább

Partium északi részét is elérte a határon túli gazdaságfejlesztési program

Hírek
Partium északi részét is elérte a határon túli gazdaságfejlesztési program, amelynek célja, hogy minden külhoni gazdálkodó megkapja a lehetőséget a továbblépéshez, s ezáltal az otthon maradáshoz.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Energia

Szijjártó Péter: Magyarország korlátlan időre kapta a szankciók alóli mentességet

Magyarország korlátlan időre kapta a mentességet a szankciók alól, erről állapodott meg a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök
Tovább
Hírek

Partium északi részét is elérte a határon túli gazdaságfejlesztési program

Partium északi részét is elérte a határon túli gazdaságfejlesztési program, amelynek célja, hogy minden külhoni gazdálkodó megkapja a lehetőséget a továbblépéshez, s ezáltal az otthon maradáshoz.
Tovább
Energia

Minden szállítás szankciós mentességet kap a Barátság és a Török Áramlat vezetékeken keresztül

Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól Magyarország vonatkozásában mindennemű szállításra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken keresztül.
Tovább
Gazdaság

Eső után köpönyeg: balesetek után keressük a biztosítást

A nagyobb nyilvánosságot kapó balesetek után megugorhat az igény a biztosítások iránt, ezt tükrözik az internetes kereséseink is.
Tovább
Hírek

Otthon Start Program két hónap után: így látják a bankok a kölcsön jövőjét

A Bank360 által megkérdezett bankok mindegyike továbbra is jelentős érdeklődésről számolt be az Otthon Start Programmal kapcsolatban, jóllehet néhány hitelintézet érzékel némi visszaesést a szeptember eleji rohamhoz képest. Az elutasított ügyletek aránya mindenhol minimális, már a hitelkérelem benyújtása előtti tájékoztatás során sikerül kiszűrni a problémás eseteket.
Tovább
Agrár

Számos módon támogatja az Agárminisztérium a generációváltást a mezőgazdaságban

Olyan szabályozási és támogatási rendszer szolgálja az agráriumban a generációváltást, ami biztosítja a megújulás mellett a versenyképesség fenntartását is. A jelenlegi agrártámogatási ciklusban összesen 79 milliárd forint keretösszeggel a fiatal gazdákat, 10 milliárd forinttal pedig a gazdaságátadási együttműködéseket segítjük.
Tovább
Hírek

Szeptemberben néhány százan juthattak el a szerződéskötésig

Az egyes bankok által megosztott adatok alapján a Bank360 úgy számol, nagyjából 35,25 millió forint körül mozoghat az Otthon Start Program keretén belül felvett lakáshitelek átlagos hitelösszege, amely jelentősen meghaladja az összes lakáshitelre számított, 20 millió forintot megközelítő átlagösszeget.
Tovább
Bank

Nem módosította alapkamatát a Bank of England

A teljes kosárra számolt infláció idei növekedését az energiaárakban jelentkező bázishatások és egyedi tényezők okozták, és ez nem vezetett másodlagos inflációs nyomás kialakulásához
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Vállalatoknak üzleti lehetőséget is hozhatnak az új uniós fenntarthatósági követelmények

Az Európai Unió 2026-tól fokozatosan hatályba lépő új előírásai a csomagolási és csomagolási hulladékról (PPWR) új üzleti lehetőségeket is teremtenek a kötelezettségek mellett az érintett cégek számára, amennyiben fel tudnak készülni a szigorú fenntarthatósági követelményekre.

Alacsonyabb forgalom mellett minimális mértékben csökkent a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest alig változott: 13,25 ponttal, 0,01 százalékkal csökkenve 107 306,66 ponton fejezte be a hetet.
© 2025 | www.azuzlet.hu