Vállalatoknak üzleti lehetőséget is hozhatnak az új uniós fenntarthatósági követelmények

Az Európai Unió 2026-tól fokozatosan hatályba lépő új előírásai a csomagolási és csomagolási hulladékról (PPWR) új üzleti lehetőségeket is teremtenek a kötelezettségek mellett az érintett cégek számára, amennyiben fel tudnak készülni a szigorú fenntarthatósági követelményekre – hívta fel a figyelmet az EY.

A tanácsadó cég kiemelte: a PPWR célja a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése, az újrahasználat és újrahasznosítás arányának növelése, ezáltal a körforgásos gazdasági modellre történő áttérés ösztönzése.

Az MTI közleményben ismertetik: a PPWR előírásai 2026. augusztusától fokozatosan lépnek hatályba, és 2030. január 1-jétől már minden forgalomba hozott csomagolásnak meg kell felelnie a szigorú, uniós fenntarthatósági követelményeknek. A szabályozást közvetlenül kell alkalmazni az Európai Unió egész területén, így Magyarországon is.

Fülöp Attila szerint az EY Magyarország partnerét, aki kifejtette: a rendelet nem csupán a csomagolóanyag-gyártókat és forgalmazókat érinti, hanem minden gazdasági szereplőt, aki valamilyen módon kapcsolatba kerül csomagolással – a gyártótól az importőrig, a logisztikai szolgáltatókon át a kiskereskedőkig.

A vállalatoknak a következő hónapokban fel kell mérniük, hogy milyen szerepkörben érintettek a változásokban, és meg kell vizsgálniuk, hogy a jelenlegi csomagolási portfóliójuk megfelel-e az új elvárásoknak. Ezenfelül, a fenntarthatósági követelmények betartása technológiai fejlesztéseket igényelhet (például gyártósor beszerzése, átalakítása), emellett új anyagok vagy alapanyagok bevezetése, illetve beszállítói lánc-átalakítása is szükségessé válhat.

A felkészülés időigényes folyamat, hiszen a jogszabály értelmezése, a termékportfólió átalakítása és az új csomagolások fejlesztése hónapokat, összetettebb esetekben akár éveket is igényelhet. A cégeknek érdemes már most megkezdeniük a belső auditokat és a megfelelőségi kockázatok feltérképezését, valamint kijelölni a felelős szervezeti egységeket – emelte ki közleményében az EY.

A tanácsadó cég szerint a fenntartható csomagolási megoldások fejlesztése új piaci pozíciókat és márkaértéket is teremthet. Azok a vállalatok, amelyek időben áttervezik a folyamataikat, előnybe kerülhetnek az európai piacon, és jobban kihasználhatják a körforgásos gazdaságban rejlő üzleti lehetőségeket.