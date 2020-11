Vállalkozások és foci? – avagy hogyan ne fussunk lesre, ha cégvezetők vagyunk

Az előző év végi bemelegítés során valószínűleg még egyetlen gazdasági társaság első embere sem gondolta, hogy 2020 ilyen sok szempontból lesz nehéz meccs.

Lássuk az előzményeket!

Az utolsó hónapok – ahogy minden esztendőben – 2019-ben is feladták a leckét a cégtulajdonosoknak, gazdasági szakembereknek. Az idei mérkőzésre történő felkészülés jegyében egyszerre kellett hátrafelé figyelni (kellő körültekintéssel ráhangolódni a zárási feladatokra), illetve magabiztos stratégiát kidolgozni a jövőre vonatkozóan (megszervezni a jogi, adózási és foglalkoztatási kereteket). Arról a taktikai értekezletről a legtöbb vállalkozás minden valószínűség szerint kellő nyugodtsággal és magabiztossággal távozott, úgy érezhették, hogy teljeskörűen feltérképezték az ellenfél, azaz 2020 játékának lehetséges sarokpontjait.

A megbeszéltek szerint elkezdődhetett az edzésmunka: a cégek igyekeztek a hosszú átadásokat és a rövid passzokat is jól begyakorolni, megtörtént a munkaszerződések áttekintése, az adó- és járulékszabályok, illetve az igénybe vehető támogatásokra vonatkozó rendelkezések változásainak összegyűjtése, a könyvelési tevékenység ezeknek megfelelő alakítása.

Elérkezett a mérkőzés időpontja

A kezdő sípszótól egészen márciusig többnyire a középpályán zajló, csendesen csordogáló játékot figyelhettünk meg, igazán egyik csapat kapuja sem forgott veszélyben.

Aztán 2020 varázsütésre változtatott játékstílusán, és lehengerlő offenzívát indított a vállalkozások védelmi vonala ellen. Utóbbiaknak egyik pillanatról a másikra, jogi bizonytalanságok közepette kellett változtatniuk a munkavégzés módján, átcsoportosítani a meglévő forrásokat, és sürgősen új, hatékony megoldások után nézni, melyek segítségével elkerülhetik az ellenfél góljait.

Sajnos az idei év több találatot is szerzett, mire elérkezett a félidő, azaz nagyjából június közepe; a támadásokkal szemben a cégek csupán félig-meddig tudták felvenni a kesztyűt. 2020 több ravasz cselt is bemutatott a tizenhatosuk vonalánál, melyekkel szemben nem volt esélyük, valamint erőnlétileg is igencsak kimerültek.

A gazdasági társaságok a szünetben aztán kicsit kifújhatták magukat és némileg tisztább fejjel futhattak vissza a gyepre a második etapra. Úgy tűnt, hogy az idei év is kezd enerváltabb lenni, a cégek összeszedték minden erejüket és döntetlenre alakították az állást. Onnantól fogva hihetetlen gyorsasággal folytak az események, és kis idő elteltével már újra 2020-nál volt az előny.

Itt tartunk most, de vajon mi lesz a találkozó végeredménye?

