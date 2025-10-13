Kezdőlap Hírek Valletta lett "Európa legjobb városa" a Condé Nast Traveller Readers’ Choice...
Valletta lett “Európa legjobb városa” a Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025 szavazásán

Bódi Ágnes

A Condé Nast Traveller több mint 182 500 olvasói válasz alapján állította össze a rangsort, amely a világ legkedveltebb úti céljait tükrözi. A Readers’ Choice Awards a turizmus legrégebbi és legelismertebb díja, amely a kiválóság szimbóluma az utazási szektorban.

Ian Borg külügyminiszter és turisztikai miniszter így nyilatkozott: „Óriási megtiszteltetés, hogy Valletta elnyerte a Condé Nast Traveller olvasóinak elismerését, mint Európa legjobb városa 2025-ben. Ez a díj azt tükrözi, milyen mélyen értékelik az igényes utazók Málta gazdag kulturális örökségét, lenyűgöző építészetét és az itt élők őszinte vendégszeretetét. Valletta a szépség, hitelesség és a vitalitás megtestesítője, ami noly jellemző a máltai szigetekre. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik inspirációt és felfedezést keresve Málta mellett döntöttek, és továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy minden látogató élménye olyan maradandó és gazdag legyen, mint maguk a szigetek.”

Carlo Micallef, a Máltai Turisztikai Hivatal vezérigazgatója hozzátette: „Ez a rangos elismerés megerősíti Valletta vezető szerepét Európa legkiemelkedőbb úti céljai között, és újra bizonyítja Málta világklasszis státuszát. Köszönetet mondunk minden látogatónak, aki megtapasztalta és ünnepelte szigeteink szépségét, valamint turisztikai partnereinknek, akik elkötelezettségükkel tovább építik Málta nemzetközi hírnevét. Ez az elismerés új lendületet ad a közelgő téli szezon sikeréhez.”

Gratulálunk a The Phoenicia Malta szállodának is, amely Valletta közelében található, és ismét bekerült a Condé Nast Traveller „Rest of Europe” listájára. A rangos Readers’ Choice Awards részeként ez az egyetlen máltai szálloda, amely szerepel a listán, és továbbra is a vendéglátás legmagasabb színvonalát képviseli, kiemelve nemzetközi elismertségét és tartós kiválóságát.

