Változik a nyugdíjpénztárak szabályozása

AzÜzlet.hu

A tegnap esti Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek értelmében változik az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozása. A változás értelmében a pénztárakba való be- és kilépéskor is a jelenlegi limitnél nagyobb összegeket lehet majd levonni a pénztártagokról.

Változik az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozása. Az változásokat szabályozó kormányrendeleteket kihirdették a Magyar Közlönyben. A 2026. január 1-jén életbe lépő változások értelmében a pénztárakba való be- és kilépéskor is a jelenlegi limitnél nagyobb összegeket lehet majd levonni a pénztártagokról. A még október végén társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetek indokolása szerint a változásokra a gazdasági környezet változása miatt van szükség.

A rendeletek többek között módosítják az önkéntes nyugdíjpénztárakból való kilépés költségét, valamint pontosítják a pénztári hozamráta kiszámításának képletét is. Ami az előbbit, vagyis a kilépéskori költséget illeti, annak jelenlegi 3 000 forintos költséglimitje a következő évtől 4 000 forintra emelkedik. Tehát a jövőben azok a nyugdíjpénztári tagok, akik kilépnek az önkéntes nyugdíjpénztárakból, vagy pénzt vesznek fel a számlájukról, azok az utalási költségeken felül ezzel a 4 000 forintos adminisztratív költséggel is számolhatnak.

Az egészség- és önsegélyező pénztáraknál is emelkedik az adminisztratív költséglimit. Ezen a jogcímen jelenleg legfeljebb 4 000 forintot lehet levonni a pénztártagok befizetéseiből a belépést követő két hónapban a szokványos működési költséglevonásokon felül. Ez a költséglimit ugyancsak 1 000 forinttal emelkedik, januártól tehát már 5 000 forint lesz a levonható összeg. (Bank360)

