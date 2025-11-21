Változnak a CSOK Plusz szabályai: 2026-ban is megmarad egy fontos könnyítés

Fontos ponton módosítja a CSOK Plusz hitelprogram jogosultsági feltételeit a Magyar Közlönyben éjjel megjelent kormányrendelet. A rendelet célja, hogy a várandós vagy örökbefogadási engedélyezési eljárásban részt vevő anyák 2025. december 31-e után is életkorukra való tekintet nélkül igényelhessék a CSOK Plusz lakáshitelt – írja közleményében a Bank360.

Az éjjel megjelent rendeletmódosítás értelmében 2025. december 31-e után is életkorukra való tekintet nélkül igényelhetnek CSOK Plusz lakáshitelt azok a nők, akiknél a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább a 12. hetet betöltött várandósság áll fenn, vagy pedig az illetékes gyámhatóságnál már a kölcsönkérelem benyújtása előtt, de 2024. január 1-nél nem régebben személyesen örökbefogadást kérelmeztek. Mindezt a gyámhatóság által készített jegyzőkönyv vagy kiadott hatósági bizonyítvány bemutatásával kell igazolniuk.

A CSOK Plusz kölcsönt alapesetben olyan házaspárok igényelhetik, melyek női tagjai még nem töltötték be a 41. életévüket. Utóbbi feltétel alól eddig is kibúvót jelentettek a fenti esetek – tehát a legalább 12. hetet betöltött várandósság vagy az örökbefogadási engedélyezési eljárásban való részvétel -, ám az eredeti szabályozás ezeket a kiskapukat csak 2025. december 31-ig hagyta volna nyitva. A mostani módosítás tehát ezt az időbeli korlátozást szünteti meg.

A módosító rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.