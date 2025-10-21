Varázsvilággal nyit a Lumina Park Budapest

Budapest kedvelt téli attrakciója, a Lumina Park idén is megnyitja kapuit a Margitszigeten, hogy fénnyel ragyogja be a hűvös, sötét estéket. A Varázsvilág csodás tájakon és mesebeli világokon át izgalmas utazással várja a Palatinus fürdőbe látogatókat október 22-től egészen a tavasz kezdetéig. A fénypark megnyitó ünnepségén részt vett Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, Borosné Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója és Jan Szagdaj, a Lumina sp. z o. o. vezérigazgatója.

Büszkén mondhatjuk, hogy a Lumina Park Budapest a nemzetközi Lumina csoport legsikeresebb és leglátványosabb fényparkja a négy országban – Lengyelország, Csehország, Litvánia és Magyarország – található 12 helyszín közül. Nem is csoda, hiszen olyan káprázatos környezetben kapott helyet, mint a Margitsziget és ezen belül is a Palatinus fürdő.

A kezdettől fogva népszerű programmá és egyben kedvelt találkozóhellyé vált Lumina Park olyan téli attrakciója is lett a városnak, amely az évek során egyre több követőre talált. Mostanra számos bel- és kültéri fényprogram közül lehet választani Budapesten, bizonyítva, hogy a szürke, téli hónapokban sokan vágynak a színes fényjátékokra, fénykiállításokra.

Az évente százezreket vonzó Lumina Park ebben az évben immár negyedik alkalommal tér vissza a Palatinus strandra, és mint eddig, ezúttal is más tematikával. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. és lengyel partnere, a Lumina sp. z o. o. erre a fényszezonra Varázsvilágot teremtett a Pala gőzölgő medencéi és csodálatos fái közé. Szemkápráztató látványt nyújt a több, mint százötven fényinstalláció, teljessé téve az élményt a már megszokott hozzáillő zenékkel. A Lumina Park mintegy 10 km vezeték és milliónyi környezetbarát fényforrás felhasználásával épült, a munkálatok már szeptemberben megkezdődtek, hogy a Varázsvilágban (Magic Adventure) októberre minden elem a helyére kerüljön.

A fénypark egy-másfél órás sétával bejárható. Az út elvarázsolt tájakon és mesebeli világokon vezet keresztül – utazhatunk a képzelet csodavilágában és találkozhatunk időtlen történetek kedvelt szereplőivel. Felfedezhetjük a Jégvarázs birodalmát és Tarzan dzsungelének rejtett kincseit, barangolhatunk Pocahontas varázslatos erdejében, és rácsodálkozhatunk Versailles csillogó szépségére. Fantáziavilág és valóság olvad egybe, ahogyan egyszer csak elindul a helikopter, ahol nem árt vigyázni, hogy a fénylabirintusban el ne vesszünk, ahol jégkorong csapat tagjaként kell helytállnunk, vagy éppen zenészként egy mexikói bandában vagy egy jazzbandben, ahol a világ híres impresszionista festőinek, mint Van Gogh, Monet, Degas, Matisse, művei elevenednek meg – mindez a fény csalóka játékával. Az idei év legpompásabb eleme a több kultúrában is megjelenő szimbólum, az Élet fája, mely az élet örök körforgását jelképezi. Ez az ősi életfa modern megformálása fényekkel, melyet a Lumina csoport saját fejlesztésként alkotott meg – méltó helyet találva az installációnak a Palatinus hatalmas japán akác fáján.

A Lumina Park Budapest téli időszakban, vagyis 2025. október 22-től 2026. március 1-ig látogatható, minden nap sötétedéstől 21 óráig. Újdonság ez évben, hogy a kiemelt időszakokban 22 óráig nyitva tart. Információ a nyitvatartásról: https://luminapark.hu/gyik/.

A Lumina Park története

A budapesti Lumina Park története 2022-ben kezdődött. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a Palatinus fürdő strandterületének hasznosítására, a nyaranta napi 5-6 ezer fős forgalom kiegyenlítésére olyan lehetőséget keresett, mely télen, a hidegebb időjárás ellenére is a Margitszigetre vonzza a vendégeket. Társaságunk ebben partnerre talált a lengyel Lumina sp. z o. o. cégre, amely saját hazájában már több városban sikeresen működtetett fényparkokat, és éppen tevékenysége bővítését tervezte európai fővárosokban. Budapesten a Palatinus strand ideális helyszínnek bizonyult egy fénypark kialakítására, melyet a fürdő dolgozói üzemeltetnek, segítve ezáltal az értékes munkaerő megtartását a kisebb forgalmú, téli időszakban. Az együttműködés és a fénypark a vártnál is nagyobb sikert hozott a vendégek és az üzemeltetők számára egyaránt.