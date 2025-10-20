Kezdőlap Gazdaság Varga Mihály: a 2024-es év a magyar gazdaságban az infláció leszorításának éve...
Varga Mihály: a 2024-es év a magyar gazdaságban az infláció leszorításának éve volt

Kép forrása: Varga Mihály/Facebook

A 2024-es év a magyar gazdaságban az infláció leszorításának éve volt, az infláció 2023-hoz viszonyítva jelentősen csökkent, és az év nagy részében a jegybanki toleranciasáv felső részében alakult – mondta Varga Mihály jegybankelnök a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2024-es évről szóló üzleti jelentését ismertetve az Országgyűlés gazdasági bizottságának hétfői ülésén, ahol 12 igen, 4 nem, és 1 tartózkodás mellett elfogadták a jelentésről szóló határozattervezetet.

Hozzátette: az MNB az elmúlt fél évben folytatott, kiszámítható monetáris politikája elősegítette az infláció fokozatos közeledését a 2-4 százalékos jegybanki toleranciasávhoz. Az irány jó, azonban mind a belföldi, mind pedig a globális folyamatok arra figyelmeztetnek, hogy az óvatosságot továbbra is fenn kell tartani, különös figyelemmel az inflációt befolyásoló tényezőkre – jelezte. Megjegyezte: a 2024-es év teljes egészében a jegybank előző vezetésének idejére esik.

Cégvilág

DH Groupként folytatja tevékenységét a Duna House Group

Jelenleg a DH Group konszolidált árbevételének több mint 70 százaléka külföldi piacokról származik, és a tisztított EBITDA több mint 80 százalékát a pénzügyi közvetítési szegmens adja.
Gazdaság

Stratégiai partner lett a WING és az Accent Hotel Management

A partnerség révén közösen együttműködve is képesek a jövőben harmadik felek számára megbízható, professzionális üzemeltetési és projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtani.
Edukáció

Szakértői tanácsok a pályaválasztáshoz: Egyre több diák választ technikumot gimnázium helyett

Szakértői tanácsok a pályaválasztáshoz
