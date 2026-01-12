Hirdetés
Varga Mihály: a BÉT erősödése a magyar gazdaság teljesítményének is köszönhető

AzÜzlet.hu

Kép forrása: Varga Mihály/Facebook

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) erősödése a magyar gazdaság teljesítményének is köszönhető, kibocsátói pedig bebizonyították, hogy sikeresen tudnak működni nehéz világgazdasági feltételek közepette is – mondta hétfői budapesti sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke.

Varga Mihály a következő időszak egyik legfontosabb feladatának nevezte a lakossági részvétel ösztönzését a részvénypiacon.

A magyar háztartások összesen csaknem 24 ezer milliárd forintnyi megtakarítása meghaladja a BÉT kibocsátóinak összértékét, és bár a lakossági vagyon tőzsdén hasznosuló aránya háromszorosára nőtt 10 év alatt, még mindig csak 3 százalék a teljes összegen belül.

A jegybank elnöke szerint részvényt vásárolni azért is érdemes, mert a tőzsdei cégek “szerénynek nem nevezhető” hozamokat értek el. A BÉT vállalati oldalról is fontos lehetőség, hiszen a kibocsátóvá válás hatékonysági ugrást jelent. A kínálat bővítése érdekében BÉT50 program a következő években is folytatódik – tette hozzá.

Varga Mihály közölte, hogy az MNB továbbra is az árstabilitásra és az infláció leszorítására törekszik. A jegybanki toleranciasávot már sikerült elérni, az pedig mind a tőzsdének, mind a gazdasági élet szereplőinek érdeke, hogy az ország végleg megszabaduljon az “inflációs bilincstől”, és 3 százalékra mérséklődjön az infláció.

Jelentős eredménynek tartja emellett a forint árfolyamának stabilizálását, és üdvözölte, hogy a megerősödött magyar bankrendszer likviditása bőséges, így akár a 2008-ashoz hasonló stresszhelyzetet is kezelni tudna.

A BÉT tavaly 15 százalékos emelkedéssel 4,3 milliárd forintot meghaladó árbevételt ért el, az 1,7 milliárd forintos üzemi eredmény pedig 25 százalékkal több, mint az előző évben – közölte Tóth Tibor vezérigazgató, hangsúlyozva, hogy a jó eredmény a cégek teljesítményén alapul, tehát fenntartható folyamatot jelez.

Erre utal az is, hogy BUX tavalyi 40 százalékos növekedése a korábbi évek adatai alapján nem előzmény nélküli, és jelentősebb, mint számos meghatározó tőzsdeindexé a világban. A BUMIX ennél is nagyobb mértékben, 44 százalékkal nőtt, ami a BÉT vezetője szerint jól mutatja, hogy a magyar részvénypiac nem kizárólag a nagy kibocsátók terepe.

Tóth Tibor méltatta emellett a forgalom 50 százalékos emelkedését, a napi átlag ezzel tavaly elérte a 18 milliárd forintot. Likviditás alapján a BÉT a térség egyik vezetője, ötszörösen-hatszorosan megelőzi például a bukaresti tőzsde forgalmát – jegyezte meg.

A fellendülést jelzi az is, hogy ma már százmilliárdos nagyságrendű tőkebevonás sem lehetetlen, és ebben nem csupán az intézményi befektetőkre lehet számítani – mondta a BÉT vezérigazgatója, aki a következő évek legfontosabb feladatának a lakossági tőkebevonás mellett a kibocsátói kínálat bővítést, valamint a pénzügyi tudatosság erősítését tartja.

