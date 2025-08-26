Kezdőlap Gazdaság Varga Mihály: továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása
GazdaságHírek
No menu items!

Varga Mihály: továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása

AzÜzlet.hu

Kép forrása: Varga Mihály/Facebook

A monetáris tanács stabilitásorientált megközelítésének megfelelően keddi ülésén 6,50 százalékon tartotta az alapkamatot, és értékelése szerint továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása – mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a kamatdöntést követő online sajtótájékoztatóján kedden Budapesten.

Hangsúlyozta: a monetáris tanács helyzetértékelése szerint továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikára van szükség, és a jegybank pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá az inflációs várakozások horgonyzásához és az inflációs cél fenntartható eléréséhez.

Varga Mihály elmondta, a jegybank nem látta indokoltnak, hogy változtasson előretekintő iránymutatásán.

A nemzetközi befektetői hangulat a legutóbbi kamatdöntő ülés óta javult, azonban a piaci folyamatok továbbra is érzékenyen reagálnak a geopolitikai kockázatokra – mondta a jegybankelnök.

Az inflációs folyamatokról szólva Varga Mihály elmondta, hogy az alapmutató júliusban 4,3 százalékra, a maginfláció pedig 4 százalékra csökkent. A hatósági és önkéntes árkorlátozó intézkedések összesen 1,5 százalékponttal mérsékelték az inflációt, ezen belül az élelmiszerek árrés-korlátozása 1 százalékponttal, a háztartási cikkeké 0,3 százalékponttal, míg az önkéntes árkorlátozások 0,2 százalékponttal mérsékelték a múlt havi inflációs rátát.

Megjegyezte:az inflációs alapfolyamatok azonban továbbra is a jegybank 3 százalék célszintje felett alakulnak, emellett több területen erős átárazások figyelhetők meg. Az infláció elleni küzdelem nem ért véget, az elmúlt hónapok intézkedései rövid távon fejtik ki hatásaikat.

A középtávú inflációs folyamatokat alapvetően meghatározó lakosság inflációs várakozások magas szinten alakulnak, ezek horgonyzása kulcsfontosságú az inflációs cél eléréshez és a gazdasági növekedéshez.

A második negyedévben folytatódott a lakáshitelezés bővülése: éves szinten a hiteldinamika 13 százalékra gyorsult, az árak növekedése országosan 25,9 százalék, Budapesten 24,3 százalék volt éves összevetésben. Megjegyezte, hogy a lakáspiacon ez az árnövekedési dinamika indokolhatta a kormányzati beavatkozást.

Az új hitelprogram a kereslet növekedését eredményezheti, azonban a lakásárak emelkedését tompíthatják azok az új fejlesztések, amelyek beleesnek az árkorlátba.

Az idei lakástranzakciók alapján az eladott lakások döntő része megfelelt volna az Otthon Start árfeltételeinek – mondta Varga Mihály, hozzátéve, hogy ez alapján szélesebb kör számára nyílik lehetőség a programban való részvételre.

A jegybank a lakossági hitelezés további növekedésére számít és folyamatosan nyomon követi ennek pénzügyi stabilitási hatásait – mutatott rá.

Tárgyalások folynak a kormánnyal, hogy a 40 évnél idősebb hitelkérelmezők esetén a jelenleg érvényes 20 százalékos önerő előírást az általános 10 százalékra csökkentsék és erről még ezen a héten döntés születhet.

A magyar gazdaság helyzetéről szólva kifejtette: a konjunktúra a második negyedévben visszafogott volt, az éves 0,1 százalékos növekedés összhangban alakult a jegybank júniusi Inflációs jelentésének előrejelzéseivel. A gazdaság teljesítményét pozitívan befolyásolta a szolgáltatások teljesítménye, ugyanakkor az ipar és az export fékezte a növekedést, a lakossági fogyasztás stabil növekedése mellett tovább csökkent a beruházások volumene. A visszafogott magyar növekedési adatban meghatározó szerepet játszott a német gazdaság uniós összevetésben is mérsékelt teljesítménye – tette hozzá.

A folyó fizetési mérleg egyenlege kismértékű hiányt mutatott, az év eleji szinttől elmaradó júniusi egyenleg összhangban van a várakozásokkal. A jegybank várakozásai szerint a jövő évtől a külső kereslet emelkedésével és az új beruházások termelésének felfutásával a folyó fizetési mérleg fokozatosan bővülhet, míg a költségvetés elsődleges egyenlege idén és a következő években is egyensúlyban lehet.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

BÉT – Felülteljesítő volt a Budapesti Értéktőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 324,2 pontos, 0,31 százalékos emelkedéssel, 105 155,63 ponton zárt kedden.
Tovább
Gazdaság

Az Otthon Start program kombinálható más otthonteremtési támogatással

Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet
Tovább
Gazdaság

Hatéves rekord a lakóingatlanok iránti kereslet – a vevők közel 3/4-e hitelt is felvenne

Az ingatlan.com kutatása szerint a lakáskeresők 71 százaléka részben hitelből finanszírozná a lakásvásárlást, szemben a márciusi 52 százalékkal. Az eladó lakóingatlant keresők több mint fele fél éven belül tervezi a vásárlást.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Varga Mihály: továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása

Gazdaság
A monetáris tanács stabilitásorientált megközelítésének megfelelően keddi ülésén 6,50 százalékon tartotta az alapkamatot, és értékelése szerint továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása
Tovább

BÉT – Felülteljesítő volt a Budapesti Értéktőzsde

Hírek
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 324,2 pontos, 0,31 százalékos emelkedéssel, 105 155,63 ponton zárt kedden.
Tovább

Az Otthon Start program kombinálható más otthonteremtési támogatással

Gazdaság
Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet
Tovább

Új zöld épület minősítés magyar részvétellel

Építőipar
Az elmúlt hetekben megjelent a világ vezető fenntarthatósági épületminősítési rendszerének legújabb verziója.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Varga Mihály: továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása

A monetáris tanács stabilitásorientált megközelítésének megfelelően keddi ülésén 6,50 százalékon tartotta az alapkamatot, és értékelése szerint továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása
Tovább
Hírek

BÉT – Felülteljesítő volt a Budapesti Értéktőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 324,2 pontos, 0,31 százalékos emelkedéssel, 105 155,63 ponton zárt kedden.
Tovább
Gazdaság

Az Otthon Start program kombinálható más otthonteremtési támogatással

Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet
Tovább
Gazdaság

Hatéves rekord a lakóingatlanok iránti kereslet – a vevők közel 3/4-e hitelt is felvenne

Az ingatlan.com kutatása szerint a lakáskeresők 71 százaléka részben hitelből finanszírozná a lakásvásárlást, szemben a márciusi 52 százalékkal. Az eladó lakóingatlant keresők több mint fele fél éven belül tervezi a vásárlást.
Tovább
Hírek

Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat

Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat hétfőn az Országházban, az elismerést tíz személy és szervezet, köztük néptáncegyüttes, gyermeklap és közösségi tér vehette át idén.
Tovább
Edukáció

Óriási az érdeklődés az Iskolában az Erdő Program őszi ütemére

Októbertől kezdődően 400 iskolában, mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak országszerte a 6-14 éves korosztály számára. 
Tovább
Gazdaság

A kormány még csavart egy nagyot az Otthon Start lakáshitel feltételein

Megjelent hétfőn este a különböző lakás-, illetve családtámogatások összehangolásáról szóló rendelet a Magyar Közlönyben. Érintett a szeptemberben induló Otthon Start Program, a CSOK Plusz, a falusi CSOK, illetve a babaváró hitel is. A Bank360 szakértői összefoglalták a legfontosabb változásokat.
Tovább
Gazdaság

Szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel

A program keretében 25 évre 3 százalékos kamattámogatással legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Varga Mihály: továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása

A monetáris tanács stabilitásorientált megközelítésének megfelelően keddi ülésén 6,50 százalékon tartotta az alapkamatot, és értékelése szerint továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása

BÉT – Felülteljesítő volt a Budapesti Értéktőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 324,2 pontos, 0,31 százalékos emelkedéssel, 105 155,63 ponton zárt kedden.
© 2025 | www.azuzlet.hu