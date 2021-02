Vége a bérelt céges autók 50%-os áfájának?

Az év végén megszűnhet a bérelt és a lízingelt céges autók 50 százalékos áfakönnyítésének lehetősége. A játszma még nem lefutott, a Magyar Lízingszövetség már elküldte az érintettek véleményét a Pénzügyminisztériumba, amely az EU-val egyeztethet a hosszabításról. Ennek eredménye az áfatörvényt is érintheti.

2021 végén lejár az a 2018/1493/EU tanácsi végrehajtási határozat hatálya, amely alapján Magyarországon adminisztrációs kötelezettségek nélkül lehetőség nyílt az operatív lízinget igénybe vevők 50 százalékos áfa visszaigénylésére, ami jelentős adminisztrációs könnyítést jelentett a cégautót üzemeltető vállalatok, vállalkozások számára a korábbi tételes útnyilvántartás vezetésének kötelezettségével szemben. A lehetőség fennmaradása még nem veszett el teljesen: ha Magyarország szeretné a rendelkezés alkalmazhatóságát meghosszabbítani, 2021. március végéig kérelmet kell benyújtania az Európai Bizottsághoz. A Magyar Lízingszövetség reprezentatív felmérést végzett az érintettek körében, hogy a Pénzügyminisztérium által benyújtandó hosszabbítási kérelem elérhesse célját, és a lízingszakma szakmai alapokon nyugvó tapasztalatokra építhesse az érvelését.

Mint azt Dr. Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára Az Üzletnek felidézte: 2019. január elsejéig az volt a szabály, ha egy cég autó bérelt – itt a bérlet alatt az áfa szempontjából a nyílt végű pénzügyi lízinget is érteni kell – akkor úgy lehetett ennek a lízingdíjnak a forgalmi adóját levonni, ha valaki egy tételes útnyilvántartásban vezette a céges és a magán használatot. 2019 januárjában aztán több európai országhoz hasonlóan (többek között Lengyelország, Románia, Anglia) nálunk is adminisztratív könnyítés lépett életbe, ami megengedte a lízingbe vevőknek, hogy amennyiben van üzleti használat, akkor csak magát az üzleti használat tényét kell egyszer igazolni, egyéb adminisztrációra nincs szükség és a havi bérleti díj áfájának az 50 százaléka automatikusan levonható. Ezt a rendelkezést azonban – amelyet az EU Bizottsága hagy jóvá – háromévente meg kell újítani. A lízingszövetség pedig ennek a kérelemnek az alátámasztásához gyűjtött adatokat az elmúlt hét végéig abból a nagyjából tízezres nagyságú körből, ahol nyílt végű pénzügyi lízingben vagy tartós bérletben finanszírozott autó van.

– A Magyar Lízingszövetségnek elég komoly szerepe volt abban, hogy ez a szabályozás hatályba lépjen, nyilvánvalóan most is támogatjuk, mert úgy érezzük, hogy nagy könnyebbség a lízingbe vevőknek, és nagy arányban élnek is vele. Annak idején is az volt a célunk, hogy azoknak az életét könnyítsük meg, akiknél tényleges vegyes használat van. Ugyanis nagyon sok energiát igényel, hogy folyamatosan, pontosan nyilván tartsa adott cég a használatot, és ne történjen meg az, hogy adott esetben egy pontatlanság miatt nem tudja érvényesíteni az adólevonási jogot – fogalmazott a főtitkár.

Miután a kérdőívek kitöltésére az elmúlt hét végéig volt lehetőség, konzekvenciát még nem lehet levonni, de az eredményeket egyébként is először a Pénzügyminisztériumnak mutatja be a szövetség.

– Az eddigi gyakorlatot tekintve több hónapos átfutási ideje van egy ilyen kérvénynek a bizottságnál, de egy biztos: az év végéig ki kell derülnie, hogy életbe léphet-e az újabb hároméves hosszabbítás. Ugyanis abban az esetben ha nem, még időben módosítani kell az áfa – törvényt – hívta fel a figyelmet dr. Tóth Zoltán.

Kiss Nikolett

