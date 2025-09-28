Kezdőlap Hírek Végre újra itt a Kádár korszak a pesti gasztronómiában
Hírek
No menu items!

Végre újra itt a Kádár korszak a pesti gasztronómiában

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Újra várja vendégeit az ikonikus budapesti kifőzde, a Kádár Étkezde a Klauzál téren. A projekt mögött a Costes Csoport alapító-tulajdonosa, Gerendai Károly és csapata áll, akiknek célja, hogy a vendégek ugyanazt az élményt kapják, amiért a hely 1957-es nyitásától kezdve generációk szerettek idejárni: őszinte magyar konyha, közös asztalok és a Kádár semmihez sem fogható hangulata.

A Kádár öröksége és a nosztalgia ereje

A Kádár Étkezde több mint hat évtizeden át működött változatlan szemlélettel, és ez idő alatt nem csupán egy étteremmé, hanem egy gasztronómiai intézménnyé és sokak számára az identitás részévé vált. Gerendai Károly is személyes élményeken keresztül kapcsolódott a helyhez, bár nem volt törzsvendég. Elmondása szerint egy baráti vita során, mely a Fülemüle és a Kádár sóletjének összehasonlításáról szólt, többször is megfordult az étkezdében. Ez a tapasztalat, valamint a projekt során a régi törzsvendégekkel folytatott számtalan beszélgetés megerősítette abban, hogy a Kádár újjáélesztése egy fontos ügy, amely túlmutat egy egyszerű étteremnyitáson.

Gerendai Károly a régi-új Kádár előtt

Hangsúlyozza azonban, hogy a cél nem egy nosztalgia-étterem létrehozása volt, hanem magának az eredeti Kádár Étkezdének az újjáélesztése. „A legelső és leglényegesebb szempont az volt, hogy mi ténylegesen a Kádárt akartuk újranyitni. Nem egy éttermet a Klauzál téren, amit Kádárnak hívnak, hanem a régi Kádárt” – fogalmazott. Ez a szándék vezérelt minden döntést, a belső tér kialakításától kezdve az étlap összeállításáig, hogy a lehető legkevesebb változás történjen az eredetihez képest.

Hagyomány és modernitás találkozása

Az újjáépítés során elkerülhetetlen volt bizonyos modernizáció. A konyhát és a gépészetet teljesen át kellett alakítani a mai előírásoknak megfelelően, a mosdókat korszerűsítették, és még a szomszédos lakást is megvásárolták, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre. Azonban a külső és belső arculat, valamint a hangulat megőrzése prioritást élvezett. A berendezést régi fotók alapján állították vissza, a falakon pedig továbbra is hírességek és törzsvendégek fotói díszelegnek, folytatva a hagyományt, hogy a Kádár falai között megfordult személyiségek emléke fennmaradjon.

„Nekünk kifejezetten az volt a szándékunk, hogy az emberek azt érezzék: ez újra a régi Kádár. Minden döntésünket ennek rendeltük alá.

Például az ételeknél voltak ugyan írásos receptúrák, de azok nem voltak pontosak. Sokszor csak a hozzávalókat írták össze, a pontos mennyiségeket nem. Ott volt a papíron, hogy egy kanál cukor vagy só, de az már nem, hogy vajon az mekkora kanál? Márpedig az nagyon nem mindegy, hogy kávés, teás, vagy evőkanál. A régi, klasszikus alapanyagok egy részét ma már be sem lehet szerezni, azokat is cserélni kellett. Itt 50-60 éves tűzhelyeken készültek még az ételek, ami nagyon befolyásolta az elkészítést. A konyhatechnológia azóta sokat fejlődött, ezért a mai eszközökkel máshogy kell már főzni. Megkerestük a régi törzsvendégeket, és megkértük őket, hogy segítsenek felidézni, hogyan néztek ki ezek a Kádár klasszikusok, milyen ízük volt. Így tudtuk rekonstruálni az ételeket, hogy a lehető leghitelesebbek legyenek.”

A Kádár egyik legjellegzetesebb hagyománya, a közös asztalok rendszere is megmarad. Bár lesz lehetőség online asztalfoglalásra a helyek felére, a spontán betérőknek is lesz hely, és aki egy négyfős asztalnál ül, ne lepődjön meg, ha mások is odaülnek. Gerendai humorosan megjegyzi: „Diszkrét üzleti ebédre vagy lánykérésre nem feltétlenül mi vagyunk a legjobb helyszín”.

Az újdonságok között szerepel a bankkártyás fizetés lehetősége, az online asztalfoglalás, valamint a tervek szerint a jövőben reggeli és vacsora is elérhető lesz. A reggeli kínálat klasszikus magyar ételekből áll majd, mint a bundás kenyér vagy a kolbászos tojás, míg az esti menü az ebédével azonos lesz. Fontos változás a 10%-os szervizdíj bevezetése, amely Gerendai szerint a bérek kifehérítését szolgálja, lehetővé téve a tisztességes fizetéseket az alacsony fogyasztói árak mellett.

Az étlap a Kádár korszakot idézi, az árak is a földön járnak

Az induló kínálat szinte ugyanaz lesz, amellyel a Kádár egykor búcsúzott, de a menü folyamatosan bővül majd, sorban visszahozva a klasszikus napi ajánlatokat. Az árképzés a Kádár szellemiségéhez hűen barátságos, széles réteg számára elérhető, jó ár-érték arányt képvisel.

„Az árképzés egy ilyen hely esetében adottság. Nem indulhatunk ki pusztán abból, hogy mennyibe kerül manapság egy étel előállítása, mi a nyersanyag ára, mekkora a munkaerőköltség – azt is figyelembe kell venni, hogy mihez szoktak és emiatt mit várnak el a Kádárt korábban ismerő vendégek – érvel Gerendai Károly. – Mi megnéztük más hasonló helyek árszintjét, és úgy lőttük be az árainkat, hogy semmiképpen se lógjunk ki felfelé a sorból. De a realitások talaján kell maradnunk, nem fogunk tudni az elmúlt évtizedek áraihoz visszatérni, ahogy nem célunk árversenybe bocsátkozni a sarki gyroszosokkal sem. Azt nem ígérhetjük, hogy mindenkinél olcsóbbak leszünk, de nagyon jó lesz az ár-érték aránya a helynek. Azt szeretnénk, hogy a Kádár egy széles réteg számára elérhető árfekvésű hely legyen, kifejezetten barátságos árakkal. Hiszen a közönségünk mindig is nagyon vegyes volt: a törzsvendégektől a turistákig, a helyi lakosoktól az alkalmi betérőkig. Ehhez pedig olyan árképzés kell, ami mindenkinek elfogadható.

Gasztro hagyományőrzés jövőbetekintéssel

A Kádár Étkezde bezárása nem veszteségesség miatt történt, hanem az akkori üzemeltetők, Orbán úr és felesége idős kora és a Covid-járvány okozta nehézségek miatt. És miközben Gerendai Károly hisz abban, hogy a Kádár rentábilisan működtethető, egyértelműen nem a meggazdagodás a cél, hanem az ikonikus hely szellemiségének megőrzéséhez szükséges stabil működés a prioritás. Mindez úgy, hogy a Kádár hírnevét megalapozó minőség iránti szemlélet is megmarad.

É. M. Z.

A cikk testvérlapunk azutazo.hu felületén jelent meg

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Madárország látogatóközpont nyílt a Sváb hegyen csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból

A Madárország látogatóközpont néven a Sváb hegyen,  a létesítmény  csaknem csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból valósult meg.
Tovább
Gazdaság

SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését

A SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését: augusztusban 5,5 százalékkal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint egy évvel korábban - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Tovább
Gazdaság

Máltai szeretetszolgálat: másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztek be rászoruló családok

Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton teszi elérhetővé, hogy modern, egészséges és tágas otthonok bérlői legyenek - közölte a karitatív szervezet.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Madárország látogatóközpont nyílt a Sváb hegyen csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból

Hírek
A Madárország látogatóközpont néven a Sváb hegyen,  a létesítmény  csaknem csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból valósult meg.
Tovább

A brit kormány 1,5 milliárd font hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt hetek óta nem termelő Jaguar Land Rover beszállítóit

Cégvilág
A brit kormány 1,5 milliárd font (670 milliárd forint) hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt csaknem egy hónapja nem termelő Jaguar Land Rover (JLR) nehéz helyzetbe került beszállítóit.
Tovább

Vidéken is mindenhová elvisszük a nagy sebességű internetet

Agrár
A 85 milliárd forintos Gigabit Magyarország Programmal minden lakott területen hozzáférhetővé teszik a gigabitképes internetet és az 5G mobilkapcsolatot - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében.
Tovább

SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését

Gazdaság
A SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését: augusztusban 5,5 százalékkal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint egy évvel korábban - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Madárország látogatóközpont nyílt a Sváb hegyen csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból

A Madárország látogatóközpont néven a Sváb hegyen,  a létesítmény  csaknem csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból valósult meg.
Tovább
Hírek

Végre újra itt a Kádár korszak a pesti gasztronómiában

Újra várja vendégeit az ikonikus budapesti kifőzde, a Kádár...
Tovább
Gazdaság

SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését

A SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését: augusztusban 5,5 százalékkal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint egy évvel korábban - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Tovább
Gazdaság

Máltai szeretetszolgálat: másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztek be rászoruló családok

Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton teszi elérhetővé, hogy modern, egészséges és tágas otthonok bérlői legyenek - közölte a karitatív szervezet.
Tovább
Hírek

KSH: augusztusban a vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

2025 augusztusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál.
Tovább
Gazdaság

NKFH: taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság

Taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság, a folyamatos ellenőrzések hatására a kifogásolt kereskedői gyakorlatok aránya évről-évre csökken.
Tovább
Gazdaság

Kiemelten kedvező befektetési lehetőséget kínál a kincstár az önkormányzatoknak

Október 1-jétől az önkormányzatok új, versenyképes, a jegybanki alapkamattal megegyező havi kamatozású állampapírba, az új Önkormányzati Magyar Államkötvénybe (ÖMÁK) tudják fektetni szabad forrásaikat. A kizárólag a Kincstárban vásárolható ÖMÁK előnye, hogy a befektetett pénzt nem szükséges hosszú távra lekötni, az összeg bármikor könnyen hozzáférhető a felhalmozott kamattal együtt.
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hírek

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Madárország látogatóközpont nyílt a Sváb hegyen csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós...

A Madárország látogatóközpont néven a Sváb hegyen,  a létesítmény  csaknem csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból valósult meg.

A brit kormány 1,5 milliárd font hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt hetek óta nem...

A brit kormány 1,5 milliárd font (670 milliárd forint) hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt csaknem egy hónapja nem termelő Jaguar Land Rover (JLR) nehéz helyzetbe került beszállítóit.
© 2025 | www.azuzlet.hu