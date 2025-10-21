Vegyesen indítottak a vezető nyugat-európi tőzsdék

Vegyesen kezdték a kereskedést a főbb európai tőzsdék kedden. A londoni FTSE100 index 0,29 százalékkal erősödött, a frankfurti DAX index 0,04 százalékkal gyengült, a párizsi CAC-40 index pedig 0,07 százalékkal emelkedett. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,04 százalék mínuszt jelzett nyitáskor.

Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 23 centtel (0,38 százalékkal), 60,78 dollárra csökkent. Az arany ára unciánként 0,05 százalékkal (3,06 dollárral), 4356,34 dollárra süllyedt.

Az európai gázár csökkent. A holland gáztőzsdén a legközelebbi, novemberi határidős jegyzésben 1 megawattóra 31,47 euróba került, ami 0,84 százalékkal alacsonyabb a hétfői záróértékénél. Három hónapja 34,67 eurón, egy éve 39,66 eurón, két éve 45,73 eurón zárt-közölte az MTI.

Az euró árfolyama 388,82 forintra erősödött a hétfő kora esti 388,62 forintról. A frank jegyzése 421,10 forintról 422,03 forintra emelkedett, a dollár pedig 333,43 forintról 334,05 forintra drágult. Az eurót 9 órakor 1,1635 dolláron jegyezték, alacsonyabban a hétfő kora esti 1,1655 dollár után.