Vegyesen nyitottak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Vegyesen indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön. Londonban a FTSE index 0,37 százalékkal gyengült, míg a frankfurti DAX index 0,10 százalékkal, a CAC-40 index pedig 0,09 százalékkal erősödött a kereskedés kezdetén.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 0,15 százalék pluszt jelzett nyitáskor.

Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 7 centtel, 66,32 dollárra emelkedett. Az arany ára unciánként 0,60 százalékkal (24,85 dollárral), 4045,65 dollárra esett.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, novemberi jegyzésében 1,54 százalékkal csökkent: 1 megawattóra 32,19 euróba került a kereskedés első órájának végén. A gázjegyzés három hónapja 36,83 eurón, egy éve 39,50 eurón, két éve 46,02 eurón zárt.

Az euró 391,66 forintra gyengült a szerda esti 391,75 forintról. A svájci frank árfolyama 420,88 forintról 420,02 forintra süllyedt, a dolláré pedig 337,58 forintról 337,27 forintra csökkent. Az euró árfolyama 1,1616 dollárra erősödött a szerda esti 1,1606 dollárról.