Vegyesen nyitottak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Magyarország piacvezető HR-szolgáltatója idén is elkészítette Országos Cafeteria Felmérését, amely átfogó képet ad a béren kívüli juttatások 2024-es trendjeiről. A kutatásból kiderül, hogy a cafeteria átlagos éves bruttó keretösszege 454 429 forintra nőtt dolgozóként, de ebben cégméret, árbevétel és működési terület alapján is elég nagy szórás mutatkozik. A leggyakoribb cafeteria-elem továbbra is a SZÉP kártya, és az is látszik, hogy ahol részben vagy teljesen kiszervezik a folyamatokat külső szolgáltatónak, ott átlagosan kettővel több, azaz legalább 7-féle juttatás érhető el a munkavállalók számára.