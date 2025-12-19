Kezdőlap Egészség-ügy Vényírási jogosultságot kapnak a gyógyszerészek
Egészség-ügyHírek
No menu items!

Vényírási jogosultságot kapnak a gyógyszerészek

AzÜzlet.hu

Új korszakához érkezett a magyar gyógyszerészet. A gyógyszerészek vényírási jogosultságának bevezetése mérföldkő az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelésében, valamint a betegek gyorsabb és biztonságosabb gyógyszerellátásában. Az intézkedés bejelentésével egy időben adták át az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám országos szakmai és közönségdíjakat. 

Az idén 15. alkalommal rendezték meg az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám országos szakmai és közönségdíjak ünnepélyes átadását az Aria Hotelben december 17-én. A jubileumi esemény célja annak bemutatása volt, hogy a gyógyszerészek szerepe nem csupán bővül, hanem stratégiai jelentőségűvé válik az egészségmegőrzésben, a prevencióban és a betegellátás mindennapi gyakorlatában.

Új jogosultság, új felelősség

„A gyógyszerészek vényírási jogosultsága nem csupán új feladatot jelent, hanem új bizalmi szintet teremt a lakossági gyógyszerellátásában. A szakma évtizedek óta készül erre a lépésre”

A rendezvény megnyitóján informálódhattunk arról, hogy a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara gyógyszerészeknek és orvosoknak új, hiánypótló továbbképzést indít. Elérhetővé válik a magyar nyelvű Farmakoterápia menedzsment (FTM) szakirányú továbbképzés, valamint annak angol nyelvű megfelelője, a Pharmacotherapy Management (FTM) postgraduate specialisation programme. A szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a gyógyszerészek és orvosok a gyógyszerelési problémák felismerésére, a farmakoterápia optimalizálásához és a személyre szabott betegellátáshoz szükséges, naprakész, klinikai szemléletű tudást sajátítsanak el. A program kiemelten épít a multidiszciplináris együttműködésre, a betegút-szemlélet erősítésére és a gyakorlati kompetenciák fejlesztésére, amelyeket a Debreceni Egyetem magas szintű tudományos háttere, modern oktatási módszerei és gyakorlatorientált moduljai támogatnak.

A képzés kiemelt célja a gyógyszerészi kompetenciák bővítése az egészségügyi rendszer tehermentesítése érdekében. A résztvevők felkészítést kapnak a népegészségügyi prevenciós programokban való aktív részvételre, valamint a praxisközösségekben történő krónikus betegellátás támogatására, például az ismétlődő vényfelíráshoz kapcsolódó feladatok ellátására.

A díjátadót követően ismertették a vényírási jogosultság bevezetésének gyakorlati részleteit, a gyógyszertárak új feladatait, valamint azokat az informatikai és szakmai támogatásokat, amelyek a zökkenőmentes átmenetet segítik.

Jubileumi elismerések a patikai szakmának

Az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám pályázatok elbírálása anonim módon, szakmai zsűri közreműködésével történt. A jelöltek között olyan gyógyszerészek és gyógyszertárak szerepeltek, amelyek kimagasló szakmai teljesítményükkel, innovatív megoldásaikkal és a betegek iránti elkötelezettségükkel érdemelték ki az elismerést.

A 2025-ös díjazottak

Év Gyógyszerésze

  1. Dr. Fekete Dániel

  2. Dr. Pető Botond

  3. Dr. Barna Eszter
    Különdíj: Dr. Csaba Miklós

Kedvenc Patikám

  1. Szent Sebestyén Gyógyszertár – 2094 Nagykovácsi

  2. Székfű Benu Gyógyszertár – 3300 Eger

  3. Béke Gyógyszertár – 1135 Budapest

  4. Tilia Patika Gyógyszertár – 8056 Bakonycsernye

Az Év Gyógyszerésze díj 2011 óta ismeri el a hazai gyógyszerészek kiemelkedő szakmai munkáját, míg a Kedvenc Patikám közönségdíj a betegek véleményét és elégedettségét jeleníti meg. A két elismerés az elmúlt másfél évtizedben a patikai szakma egyik legfontosabb szakmai és társadalmi visszajelzési fórumává vált.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

EU-csúcs – Az Európai Tanács jóváhagyta a 90 milliárd eurós uniós támogatást Ukrajnának 2026-27-re

Az Európai Bizottság elnöke tájékoztatott arról is, hogy az uniós vezetők a geogazdasági kérdésekről, köztük a Mercosur-kereskedelmi megállapodásról is tárgyaltak.
Tovább
Bank

Az EKB változatlanul hagyta az irányadó kamatlábakat

Az EKB szakértői 2026 tekintetében az inflációt felfelé módosították, elsősorban azért, mivel jelenleg a szolgáltatások inflációjának lassabb csökkenésére számítanak.
Tovább
Autó

Új néven működik tovább áprilistól a Magyar Autóklub

A fenntartható mobilitás érdekében szakmai konferenciákat szerveztek, nyílt napjaikon pedig évek óta lehetőséget biztosítanak a mikromobilitási eszközök kipróbálására.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Vényírási jogosultságot kapnak a gyógyszerészek

Egészség-ügy
Az intézkedés bejelentésével egy időben adták át az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám országos szakmai és közönségdíjakat. 
Tovább

EU-csúcs – Az Európai Tanács jóváhagyta a 90 milliárd eurós uniós támogatást Ukrajnának 2026-27-re

Gazdaság
Az Európai Bizottság elnöke tájékoztatott arról is, hogy az uniós vezetők a geogazdasági kérdésekről, köztük a Mercosur-kereskedelmi megállapodásról is tárgyaltak.
Tovább

Az EKB változatlanul hagyta az irányadó kamatlábakat

Bank
Az EKB szakértői 2026 tekintetében az inflációt felfelé módosították, elsősorban azért, mivel jelenleg a szolgáltatások inflációjának lassabb csökkenésére számítanak.
Tovább

Új néven működik tovább áprilistól a Magyar Autóklub

Autó
A fenntartható mobilitás érdekében szakmai konferenciákat szerveztek, nyílt napjaikon pedig évek óta lehetőséget biztosítanak a mikromobilitási eszközök kipróbálására.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Egészség-ügy

Vényírási jogosultságot kapnak a gyógyszerészek

Az intézkedés bejelentésével egy időben adták át az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám országos szakmai és közönségdíjakat. 
Tovább
Gazdaság

EU-csúcs – Az Európai Tanács jóváhagyta a 90 milliárd eurós uniós támogatást Ukrajnának 2026-27-re

Az Európai Bizottság elnöke tájékoztatott arról is, hogy az uniós vezetők a geogazdasági kérdésekről, köztük a Mercosur-kereskedelmi megállapodásról is tárgyaltak.
Tovább
Bank

Az EKB változatlanul hagyta az irányadó kamatlábakat

Az EKB szakértői 2026 tekintetében az inflációt felfelé módosították, elsősorban azért, mivel jelenleg a szolgáltatások inflációjának lassabb csökkenésére számítanak.
Tovább
Autó

Új néven működik tovább áprilistól a Magyar Autóklub

A fenntartható mobilitás érdekében szakmai konferenciákat szerveztek, nyílt napjaikon pedig évek óta lehetőséget biztosítanak a mikromobilitási eszközök kipróbálására.
Tovább
Bank

Csökkentette alapkamatát a Bank of England

A csütörtökön bejelentett kamatcsökkentés nyomán 2023 januárja óta először került 4,00 százalék alá a brit jegybanki alapkamat.
Tovább
Hírek

Szálló por – Az ország több pontján is veszélyessé vált a levegő minősége

A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. A mérések adatai szerint Nyíregyháza, Sajószentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen.
Tovább
Gazdaság

NAV: Januártól a 40 év alatti kétgyerekes anyák is csatlakoznak az szja-mentességhez

A kedvezményt nem kell évente kérni, és egyszerre lehet nyilatkozni az "anyakedvezményről", valamint a családi adókedvezményről is - emelte ki a hivatal.
Tovább
Gazdaság

Januártól majd a kkv-k is fordulhatnak a békéltető testületekhez

A hosszabb határidőnek köszönhetően saját jogi részleggel nem rendelkező kisebb vállalkozásoknak több idejük lesz érdemi álláspontjuk kialakítására, míg az összetettebb ügyekben is több idő áll rendelkezésre a válaszirat elkészítésére, és megküldésére.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Vényírási jogosultságot kapnak a gyógyszerészek

Az intézkedés bejelentésével egy időben adták át az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám országos szakmai és közönségdíjakat. 

EU-csúcs – Az Európai Tanács jóváhagyta a 90 milliárd eurós uniós támogatást Ukrajnának 2026-27-re

Az Európai Bizottság elnöke tájékoztatott arról is, hogy az uniós vezetők a geogazdasági kérdésekről, köztük a Mercosur-kereskedelmi megállapodásról is tárgyaltak.
© 2025 | www.azuzlet.hu