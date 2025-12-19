Vényírási jogosultságot kapnak a gyógyszerészek

Új korszakához érkezett a magyar gyógyszerészet. A gyógyszerészek vényírási jogosultságának bevezetése mérföldkő az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelésében, valamint a betegek gyorsabb és biztonságosabb gyógyszerellátásában. Az intézkedés bejelentésével egy időben adták át az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám országos szakmai és közönségdíjakat.

Az idén 15. alkalommal rendezték meg az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám országos szakmai és közönségdíjak ünnepélyes átadását az Aria Hotelben december 17-én. A jubileumi esemény célja annak bemutatása volt, hogy a gyógyszerészek szerepe nem csupán bővül, hanem stratégiai jelentőségűvé válik az egészségmegőrzésben, a prevencióban és a betegellátás mindennapi gyakorlatában.

Új jogosultság, új felelősség

„A gyógyszerészek vényírási jogosultsága nem csupán új feladatot jelent, hanem új bizalmi szintet teremt a lakossági gyógyszerellátásában. A szakma évtizedek óta készül erre a lépésre”

A rendezvény megnyitóján informálódhattunk arról, hogy a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara gyógyszerészeknek és orvosoknak új, hiánypótló továbbképzést indít. Elérhetővé válik a magyar nyelvű Farmakoterápia menedzsment (FTM) szakirányú továbbképzés, valamint annak angol nyelvű megfelelője, a Pharmacotherapy Management (FTM) postgraduate specialisation programme. A szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a gyógyszerészek és orvosok a gyógyszerelési problémák felismerésére, a farmakoterápia optimalizálásához és a személyre szabott betegellátáshoz szükséges, naprakész, klinikai szemléletű tudást sajátítsanak el. A program kiemelten épít a multidiszciplináris együttműködésre, a betegút-szemlélet erősítésére és a gyakorlati kompetenciák fejlesztésére, amelyeket a Debreceni Egyetem magas szintű tudományos háttere, modern oktatási módszerei és gyakorlatorientált moduljai támogatnak.

A képzés kiemelt célja a gyógyszerészi kompetenciák bővítése az egészségügyi rendszer tehermentesítése érdekében. A résztvevők felkészítést kapnak a népegészségügyi prevenciós programokban való aktív részvételre, valamint a praxisközösségekben történő krónikus betegellátás támogatására, például az ismétlődő vényfelíráshoz kapcsolódó feladatok ellátására.

A díjátadót követően ismertették a vényírási jogosultság bevezetésének gyakorlati részleteit, a gyógyszertárak új feladatait, valamint azokat az informatikai és szakmai támogatásokat, amelyek a zökkenőmentes átmenetet segítik.

Jubileumi elismerések a patikai szakmának

Az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám pályázatok elbírálása anonim módon, szakmai zsűri közreműködésével történt. A jelöltek között olyan gyógyszerészek és gyógyszertárak szerepeltek, amelyek kimagasló szakmai teljesítményükkel, innovatív megoldásaikkal és a betegek iránti elkötelezettségükkel érdemelték ki az elismerést.

A 2025-ös díjazottak

Év Gyógyszerésze

Dr. Fekete Dániel Dr. Pető Botond Dr. Barna Eszter

Különdíj: Dr. Csaba Miklós

Kedvenc Patikám

Szent Sebestyén Gyógyszertár – 2094 Nagykovácsi Székfű Benu Gyógyszertár – 3300 Eger Béke Gyógyszertár – 1135 Budapest Tilia Patika Gyógyszertár – 8056 Bakonycsernye

Az Év Gyógyszerésze díj 2011 óta ismeri el a hazai gyógyszerészek kiemelkedő szakmai munkáját, míg a Kedvenc Patikám közönségdíj a betegek véleményét és elégedettségét jeleníti meg. A két elismerés az elmúlt másfél évtizedben a patikai szakma egyik legfontosabb szakmai és társadalmi visszajelzési fórumává vált.