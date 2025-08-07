Kezdőlap Cégvilág Versenyfelügyeleti eljárás - Megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb
Versenyfelügyeleti eljárás – Megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb

Nem megfelelően tájékoztatja és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyanúja szerint, ezért a versenyhatóság versenyfelügyeleti eljárást indított az online szállásfoglalási platformot üzemeltető, Írországban bejegyzett céggel szemben.

A GVH csütörtöki közleményében felidézte: az elmúlt években kiemelt figyelmet fordítottak az online szálláshely-közvetítési piacra, és az Airbnb sem először kerül a nemzeti versenyhatóság látókörébe.

Az Airbnb online szálláshely-közvetítő platformján keresztül szálláshelyeket lehet kiadni és lefoglalni. A céget 2008 augusztusában a kaliforniai San Franciscóban alapították. Az oldal aktuálisan több mint 2 millió hirdetéssel rendelkezik a világ 191 országának 34 ezer városában. Magyarországon a 2010-es évek elején kezdte meg tevékenységét, magyar nyelvű honlapjának látogatottsága a 2025. április és június közötti időszakban átlagosan meghaladta a havi 500 ezret.

A versenyfelügyeleti eljárást az indokolja, hogy a GVH észlelte: az Airbnb Ireland (az Airbnb leányvállalata) honlapján, illetve mobilalkalmazásában elérhető szabályzatai, valamint egyéb felhasználói tájékoztatói nagy terjedelműek és széttöredezettek, ellentmondásosak, illetve egyes esetekben csak angol nyelven érhetőek el. Így a cég valószínűsíthetően nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően tájékoztatja a fogyasztókat a szolgáltatására vonatkozó feltételekről, különös tekintettel a szállásfoglalási kérésre, illetve a pénzvisszatérítésre – jelezte a versenyhivatal.

A GVH észlelte azt is, hogy az Airbnb Ireland a honlapján és a mobilalkalmazásában valószínűsíthetően elmulasztja annak a lényeges jellemzőnek a megjelenítését, hogy az egyes szállások más platformokon, vagy akár a szállásokat hirdetők saját online felületein is lefoglalhatóak, így a versenyhivatal szerint a cég a fogyasztók számára jelentős információt hallgat el.

Mindezekkel az Airbnb Ireland vélhetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, illetve valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat – írta a versenyhatóság.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A GVH emlékeztetett arra, hogy 2016-ban már indítottak vizsgálatot az Airbnb Irelanddel szemben, amely 2018-ban kötelezettségvállalás elfogadásával zárult. Az ezt értékelő, 2021-ben befejezett utóvizsgálat során kiderült, hogy a cég hiányosan teljesítette vállalásait, ezért a versenyhatóság 40 millió forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra.

