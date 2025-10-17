Kezdőlap Tőzsde Veszteséges zárás az európai tőzsdéken
Tőzsde
Veszteséges zárás az európai tőzsdéken

A STOXX 600 index 0,91 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,77 százalék csökkenéssel fejezte be a pénteki kereskedést. Londonban az FTSE 100 index 0,88 százalékkal, a frankfurti DAX index 1,79 százalékkal, a CAC 40 index Párizsban 0,15 százalékkal zárt alacsonyabban. Milánóban az FTSE MIB index 1,46 százalékos, a madridi IBEX 35 index 0,15 százalékos csökkenéssel végzett.

A Deutsche Bank, Barclays és Societe Generale részvények négy százalék feletti, a spanyol Sabadell nyolc százalék körüli árfolyamcsökkenést szenvedett el. Az európai bankszektor a nap folyamán két és fél-három százalékos indexveszteséget szenvedett el, jelentős mértékben lefelé korrigálva ezzel az összességében erős idei teljesítményt.

Pénteken világszerte nyomás alá kerültek a banki papírok. Két amerikai bank eredményjelentése és a hitelpiacon általában is érzékelhető stressz, valamint az amerikai autóipari ágazatban a közelmúltban észlelt fizetési nehézségek miatt kétségek merültek fel a banki hitelportfóliók minőségével kapcsolatban.

Az olajár pénteken öthavi mélypontnál ingadozott és ezzel már a harmadik egymást követő hetet látszik árcsökkenéssel befejezni, ami a leghosszabb egybefüggő lejtmenet március óta. A befektetők az orosz-amerikai tárgyalások előtt elsősorban a kínálati kilátásokkal foglalkoztak. A megbeszélések eredményeképp az ukrajnai háború rendezésének a függvényében enyhülhetnek az orosz kiviteli korlátozások, azaz kínálati többlet jelenhet meg a világpiacon-írta az MTI.

Az európai piacok zárásakor a WTI nyersolaj ára hordónként 57,37 dolláron állt a folyamatos nemzetközi kereskedelemben 0,07 százalékos napi csökkenéssel, a Brent ára pedig 0,06 százalékkal emelkedett 60,98 dollárra.

Az arany ára napról napra újabb és újabb rekordokat dönt. Ez történt pénteken is, unciánként 4379 dolláros jegyzés felett. A nap folyamán késóbb azonban árkorrekció következett be az enyhülni látszó amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok függvényében. Trump elnök ugyanis egy nyilatkozatában “fenntarthatatlannak” nevezte azt a száz százalékos vámemelést, amit legutóbb a kínai ritkaföldfém-exportkorlátozásokra válaszul helyezett kilátásba. Az arany ára az év eleje óta már több mint hatvan százalékkal emelkedett a geopolitikai feszültségek fokozódása nyomán a befektetési menedékként szolgáló eszközök iránt megnövekedett kereslet függvényében.

Az arany spot jegyzése az európai kereskedési idő végén 1,75 százalékkal állt alacsonyabban unciánként 4252,64 dolláron. Az eurót 0,14 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1670 dolláron.

