Vezetőváltás a Rába Nyrt.-ben

A Rába Nyrt. hétfői rendkívüli közgyűlésén megújította a társaság vezető testületeit, módosította a részvénytársaság alapszabályát és sajátrészvény vásárlásra adott meghatalmazást a cég vezetésének – közölték a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A társaság igazgatóságának elnöke Sárhegyi István, felügyelő bizottsági elnöke Pafféri Zoltán Lajos lett. A vezető testületek tagjaira az új többségi tulajdonos javaslatait fogadta el a közgyűlés, illetve az alapszabály módosításait is ennek megfelelően fogadták el a részvényesek.

A 4iG csoport január 5-én közölte, hogy holding vállalata, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) sikeresen lezárta a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74,34 százalékos tulajdonrészének megvásárlását.

A Rába hétfőn tájékoztatott arról is, hogy a Rába Nyrt. vezérigazgatói tisztségét február elsejétől Szabó Tamás, a Rába igazgatóságának tagja tölti be, miután január 31-én megszűnik Hetzmann Béla vezérigazgatói tisztsége.

A közgyűlés döntése alapján a Rába Nyrt. vezetése 18 hónapra kapott felhatalmazást saját részvények vásárlására azzal a kitétellel, hogy a társaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértéke nem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25 százalékát.

A Rába részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. Az elmúlt egy évben 1275 és 4700 forint között kereskedtek a részvénnyel.