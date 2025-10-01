Vihar előtti csend a hitelpiacon: jelentős visszaesést hozott az augusztus

Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) augusztusra vonatkozó hitelezési adatai. Júliushoz viszonyítva a lakossági hitelpiac szinte mindegyik szegmensében visszaesés volt megfigyelhető, ami némi újdonságot jelent az előző hónapokban tapasztalt kiemelkedő eredmények után.

Az augusztusi visszaesés-stagnálás a legtöbb esetben szezonális okokkal magyarázható, ugyanakkor a lakáshitelek esetében még év/év alapon is csökkent az újonnan kihelyezett hitelösszeg. Itt minden bizonnyal már az Otthon Start Program hatását láthatjuk – a program bejelentését követően aki csak tehette, elhalasztotta a hitelfelvételt, és megvárta a program szeptemberi indulását – írja közleményében a Bank360.

Az MNB által ma publikált adatok szerint 2025 augusztusában 105,69 milliárd forint volt a magyar háztartások által újonnan felvett jelzáloghitelek szerződéses összege. Ez igen jelentős, 25,5%-os visszaesést jelent a júliusi 141,94 milliárd forinthoz képest, de még a tavaly augusztusi 109,34 milliárd forinttól is 3,3%-kal elmaradt. Mindez jelentős változásnak értékelhető, elvégre 2023 novembere óta most először fordult elő, hogy év/év alapon csökkent a jelzáloghitelek kihelyezése. Bár az augusztus havi kihelyezés az előző években is többször elmaradt a júliusitól, ugyanakkor a most augusztusi eredmény még a szezonálisan igazított értéktől (109,5 milliárd) is 3,5%-kal elmaradt.

A mostani visszaesés mögött a szeptember 1-jén elindult Otthon Start Program hatását sejthetjük – a kedvezményes hitel meghirdetése minden bizonnyal sokakat arra ösztönzött, hogy megvárja a program indulását, és ha teheti, akkor annak keretei között vegyen fel hitelt.

Erre utal az is, hogy a visszaesésért elsősorban a piaci lakáshitelek „tehetők felelőssé” – ezek szerződéses összege a júliusi 111,57 milliárd forintról augusztusban 81,74 milliárd forintra olvadt (-26,7%). Igaz, augusztusban a támogatott lakáshitelek is gyengélkedtek – ezek szerződéses összege 30,37 milliárdról 23,94 milliárdra csökkent július-augusztus vonatkozásában (-21,2%). A piaci hitelek nagyobb arányú visszaesésének következtében a támogatott hitelek lakáshiteleken belüli aránya a júliusi 21,4%-ról 22,7%-ra emelkedett.

A január és augusztus között kihelyezett lakáshitelek szerződéses összege 1 057,07 milliárd forintot tett ki, ami 18,9%-kal haladta meg a tavalyi év azonos időszakában kihelyezett 889,29 milliárd forintot.

A tavalyi év kiemelkedően magas, 1 351,41 milliárd forintos eredménye tehát szinte biztosan megdől – az augusztusi állapotok alapján még meglévő, 294,34 milliárd forintos különbözetet mindössze havi 73,58 milliárd forint kihelyezésével is teljesíteni tudná a piac, ami az Otthon Start Program iránti jelentős érdeklődést látva nem tűnik teljesíthetetlen feladatnak.

A személyi hitelek piaca is visszaesett

A személyi hitelek piacán a júliusi 107,02 milliárd forintról augusztusban 95,69 milliárd forintra olvadt az újonnan kihelyezett hitelek összege (-10,6%). Bár ez jelentős visszaesésnek tűnik, év/év alapon még így is 30,9%-os bővülésről beszélhetünk, ráadásul a mostani eredmény lényegében megegyezik a szezonálisan igazítottal (95,71 milliárd forint).

Idén január – augusztusban 233 248 darab személyi hitel szerződés köttetett, ami 15,1%-kal múlta felül a tavalyi év azonos időszakában megkötött 202 701 darabos szerződésszámot. Az új hitelek szerződéses összege 729,99 milliárd forint volt 2025 szóban forgó időszakában, ami 39,2%-os bővülést jelent a tavalyi év azonos időszakában kihelyezett 524,57 milliárd forinthoz képest.

A babaváró és a munkáshitel iránti érdeklődés is visszaesett

A júliusi fellendülést követően augusztusban ismét csökkent a babaváró hitelek iránti érdeklődés – a nyár közepi 20,28 milliárd forinttal szemben legutóbb már csak 18,36 milliárd forintot tett ki az új szerződések összege (-9,5%). Év/év alapon még jelentősebb a visszaesés mértéke, elvégre 2024 augusztusában még 21,17 milliárd forintnyi babaváró került kihelyezésre (-13,3%).

A munkáshitel esetében 10,06 milliárd forint került augusztusban kihelyezésre, ami 25,4%-os visszaesést jelent a júliusi 13,49 milliárd forinthoz képest. A szerződésszám 2 594 darab volt, ami 25%-kal maradt el a júliusi 3 458 darabtól.