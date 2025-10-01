Kezdőlap Gazdaság Vihar előtti csend a hitelpiacon: jelentős visszaesést hozott az augusztus
Gazdaság
Vihar előtti csend a hitelpiacon: jelentős visszaesést hozott az augusztus

AzÜzlet.hu

Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) augusztusra vonatkozó hitelezési adatai. Júliushoz viszonyítva a lakossági hitelpiac szinte mindegyik szegmensében visszaesés volt megfigyelhető, ami némi újdonságot jelent az előző hónapokban tapasztalt kiemelkedő eredmények után.

Az augusztusi visszaesés-stagnálás a legtöbb esetben szezonális okokkal magyarázható, ugyanakkor a lakáshitelek esetében még év/év alapon is csökkent az újonnan kihelyezett hitelösszeg. Itt minden bizonnyal már az Otthon Start Program hatását láthatjuk – a program bejelentését követően aki csak tehette, elhalasztotta a hitelfelvételt, és megvárta a program szeptemberi indulását – írja közleményében a Bank360.

Az MNB által ma publikált adatok szerint 2025 augusztusában 105,69 milliárd forint volt a magyar háztartások által újonnan felvett jelzáloghitelek szerződéses összege. Ez igen jelentős, 25,5%-os visszaesést jelent a júliusi 141,94 milliárd forinthoz képest, de még a tavaly augusztusi 109,34 milliárd forinttól is 3,3%-kal elmaradt. Mindez jelentős változásnak értékelhető, elvégre 2023 novembere óta most először fordult elő, hogy év/év alapon csökkent a jelzáloghitelek kihelyezése. Bár az augusztus havi kihelyezés az előző években is többször elmaradt a júliusitól, ugyanakkor a most augusztusi eredmény még a szezonálisan igazított értéktől (109,5 milliárd) is 3,5%-kal elmaradt.

A mostani visszaesés mögött a szeptember 1-jén elindult Otthon Start Program hatását sejthetjük – a kedvezményes hitel meghirdetése minden bizonnyal sokakat arra ösztönzött, hogy megvárja a program indulását, és ha teheti, akkor annak keretei között vegyen fel hitelt.

Erre utal az is, hogy a visszaesésért elsősorban a piaci lakáshitelek „tehetők felelőssé” – ezek szerződéses összege a júliusi 111,57 milliárd forintról augusztusban 81,74 milliárd forintra olvadt (-26,7%). Igaz, augusztusban a támogatott lakáshitelek is gyengélkedtek – ezek szerződéses összege 30,37 milliárdról 23,94 milliárdra csökkent július-augusztus vonatkozásában (-21,2%). A piaci hitelek nagyobb arányú visszaesésének következtében a támogatott hitelek lakáshiteleken belüli aránya a júliusi 21,4%-ról 22,7%-ra emelkedett.

A január és augusztus között kihelyezett lakáshitelek szerződéses összege 1 057,07 milliárd forintot tett ki, ami 18,9%-kal haladta meg a tavalyi év azonos időszakában kihelyezett 889,29 milliárd forintot.

A tavalyi év kiemelkedően magas, 1 351,41 milliárd forintos eredménye tehát szinte biztosan megdől – az augusztusi állapotok alapján még meglévő, 294,34 milliárd forintos különbözetet mindössze havi 73,58 milliárd forint kihelyezésével is teljesíteni tudná a piac, ami az Otthon Start Program iránti jelentős érdeklődést látva nem tűnik teljesíthetetlen feladatnak.

A személyi hitelek piaca is visszaesett

A személyi hitelek piacán a júliusi 107,02 milliárd forintról augusztusban 95,69 milliárd forintra olvadt az újonnan kihelyezett hitelek összege (-10,6%). Bár ez jelentős visszaesésnek tűnik, év/év alapon még így is 30,9%-os bővülésről beszélhetünk, ráadásul a mostani eredmény lényegében megegyezik a szezonálisan igazítottal (95,71 milliárd forint).

Idén január – augusztusban 233 248 darab személyi hitel szerződés köttetett, ami 15,1%-kal múlta felül a tavalyi év azonos időszakában megkötött 202 701 darabos szerződésszámot. Az új hitelek szerződéses összege 729,99 milliárd forint volt 2025 szóban forgó időszakában, ami 39,2%-os bővülést jelent a tavalyi év azonos időszakában kihelyezett 524,57 milliárd forinthoz képest.

A babaváró és a munkáshitel iránti érdeklődés is visszaesett

A júliusi fellendülést követően augusztusban ismét csökkent a babaváró hitelek iránti érdeklődés – a nyár közepi 20,28 milliárd forinttal szemben legutóbb már csak 18,36 milliárd forintot tett ki az új szerződések összege (-9,5%). Év/év alapon még jelentősebb a visszaesés mértéke, elvégre 2024 augusztusában még 21,17 milliárd forintnyi babaváró került kihelyezésre (-13,3%).

A munkáshitel esetében 10,06 milliárd forint került augusztusban kihelyezésre, ami 25,4%-os visszaesést jelent a júliusi 13,49 milliárd forinthoz képest. A szerződésszám 2 594 darab volt, ami 25%-kal maradt el a júliusi 3 458 darabtól.

Vihar előtti csend a hitelpiacon: jelentős visszaesést hozott az augusztus

Júliushoz viszonyítva a lakossági hitelpiac szinte mindegyik szegmensében visszaesés volt megfigyelhető, ami némi újdonságot jelent az előző hónapokban tapasztalt kiemelkedő eredmények után.

Egyszeri tételek miatt veszteséggel zárta az első fél évet az AKKO Invest

Csaknem változatlan bevétel mellett egyszeri tételek miatt zárta veszteséggel az első fél évet az AKKO Invest.
