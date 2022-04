Világbajnok brit kísérlet a négynapos munkahétért

A világ legnagyobb kísérleti programjában Nagy-Britannia 60 vállalatának több mint 3000 dolgozója fogja kipróbálni a négynapos munkahetet.

A júniustól decemberig tartó programban számos vállalat és jótékonysági szervezet dolgozói vesznek részt, köztük a Royal Society of Biology, a londoni Pressure Drop sörgyártó vállalat, egy manchesteri orvosi eszközöket gyártó cég és egy norfolki fish and chip étterem is – számolt be a The Guardian online kiadása.

A program elindítói szerint a munkakörülmények javításának eszközeként egyre nagyobb lendületet kap a vállalatok részéről a rövidebb munkahét bevezetése, ami döntően fizetésveszteség nélkül, a magasabb termelékenység elérése mellett történik.

A kísérleti projektet az oxfordi és cambridge-i egyetemek, valamint az amerikai Boston College akadémikusai vezetik a 4 Day Week Global kampánycsoporttal, a 4 Day Week UK Campaignnel és az Autonomy thinktankkal együttműködve.

A kísérletet azért indították el, hogy megvizsgálják, hogyan működhetnének az ilyen foglalkoztatási formák a gazdaságot alkotó vállalatok széles körében.

A kutatásra azt követően került sor, hogy a Covid-járvány miatt sok vállalat átgondolta munkamódszereit, és jelentősen nőtt a hibrid és rugalmas munkavégzést alkalmazók száma, vagyis azoké, akik elvetik a szokásos kilenctől ötig tartó, ötnapos munkahetet.

Joe O’Connor, a 4 Day Week Global vezérigazgatója szerint nincs mód arra, hogy “visszafordítsuk az órát” a pánik előtti világba. “A menedzserek és a vezetők egyre inkább elfogadják a munka új modelljét, amely a minőségre, nem pedig a munkaórák mennyiségére összpontosít. A munkavállalóknak pedig a világjárvány után mások az elvárásai azzal kapcsolatban, hogy mi jelenti az egészséges élet-munka egyensúly“.

A négynapos hetet kipróbáló, de a legújabb kísérletben nem részt vevő vállalatok között van az Unilever, a japán Panasonic és a londoni Atom Bank is.

Mark Downs, a Royal Society of Biology vezérigazgatója szerint a négynapos hét kipróbálása részben a “hihetetlenül versenyképes” munkaerőpiacra adott válasz.

“Arról van szó, hogy megpróbálunk többet tenni azért, hogy jó, innovatív munkáltatóként vonzzuk és megtartsuk jelenlegi alkalmazottainkat. Az ilyen jellegű lehetőségek óriási különbséget jelentenek. Mindenki számára nagyszerű” – mondta.

A társaság 35 alkalmazottja többnyire a londoni King’s Crossban dolgozik, de néhányan a világjárvány idején távmunkára váltottak. A dolgozókat múlt héten tájékoztatták a kísérletről, és az eddigi reakciók általánosan pozitívak voltak – mondta Downs.

A társaság továbbra is heti öt napon át tart nyitva, de a dolgozók általában hétfőtől csütörtökig és keddtől péntekig tartó műszakokban dolgoznak.