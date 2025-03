Világelsők között a Tokaji borvidék fenntartható turisztikai projektje

A Tokaj Borvidék újabb nemzetközi sikert aratott: a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. által benyújtott bodrogkeresztúri fenntartható turisztikai projekt bekerült a világ három legjobbja közé a Green Destinations TOP100 Award versenyén Természet és Táj kategóriában.

Az ITB Berlinen 2014 óta minden évben megrendezésre kerül a Green Destinations Top 100 Story Awards, ahol a leginspirálóbb kezdeményezéseket díjazzák a fenntartható turizmus fejlesztésében hat különböző kategóriában a Green DestinationsTop 100 Stories jelölések alapján. A versenyen részt vevő pályázatokat a világ összes térségét képviselő nemzetközi zsűri bírálja el. A díjat Rozgonyi István, Bodrogkeresztúr polgármestere, valamint Nagy Júlia, a Green Destinations magyarországi képviseletének, az Innotime Hungary Kft-nek az ügyvezetője vette át.

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. által benyújtott díjnyertes projekt a helyi fehér gólyák védelmére épül, amelynek középpontjában Fülöp, a település ikonikus gólyája áll. Az ő története már számos látogatót vonzott a térségbe, akik a gólyák megfigyelése mellett a helyi közösség környezetvédelmi és ökoturisztikai tevékenységeibe is bekapcsolódhatnak.

“A Green Destinations által odaítélt díj hatalmas megerősítést jelent számunkra, hogy jó úton haladunk. Büszkék vagyunk rá, hogy projektünk nemcsak a gólyák, hanem a helyi közösség számára is hozzáadott értéket képez, és tovább erősíti Bodrogkeresztúr hírnevét mint felelősségteljes és vonzó turisztikai célpontot” – mondta a település polgármestere, Rozgonyi István a díjátadón.

A bodrogkeresztúri gólyamentő projekt egyike azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek a természetvédelem és a fenntartható turizmus innovatív ötvözésével hoznak létre valódi változást. A projekt részeként különféle tájékoztató programokat és interaktív túrákat is kínálnak, melyek lehetőséget adnak a látogatóknak, hogy mélyebb betekintést nyerjenek a gólyák életébe és a helyi biodiverzitás védelmének fontosságába.

Egy helyi önkéntes, Varga Katalin lelkes munkájának köszönhetően a településen részletes statisztikák állnak rendelkezésre a település gólyaállományának napról napra történő változásairól. A közösségformálás egyik példája a “Fülöp a gólya” futóverseny, amely évek óta megrendezésre kerül Fülöp névnapján a Bodrogkeresztúr Jövőjéért Egyesület szervezésében, a Zöld kör munkájának eredményeként pedig létrejött egy környezeti nevelési központ is, amely kifejezetten a gólyák bemutatására szolgál. A helyi önkéntesek számos, a gólyákra fókuszáló programmal várják az ideérkezőket, beleértve az évente megrendezésre kerülő gólyagyűrűzést is, a keresztúri Füleky Pincészet pedig az egyik borát is Fülöpről nevezte el. A Fülöp a gólya táborhoz kapcsolódóan vízi turisztikai programok várják az ide látogatókat, amelyeken a Bodrog és a Bodrogzug élővilága is megismerhető, a település turisztikai mobil alkalmazásában, amely a www.bodrogkeresztur.eu oldalról letölthető, pedig egy településséta keretében ismerhető meg a terület élővilága.

Ez a nemzetközi elismerés nemcsak hogy fénypontja a projektnek, hanem erősíti a Tokaji borvidék és Bodrogkeresztúr öko- és aktív turisztikai vonzerejét is, ideális úti célt kínálva azok számára, akik a természetközeli élményeket és a fenntartható turizmust részesítik előnyben.

Bodrogkeresztúr fenntarthatósági lépései a turizmus terén jól nyomon követhetőek az I-DEST.COM fenntartható turisztikai weboldalon, ahol Fülöp a gólya történetét is megismerhetik a látogatók: https://i-dest.com/desztinacio/bodrogkeresztur

A 2025. évi Green Destinations TOP100 versenyre 2025. március 31-ig lehet jelentkezni. A programról és a jelentkezés feltételeiről a Green Destinations magyarországi képviselete, az Innotime Hungary Kft nyújt felvilágosítást – www.innotime-hungary.com