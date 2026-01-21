Világgazdasági Fórum 2026 Davosban: időpontok, helyszín és a legfontosabb témák

Fotó:Linkedin/WEF

A globális politikai és gazdasági elit egyik legfontosabb éves találkozója, a World Economic Forum (WEF) 2026-ban is a svájci Davosban zajlik. Az eseményre egy rendkívül feszült nemzetközi környezetben kerül sor, amikor a geopolitikai konfliktusok, a világgazdaság átalakulása és a mesterséges intelligencia térnyerése egyszerre alakítják át a globális napirendet. Ezzel kapcsolatban gyűjtötte össze a legfontosabb információkat az Aljazeera.

Mi a Világgazdasági Fórum?

A World Economic Forum (WEF), magyarul Világgazdasági Fórum, egy 1971-ben Klaus Schwab által alapított nemzetközi alapítvány, amelynek célja a globális gazdasági és társadalmi kihívások megvitatása és kezelése. A Svájcban működő, független szervezet vezető politikusokat, üzleti döntéshozókat, tudományos és értelmiségi szereplőket, valamint a civil szféra képviselőit hozza egy asztalhoz annak érdekében, hogy párbeszédet és együttműködést ösztönözzön a világ legégetőbb kérdéseiben. A fórum legismertebb eseménye az évente megrendezett davosi csúcstalálkozó, ahol a világ legbefolyásosabb szereplői vitatják meg a globális gazdaság, a geopolitika, a technológiai fejlődés és a társadalmi átalakulás aktuális kihívásait.

A World Economic Forum küldetése a „világ állapotának javítása” a befolyásos vezetők közötti globális párbeszéden keresztül. Ennek részeként a szervezet rendszeresen publikál meghatározó elemzéseket és tanulmányokat, köztük a nemzetközi gazdasági diskurzusban gyakran hivatkozott Globális Versenyképességi Jelentést, valamint regionális és iparági fókuszú kutatásokat. A WEF működésének egyik alapelve a függetlenség: nem kötődik nemzeti vagy pártpolitikai érdekekhez, hanem semleges platformot biztosít a kormányzati, üzleti, akadémiai és civil szereplők számára a közös gondolkodás és a megoldáskeresés érdekében.

Hol rendezik meg a WEF 2026-os csúcstalálkozóját?

A fórum helyszíne idén is Davos, egy mintegy 10 ezer lakosú alpesi város Svájc keleti részén, Graubünden kantonban. Davos körülbelül 1500 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, és világszerte ismert síparadicsom. A város 1971 óta minden év januárjában otthont ad a WEF éves találkozójának.

Mikor zajlik a davosi fórum?

A 2026-os Világgazdasági Fórum fő programjai január 19-én, hétfőn kezdődtek, és január 23-án zárulnak. A napi ülések minden nap reggel 9 órakor indulnak.

Kik vesznek részt az eseményen?

A szervezők tájékoztatása szerint közel 3000 magas szintű résztvevő érkezett Davosba az üzleti életből, a politikából, a tudományos szférából és a civil társadalomból, a háttérben pedig újságírók, aktivisták és megfigyelők százai követik az eseményeket.

Rekordszámú politikai vezető vesz részt a találkozón: mintegy 400 vezető politikus, köztük több mint 60 állam- és kormányfő, valamint körülbelül 850 nagyvállalati elnök és vezérigazgató. A résztvevők között van Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is, aki szerdán beszédet mondott a fórumon. Kíséretében többek között Marco Rubio külügyminiszter, Scott Bessent pénzügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott is jelen van. A Bloomberg értesülései szerint Trump a davosi találkozón a Gázával kapcsolatos „Béketanács” ülését is meg kívánja tartani.

A résztvevők között szerepel Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Ahmed al-Sharaa, Mark Carney, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Félix Tshisekedi, He Lifeng, valamint Vlagyimir Zelenszkij is.

A fórumon 55 gazdasági és pénzügyminiszter, 33 külügyminiszter, 34 kereskedelmi és ipari miniszter, valamint 11 jegybankelnök részvételére számítanak.

A technológiai szektort olyan vezetők képviselik, mint Jensen Huang, Satya Nadella, Demis Hassabis és Arthur Mensch. A nemzetközi szervezetek részéről jelen van Mark Rutte és Ngozi Okonjo-Iweala is.

Kik maradnak távol?

A szervezők közlése szerint Irán külügyminisztere, Abbas Araghchi nem vesz részt a fórumon. A WEF indoklása szerint az iráni tüntetések során bekövetkezett civil áldozatok miatt „nem lenne helyes”, hogy az iráni kormány képviseltesse magát az idei találkozón.

Mozambik elnöke, Daniel Chapo a súlyos áradások miatt mondta le részvételét, hangsúlyozva, hogy „jelenleg az emberéletek megmentése az abszolút prioritás”.

Mi szerepel a napirenden?

A 2026-os Világgazdasági Fórum mottója: „A Spirit of Dialogue”, vagyis a párbeszéd szelleme. Több mint 200 szekcióban tárgyalják a geopolitika, a mesterséges intelligencia, a klímaváltozás és a globális gazdasági együttműködés legfontosabb kérdéseit.

A Reuters értesülései szerint Donald Trump szerdán globális üzleti vezetőkkel is találkozik, és beszédét követően több pénzügyi, kripto- és tanácsadó cég vezetői számára zártkörű fogadást tartanak, bár ennek részletei egyelőre nem nyilvánosak.

Mi teszi különlegessé az idei davosi találkozót?

A 2026-os fórumot rendkívül összetett geopolitikai környezet jellemzi. Donald Trump külpolitikai és gazdaságpolitikai lépései – Venezuelától és Irántól kezdve egészen Grönland kérdéséig, valamint az agresszív vámintézkedésekig – alapjaiban kérdőjelezik meg a korábbi világrendet. Az Európai Unió vezetői Trump grönlandi terveivel összefüggő vámfenyegetéseket nyílt „zsarolásként” értékelték.

A mesterséges intelligencia térnyerése szintén központi téma: miközben az üzleti vezetők a hatékonyság és a profit növelésének lehetőségét látják benne, a szakszervezetek és civil szervezetek a munkahelyekre és megélhetésre gyakorolt hatásokra figyelmeztetnek, a döntéshozók pedig az innováció és a szabályozás közötti egyensúlyt keresik.

A fórum öt fő együttműködési tengely mentén szerveződik: együttműködés, növekedés, az emberekbe történő befektetés, innováció és a jólét építése. Kritikusai ugyanakkor továbbra is úgy vélik, hogy Davosban túl sok a beszéd és kevés a konkrét cselekvés, különösen a globális egyenlőtlenségek és a klímaváltozás kezelésében.

Érsek M. Zoltán