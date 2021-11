Világpremier Latin-Amerikában: bitcoin lett a hivatalos fizetőeszköz

El Salvadorban szeptember óta a bitcoin a hivatalos fizetőeszköz. A váltás nehézkes volt, a folytatás sok kockázatot rejt. A lakosság és az IMF a kísérlet ellen van. A pénzpiacok is több hátrányt, mint előnyt látnak.

Döcögős indulás

Hetek óta a gazdaságilag jelentéktelen El Salvadorra figyelnek a tőzsdei befektetők. A virtuális valuták jövőjét meghatározó kísérlet zajlik a 6 milliós közép-amerikai országban. A permanens gazdasági- és valutaválsággal, valamint magas inflációval küzdő El Salvador már 2001-ben elbúcsúzott az 1919 óta használt nemzeti valutájától, a colóntól. Az amerikai dollár volt a hivatalos fizetőeszköz, amit szeptemberben a bitcoin váltott.

Az átállás a vártnál nehézkesebb volt. A 30 dollárnak megfelelő bitcoin, amit a kormány indulóegyenlegként beletett minden polgár digitális pénztárcájába, a Huawei és az Apple okostelefonokról az első órákban nem volt elérhető. Később összeomlott a bitcoinra épülő El Salvador-i digitális fizetési rendszer, a Chivo internetes oldala. A Chivo egy kézzelfogható pénz neve is, amihez az el salvadoriak bankjegykiadó automatáknál juthatnak hozzá a digitális bitcon egyenlegük terhére. Az ATM-ek azonban az átállás óta újra és újra felmondják a szolgálatot.

A kezdeti nehézségek nem szegték a nagy népszerűségnek örvendő El Salvador-i elnök kedvét. „Világpremier, amivel a harmadik világból a fejlett országok közé katapultáltuk magunkat” – írta Nayib Bukele a Twitteren.

A hazautalásokból él az ország

A bitcoint, illetve a Chivot elsősorban nem monetáris okokból vezette be a kormány. A korábban rendszeres valutaválságokra az amerikai dollár használata is megoldás volt. Bukele az online fizetési rendszerrel a külföldön dolgozó el salvadoriaknak akar segíteni. A lakosság közel felét adják. Az ő utalásaikból él az otthon maradt el salvadoriak többsége, mert a gazdasági helyzet kilátástalan: az ország 4000 dolláros egy főre jutó GDP-vel a világranglista utolsó negyedében, a 119. helyen áll.

Ezért a pénzügyi rendszer is fejletlen, sok el salvadorinak nincs bankszámlája. Csak a gyakran 10 százalék feletti tranzakciós díjat felszámító készpénztranszfer szolgáltatókon, például a Western Unionon keresztül lehet nekik pénzt küldeni. A bitcon jóval olcsóbb és egyszerűbb alternatíva. Használatával az évente hazautalt 400 millió dollár jóval nagyobb része érkezne meg a családtagokhoz.

Latin-Amerika bitcoinra vált?

„Ha sikerül jelentősen csökkenteni a pénztranszfer költségeit és a Chivo a mindennapokban is beválik, várhatóan a térség országai közül több is át fog térni a bitconira” – véli Dante Mossi, a Közép-Amerikai Gazdaságfejlesztési Bank (CABEI) elemzője.

Ez reményei szerint felpörgeti a latin-amerikai országok közötti árú- és szolgáltatáscserét, és ez által gazdasági növekedésről fog gondoskodni. „Ha mindenhol Bitcont használnának, megszűnnének az átváltási költségek és árfolyamkockázatok. Ezért a CABEI technikai támogatást ad El Salvadornak a valutaváltáshoz, amire a Világbank nem volt hajlandó.”

„Nem akarunk kriptivalutát”

Ez olvasható az átállás bejelentése óta rendszeres tüntetéseken magasba emelt transzparenseken. „Nem kérünk a pénzmosásból és a korrupcióból” – hirdetik más molinók. A lakosság 70 százaléka a várhatóan egyszerűsödő és olcsóbbá váló hazautalások ellenére a bitcoin ellen van. Az Universidad Centroamericana (UCA) kutatás szerint ebben nagy szerepe van az ismeretek hiányának:

a megkérdezettek mindössze 4,8 százaléka tudta elmondani, mi egy kriptovaluta.

A piacok sem örülnek

A pénzpiacok is szkeptikusan reagáltak az El Salvador-i kísérletre. A Chivo bevezetése utáni napokban 53 ezer dollárról 44 ezerre csökkent a bitcoin tőzsdei árfolyama, magával rántva a második legnagyobb kriptopénzt, az etherumot is. Utóbbi indexe 4 ezerről 3 ezer dollárra esett. Igaz, azóta a bitcon és az etherum is visszakapaszkodott. Előbbi 52 ezer, utóbbi 3700 dollárra.

Timo Emden, a jónevű német pénzpiaci elemzőintézet, az Emden Researche névadó vezetője három okkal magyarázta a negatív befektetői reakciókat a Frankfurter Allgemeine Zeitungban (FAZ). Egyrészt, a részben állandósult technikai nehézségek megerősítették az előítéletet, mi szerint a kriptovaluták alkalmatlanok a mindennapi használatra és így a hagyományos fizetőeszközök felváltására.

Másrészt, a nagy pénzalapok menedzserei félnek, hogy ha az anonimitása miatt pénzmosásra amúgy is előszeretettel használt bitcon használatában fontos szerepet kapnak Közép-Amerika, ahol burjánzik a korrupció és a gazdaságot a szervezett bűnözés uralja, tovább fog nőni a kriptovalutákkal szembeni bizalmatlanság. Ez pedig az eddiginél határozottabb fellépésre és erőteljesebb szabályozásra fogja késztetheti a kriptovalutákkal szemben amúgy is szkeptikus nemzeti pénzpiaci felügyeleteket – nevezte meg a rossz piaci fogadtatás harmadik okát Emden.

Korrupció és autokrácia

A Chivo bevezetése rossz hatással volt El Salvador állampapírjaira is. A nyár végi 6,4 százalékról 14-re ugrott a kamat, amit a pénzpiacokon az ország adósságának refinanszírozásáért kérnek. Elemzők szerint ebben nagy szerepe van annak is, hogy az ország Legfelsőbb Bírósága áldását adta Bukele elnöknek újbóli indulására a közelgő választáson. Várható újraválasztása esetén feszült fog maradni a viszony az IMF-el, ami valószínűtlenné teszi, hogy a “CCC+” hitelminősítésű és folyamatosan az államcsőd szélén táncoló ország megkapja a nemzetközi intézet által kilátásba helyezett 1,3 milliár dolláros kedvező kamatozású hitelt. A viszony a bitcon bevezetése miatt romlott meg. Az IMF fenntartásait igazolja, hogy a bevezetése már 25 millió dollárt emésztett fel.

Az ország megítélését tovább rontja, hogy a Human Rights Watch elemzése szerint Bukele egyre jobban korlátozza a demokratikus intézmények és a civil szervezetek működését, valamint egyre kevésbé lép fel a korrupció ellen. Előbbi bizonyítéka a legfőbb ügyész és az alkotmánybírák nyári lecserélése az elnök bizalmasainak számító jogászokra. Utóbbit igazolja, hogy El Salvador nyáron kilépett az ENSZ Korrupcióleküzdési Szervezetéből. A Chivo bevezetése is antidemokratikus volt: amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az ellenzék nemmel fog szavazni, Bukele karhatalommal oszlatta fel a parlament ülését.

Petrus Szabolcs